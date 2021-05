Az operatív törzs az újraindítás újabb fokozatáról

A pünkösdi hétvégére való tekintettel hétfő helyett már péntektől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a járvány elleni védekezésért felelős testület pénteki online sajtótájékoztatóján.

2021. május 21. 13:13

Az asszisztens átadja egy férfinak a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcinával való oltásról szóló igazolást Boiskó Sándor kállósemjéni háziorvosi rendelőjében 2021. május 21-én. MTI/Balázs Attila

Az ötmilliomodik beoltott után lép életbe az újraindítás újabb fokozata - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf elmondta, hogy - egyebek mellett - megszűnik a kijárási tilalom, az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása, valamint a közterületi maszkviselés kötelezettsége.



A részleteket szabályozó kormányrendelet a Magyar Közlönyben fog megjelenni - tette hozzá a szóvivő.



"Az, hogy idáig eljuthattunk, mindannyiunk eredménye" - fogalmazott Gál Kristóf, majd a rendőrség nevében megköszönte a lakosság együttműködését, türelmét és megértését. Elmondta, a fennmaradó kevés korlátozáshoz továbbra is kérik az emberek eddig tapasztalt fegyelmezettségét, mivel "csak így őrizhetjük meg az eddig elért eredményeket".



A szóvivő a csütörtöki rendőri intézkedésekről szólva elmondta, hogy a rendőrök országszerte 450 ember ellen intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása, 68 esetben pedig az éjfél és reggel 5 óra között érvényben lévő kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése miatt.



Az elmúlt napon a rendőrök 38-szor intézkedtek Magyarországon átutazókkal szemben a szabályok megszegése miatt - ismertette.



Jelenleg 16 209 ember van hatósági házi karanténban, közülük 654-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást - közölte Gál Kristóf.

Már pénteken részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat

Galgóczi Ágnes

Galgóczi Ágnes az operatív törzs döntéséről elmondta: bizonyos korlátozó intézkedések érvényben maradnak. Továbbra sem látogatható koronavírus-fertőzött, egy beteghez naponta egy látogató mehet be, legfeljebb egy órára, a maszkviselés a kórházak egész területén kötelező, és a belépéskor testhőmérséklet-mérést kell végezni.



A látogatónak érvényes védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatnia - tette hozzá.



Közölte, ha a beteg állapota és az időjárás megengedi, a kórház szabadtéri területén többen is meglátogathatják a betegeket.



Az osztályvezető ismertette: folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, az aktív fertőzöttek száma 110 ezerre csökkent, már csak 1645 beteget kezelnek kórházban, és 195-en vannak lélegeztetőgépen.



Csütörtökön 657 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 801 025-re nőtt a fertőzöttek száma. 47 beteg meghalt, az elhunytak száma 29 427-re emelkedett.



A járvány harmadik hulláma elvonulóban van, köszönhetően a magas átoltottságnak és a védelmi intézkedéseknek. Már 4 898 866-an kaptak védőoltást, 2 886 292 ember pedig immunizáltnak tekinthető - mondta.



Kitért arra, hogy www.eeszt.gov.hu oldalon még mindig lehetőség van oltási időpontfoglalásra, az oltásra várók Pfizer-, kevés AstraZeneca-, Szputnyik, illetve Sinopharm-vakcinára jelentkezhetnek. Arra kérte azokat, akik még regisztráltak, tegyék meg, és éljenek az oltás lehetőségével.



Beszélt arról is, hogy a pünkösdi hétvégén számos kültéri programot lehet szervezni. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a higiénés szabályok fontosságára, arra, hogy mindenki csak egészségesen menjen közösségbe, és kültéren is meg kell tartani a másfél méteres távolságot, a kézhigiénés, a köhögésre, tüsszentésre vonatkozó szabályokat.



