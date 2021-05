Ötletbörze a rozsdaövezetek újraiparosításához

A zöldmezős területek fejlesztése csak és kizárólag új infrastruktúra elemek építésével valósíthatóak meg. Ezzel ráadásul azok az értékes érintetlen területek is csökkennek, amelyek a klímavédelem és a levegőminőség megőrzése, javítása szempontjából is fontos szerepet töltenek be.

