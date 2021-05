Kormány: új szabályok jönnek 5 millió beoltott után

Új szabályok jönnek 5 millió beoltott után. Az oltásnak köszönhetően "a járvány harmadik hullámát legyőztük", de a járványügyi készültség továbbra is indokolt, mert vírus megbetegíti azokat, akik nincsenek beoltva - olvasható a kormany.hu oldalon péntek délután közzétett tájékoztatásban. Tudatták: a szabályok többsége az ötmilliomodik védőoltás beadásának másnapján lép életbe.

Az asszisztens átadja egy férfinak a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcinával való oltásról szóló igazolást Boiskó Sándor kállósemjéni háziorvosi rendelőjében 2021. május 21-én. MTI/Balázs Attila

A magyar emberek több mint 50 százaléka már védett, az átoltottság Európában itt a második legmagasabb. Magyarország ma járványügyi szempontból védettebb és biztonságosabb, mint szomszédai vagy bármelyik nyugat-európai ország. Ötmillió beoltottnál már fel lehet oldani a járványügyi korlátozások nagy részét. A fokozatosság azonban továbbra is indokolt, ezért maradnak olyan korlátozások, ami alól csak a beoltottak, a védettek kapnak felmentést - írták.



Az operatív törzs jóváhagyásával ötmillió beoltott után, napokon belül a következő szabályok lépnek életbe: egyes kivételekkel vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és a távolságtartásnak. Megszűnik a jelenlegi szabályok szerint éjfél és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom és az este 11 órás zárási kötelezettség az üzletek, a vendéglátóüzletek és a szabadidős létesítmények esetében.



Kiemelték: a települések belterületén nem lesz kötelező a maszkviselés, s a 10 ezer fő feletti településeken sem szabályozhatják külön a polgármesterek a közterületi maszkhasználatot. A közterületen megszűnik a másfél méteres távolságtartási szabály is, valamint az egyéni és csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás.



A bevásárlóközpontokban azonban egyelőre marad a másfél méteres távolságtartás és a kötelező maszkviselés. A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben - tették hozzá.



Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy magánrendezvény esetén pedig az 50 fős létszámkorlát érvényes. Ha vendéglátóüzletben tartják, az arra vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Amennyiben a rendezvény céljára az egész vendéglátóüzletet kibérelik, vagy ott biztosítható a résztvevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, és az elkülönített részen nem kötelező a maszkviselés sem. Ugyanez vonatkozik a szállodai rendezvényekre, azonban a védettségi igazolás nélküli személyek a szálláshelyet az esemény végén kötelesek elhagyni, kivéve, ha egyébként jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen.



A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, helyszínének üzemeltetője vagy a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.



A házasságkötési szertartás, illetve temetés nem minősül rendezvénynek, így nem vonatkozik rá a korlátozás, a lakodalom kivételével. Ha a polgári házasságkötésre "külsős" helyen, azaz nem házasságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban vagy vallási tevékenység céljára használt helyiségben kerül sor, akkor a lakodalomra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.



Egyházi házasságkötés és temetés mint a vallási közösség szertartása esetén a védelmi intézkedéseket az egyházak határozhatják meg.



A kulturális eseményeket - a zenés, táncos rendezvény kivételével -, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. A szabadban tartott, 500 résztvevőnél kisebb rendezvény bárki által látogatható. Kivétel a zenés, táncos rendezvény, amely életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogatható.



Ha az 500 főnél nagyobb szabadtéri rendezvény sportfesztivál, ott versenyzőként a koronavírus ellen nem védett, de a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is szerepelhet. Sportrendezvény az olyan verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a szabadidős sportoló is.



A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfesztiválnak, zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő egyéb rendezvényekre, gyűlésekre vonatkozó előírások szerint ha szabadtéren tartják és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vannak jelen, akkor ott a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Amennyiben ennél több személy van jelen - a sportfesztivál kivételével -, akkor kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet részt. Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják - az ott foglalkoztatottakon kívül -, kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.



Ha a gyűlésen 500-nál kevesebben vannak jelen, a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta. Ennél több résztvevőnél kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy lehet a helyszínen.



A spontán gyűlés tilos.



A Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő rendelet az ötmilliomodik Covid-19 elleni védőoltás beadásának másnapján lép hatályba, kivéve a gyűlésekre vonatkozó korlátozásokat, amelyek június 14. után szűnnek meg - olvasható a kormany.hu oldalon.

Az operatív törzs az újraindítás újabb fokozatáról

Az ötmilliomodik beoltott után lép életbe az újraindítás újabb fokozata - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf elmondta, hogy - egyebek mellett - megszűnik a kijárási tilalom, az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása, valamint a közterületi maszkviselés kötelezettsége.



A részleteket szabályozó kormányrendelet a Magyar Közlönyben fog megjelenni - tette hozzá a szóvivő.



"Az, hogy idáig eljuthattunk, mindannyiunk eredménye" - fogalmazott Gál Kristóf, majd a rendőrség nevében megköszönte a lakosság együttműködését, türelmét és megértését. Elmondta, a fennmaradó kevés korlátozáshoz továbbra is kérik az emberek eddig tapasztalt fegyelmezettségét, mivel "csak így őrizhetjük meg az eddig elért eredményeket".



A szóvivő a csütörtöki rendőri intézkedésekről szólva elmondta, hogy a rendőrök országszerte 450 ember ellen intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása, 68 esetben pedig az éjfél és reggel 5 óra között érvényben lévő kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése miatt.



Az elmúlt napon a rendőrök 38-szor intézkedtek Magyarországon átutazókkal szemben a szabályok megszegése miatt - ismertette.



Jelenleg 16 209 ember van hatósági házi karanténban, közülük 654-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást - közölte Gál Kristóf.

Már pénteken részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat

A pünkösdi hétvégére való tekintettel hétfő helyett már péntektől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a járvány elleni védekezésért felelős testület pénteki online sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes

Galgóczi Ágnes az operatív törzs döntéséről elmondta: bizonyos korlátozó intézkedések érvényben maradnak. Továbbra sem látogatható koronavírus-fertőzött, egy beteghez naponta egy látogató mehet be, legfeljebb egy órára, a maszkviselés a kórházak egész területén kötelező, és a belépéskor testhőmérséklet-mérést kell végezni.



A látogatónak érvényes védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatnia - tette hozzá.



Közölte, ha a beteg állapota és az időjárás megengedi, a kórház szabadtéri területén többen is meglátogathatják a betegeket.



Az osztályvezető ismertette: folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, az aktív fertőzöttek száma 110 ezerre csökkent, már csak 1645 beteget kezelnek kórházban, és 195-en vannak lélegeztetőgépen.



Csütörtökön 657 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 801 025-re nőtt a fertőzöttek száma. 47 beteg meghalt, az elhunytak száma 29 427-re emelkedett.



A járvány harmadik hulláma elvonulóban van, köszönhetően a magas átoltottságnak és a védelmi intézkedéseknek. Már 4 898 866-an kaptak védőoltást, 2 886 292 ember pedig immunizáltnak tekinthető - mondta.



Kitért arra, hogy www.eeszt.gov.hu oldalon még mindig lehetőség van oltási időpontfoglalásra, az oltásra várók Pfizer-, kevés AstraZeneca-, Szputnyik, illetve Sinopharm-vakcinára jelentkezhetnek. Arra kérte azokat, akik még regisztráltak, tegyék meg, és éljenek az oltás lehetőségével.



Beszélt arról is, hogy a pünkösdi hétvégén számos kültéri programot lehet szervezni. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a higiénés szabályok fontosságára, arra, hogy mindenki csak egészségesen menjen közösségbe, és kültéren is meg kell tartani a másfél méteres távolságot, a kézhigiénés, a köhögésre, tüsszentésre vonatkozó szabályokat.



