Kitört a kommunista Fekete-Győrből

A Momentum miniszterelnök-jelöltje hétfőn szavazásra bocsátotta a kérdést Facebook-oldalán: 2022-től – baloldali győzelem esetén – a Karmelita kolostor épülete a Korrupcióellenes Ügyészségnek vagy a szociális ágazat egy intézményének adjon-e otthont.

Fekete-Győr András szerint ugyanis nagyon rossz üzenete van annak, ha a mindenkori magyar kormányfő a királyok egykori lakhelyén, a város fölé helyezkedve „uralkodik” az országa felett. A jelek szerint Fekete-Győr hívei inkább az első ötletet pártolják, azonban vannak köztük, akiknek a B terv is tetszik, sőt újabbakkal is előálltak.

A javaslatok közt van múzeum, „látványbörtön” a jelenlegi miniszterelnöknek, kutyamen­hely, diszkó, szálloda, étterem, kaszinó és hajléktalanszálló. Akadt, akinek már a budai Vár felújítása sem tetszik, mint fogalmaz, giccs hátán giccs, más pedig az épületek kiürítésére is talált megoldást, és azt indítványozta, hogy a kormányfőt, valamint a köztársasági elnököt „le kell gurítani a Dunába”.

A hozzászólók jelentős részét viszont megdöbbentette a Momentum-elnök terve, és felhívták a figyelmet az egyértelmű párhuzamra. „Követed őseid nyomdokait. Olyanok vagytok, mint Kádár apátok. Ő pakolt mindenféle szociális és egészségügyi szervezetet kastélyokba” – írta egyikük.

A másik szerint „a háború után épp így gondolkodtak a kommunisták, ezért lett minden kastélyból szociális ágazati intézmény. Az eredményét már te is láthattad... és még láthatod is. Sőt mind együtt fizethetjük most ennek az árát. Én nem akarnék ugyanilyen örökséget hagyni a gyermekeimre.” „Mit szeretnél fegyőrkém? Mint az átkos cuculizmusban, amikor a templomból istállót, a gyönyörű kastélyokból meg vegyszerraktárakat meg magtárakat csináltak az imádott elvtársaid? Ne álmodozz” – tette hozzá egy harmadik.

Rámutattak a politikus történelmi tudásának hiányosságai­ra is: „a Karmelita kolostor sohasem volt királyi lakhely”. Ugyanakkor „a II. világháború előtt a teljes kormányzat a budai Várban székelt. A pénzügyminisztérium a Szentháromság téren volt, a hadügy a jelenlegi Hadtörténeti Múzeum épületé­ben. A háború után nem állították helyre a várat, csak itt-ott helyrepofozták, tulajdonképpen most, hetven évvel a háború után került sor a budai Vár és környezetének renoválására és eredeti funkciójába való visszahelyezésére.”

Fekete-Győr radikális, emellett abszolút jogszerűtlen és antidemokratikus hatalomátvételi elkép­zeléseiről többször írtunk már, rendszeresen fenyegeti a kormánypártiakat, legyenek azok politikusok, újságírók vagy csak olyanok, akik vagyonra tettek szert, irracio­nális ötletei vannak a pénzcsapok elzárására, magánrepülők felszállásának megtiltására, a felcsúti perre, gyakorlatilag statáriális eljárásokat emleget.

Mindez – és most a Karmelita kolostor épületének szimbolikus funkcióváltására irányuló javaslat – nem meglepő annak ismeretében, hogy kommunista nagyapja az MSZMP magas rangú funkcionálisa volt, Heves megye nagy hatalmú tanácselnöke, egyes nyilatkozatok alapján élet és halál ura.