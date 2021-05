A közvagyont kiárusító balliberális oldal már leszerepelt

A baloldali kormányok korábban megszorításokat vezettek be, elvettek az emberektől, csődbe vitték az önkormányzatokat, eladták az országot, privatizálták a közszolgáltató cégeket – mondta Szászfalvi László KDNP-s törvényalkotó.

2021. május 21. 17:04

Szászfalvi László KDNP-s képviselő felszólal a 2022-es költségvetési törvényjavaslat általános vitáján az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 21-én – MTI/Koszticsák Szilárd

Az Országgyűlés a jövő évi költségvetés szerdán megkezdett, harmincórás időkerettel kiírt általános vitáját végezte el a mai napon. A kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt összesen három-három órában mondhatják el véleményüket, köztük a kereszténydemokrata képviselők is.

KDNP: fontos a kistelepülések támogatása: Szászfalvi László (KDNP) kijelentette: a baloldali kormányok korábban megszorításokat vezettek be, elvettek az emberektől, csődbe vitték az önkormányzatokat, eladták az országot, privatizálták a közszolgáltató cégeket, és ebből az következik, hogy a baloldalnak nincs alapja, hogy kioktassa a kormánypartokat a költségvetés kérdésében. Hangsúlyozta: a gazdaság-újraindítási akcióterv a modern Magyarország legnagyobb gazdasági programja. De nemcsak a gazdaság, hanem az élet újraindítása is fontos, ezért lényeges a kistelepülések támogatása - mutatott rá.

Kiemelt figyelmet kap a környezetvédelem: Juhász Hajnalka (KDNP) közölte: Magyarország elkötelezett a természeti örökség védelme mellett, ezért a kormány a jövő évi költségvetés elkészítésekor is kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelem ügyére és az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére.

Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő felszólal a 2022-es költségvetési törvényjavaslat általános vitáján az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 21-én – MTI/Koszticsák Szilárd

Hangsúlyozta: mindenkinek fontos a természet védelme, és a jövő évi büdzsé újabb lépést jelent annak érdekében, hogy Magyarország 2050-re elérhesse a teljes klímasemlegességet.

Veszélyes az ellenzék értékválasztása. Nacsa Lőrinc (KDNP) a honvédelem napjához kapcsolódva örömtelinek nevezte, hogy jövőre 23 százalékkal bővülnek a honvédelmi kiadások az ideihez képest. Kitért arra, hogy 2010 óta megnégyszerezték a honvédségre fordított forrásokat, továbbá dupla annyi forrás áll rendelkezésre a rendvédelmi és a honvédelmi dolgozók bérére.

Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő felszólal a 2022-es költségvetési törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén – MTI/Kovács Attila

Véleménye szerint a baloldali pártok a szociális érzékenység élharcosának állítják be magukat, de ennek cáfolatát adja a 2022-es költségvetés. Az utolsó baloldali költségvetés 2010-ben 325 milliárd forintot fordított szociális kiadásokra, a jövő évi viszont 840 milliárd forintot fog - részletezte. Úgy fogalmazott, az ellenzéki pártok a büdzsé elutasításával nemet mondanak minden idők legnagyobb családtámogatási összegére, a vállalkozások támogatására, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére. Az az értékválasztás a nagyon veszélyes, hogy az ellenzék a magyar családoktól megint csak elvenne és adót emelne a vállalkozásoknak - hangoztatta.

A gazdaság újraindításának jó eszköze a költségvetési terv. Aradszki András KDNP-s képviselő szerint elengedhetetlen és jó eszköze a gazdaság újraindításának a 2022-es költségvetési tervezet, melynek eredményeként 2022-ben 5,2 százalékos GDP-növekedésre lehet számítani. Pozitívan értékelte, hogy a tervezet értelmében tovább folytatódik a magyar energiatermelés "zöldítése", valamint, hogy a tervezet 50 milliárd forintot biztosít a Modern városok program befejezésére. Kitért arra is, Érd önkormányzatának működési támogatása 2019 és 2021 között 37,14 százalékkal növekedett, ez is bizonyítja, hogy "méltatlan vád" az ellenzék részéről, hogy kivéreztetné az önkormányzatokat a kormány. Azok az önkormányzatok, amelyek dolgozni akarnak és nem politizálni, a 2022-es költségvetés alapján is megtehetik ezt - hangoztatta Aradszki András.

A kormány modern egészségügyet épít. Móring József Attila (KDNP) elmondta, a jövő évi költségvetés biztosítja, hogy egy újabb világjárvány még felkészültebben érje Magyarországot. A kabinet célja, hogy modern, a 21. század kihívásaira reagálni képes, hatékony egészségügyi ellátórendszer jöjjön létre, aminek érdekében további intézményfejlesztések történnek majd - fejtette ki a kormánypárti politikus. Kiemelte azt is, hogy a kabinet nem megszorításokkal kezelte a járvány miatti gazdasági válságot, hanem lehetőségeket és támogatásokat kínált a családoknak, vállalkozásoknak. A KDNP képviselője szólt arról is, hogy a jövő évi büdzsében nagyobb szerepet kap a tiszta és megújuló energiaforrások felhasználása, továbbá az energiahatékonyság növelése.





MTI