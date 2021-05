Kampány idején nem marad ideje Karácsonynak Budapestre

Szinte nincs olyan ügy, amelyben Karácsony Gergely főpolgármesterként teljesítette volna a 2019-es kampányban megfogalmazott ígéreteit – erre hívták fel a figyelmet elemzők. Azt is megjegyezték, hogy ha sikerrel jár a főpolgármester a baloldali előválasztáson, és valóban miniszterelnök-jelölt lesz, akkor a jövőben még kevesebbet tud majd budapesti ügyekkel foglalkozni.

2021. május 22. 10:49

Budapest: Egy éve a tiéd is! Ezzel a hangzatos mondattal vonta meg a fővárost irányító Karácsony Gergely saját első évének eredményességét egy korábbi videójában. A főpolgármester egy pikoló sör mellett a kiskocsma laza hangulatát idéző környezetben többször is azon hálálkodott, milyen megtiszteltetés a számára, hogy a kétmilliós világváros polgárai épp őt választották meg erre a fontos tisztségre.

„Nem azt éreztem, hogy én akkor most milyen Jani vagyok, és, hogy …nem is a büszkeség volt az, ami elsősorban eltöltött, hanem, egyszerűen az a hihetetlen felelősség, hogy a gondjaimra van bízva, legalább részben ennek a városnak a jövője" – idézte az M1 a főpolgármestert.

„Itt a gyerekkorom színhelyén tudom kimondani azt, hogy miniszterelnök-jelöltként elindulok az ellenzéki előválasztáson" – így jelentette be indulását egy hete Karácsony a miniszterelnök-jelölti posztra.

A miniszteri ranggal felérő főpolgármesteri tisztség iránti lelkesedése hamar elillant a Párbeszéd társelnökének. Karácsony Gergely ugyanis egy hete már hivatalosan is miniszterelnök-jelöltje saját pártjának, az LMP-nek és az MSZP-nek is.

A feltörekvő baloldali politikus szándékairól a Magyar Nemzet megjegyzi: Karácsony Gergely bejelentése után gyakorlatilag sem ideje, sem energiája nem marad majd a főpolgármesteri feladataira.

A füves területek tényleg nem a nyugalmat és a pihenést nyújtják a budapestieknek Fotó: Kurucz Árpád

A lap által megkérdezett elemzők azt is feltételezik, hogy Karácsony Gergely szinte az összes, kampányban tett ígéretével adós és a lelkesedése is láthatóan csökkent Budapest és a budapestiek ügyei iránt.

A miniszterelnökségért 2018-ban egyszer már ringbe szálló, de azt végül elbukó Karácsony Gergely mostani jelöltségét azonban beárnyékolja, hogy kiderült róla, egy korábbi önéletrajzához képest nincs doktori végzettsége és angolul sem tud.

„Nekem egy ilyen hiperpasszív angoltudásom van"

Pedig május 10-én azt írta közösségi oldalán, hogy annyival beszél rosszabbul angolul Orbán Viktorhoz képest, mint amennyi a különbség a miniszterelnök oxfordi ösztöndíja alatt megszerzett tudás és az ő középfokú nyelvvizsgája között feszül.

Az Origo mindezek alapján arra volt kíváncsi: hol van a papír Karácsony Gergely középfokú nyelvvizsgájáról, de választ nem kaptak.

Korábban a baloldali Atlatszo.hu derítette ki, hogy a párbeszédes képviselők közül hat politikusnak van felsőfokú nyelvvizsgája. Az erről szóló bizonyítványok másolatait meg is küldték az újságnak. Karácsony Gergelyről azonban azt írták, középfokon beszél angolul. Mindezt bizonyítvánnyal nem tudták alátámasztani.

Az M1 kíváncsi volt arra, hogy miként szerzett diplomát Karácsony Gergely nyelvvizsga nélkül, de a budapesti városházán hiába vártak a főpolgármesterre. Később az M1 Híradója Dorosz Dávidot, a Párbeszéd kampányfőnökét érte el, de válasz helyett az egykori főpolgármester-helyettes kinyomta telefonját.

Egy hete a Nézőpont Intézet végzett felmérést, amiből kiderült: a magyarok elsöprő többsége szerint egy kormányfőnek tudnia kell angolul. A kutatás alapján a felnőtt népesség 83 százaléka várja el, hogy az ország első embere ismerje a nemzetközi tárgyalási nyelvet.

Karácsony Gergely hátat fordít Budapestnek

Gyakorlatilag sem ideje, sem energiája nem marad Karácsony Gergelynek a főpolgármesteri feladataira, miután a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjeként már teljes mértékben az országos politikára és a következő választásra összpontosít. A lapunk által megkérdezett elemzők azt is felidézték, hogy Karácsony szinte az összes, kampányban tett ígéretével adós, s a lelkesedése is láthatóan csökkent Budapest és a budapestiek ügye iránt.

Ahogyan Zugló polgármestereként Karácsony Gergely a helyi ügyek helyett egyéb politikai ambícióival volt elfoglalva, a több mint másfél éves főpolgármestersége alatt is szinte kizárólag az országos szintű politikai céljait tartotta szem előtt. A Párbeszéd kormányfőjelöltjévé avanzsált politikus már bevallottan az őszi előválasztásra, illetve a 2022-es voksolásra készül,ami é les ellentétbe állítható a 2019-es önkormányzati választás kampányában tett fogadkozásaival, amikor Budapest és a budapestiek ügyét tüntette fel szívügyeként.

Mindent megígért

Ennek bőségesen található nyoma Karácsony Facebook-oldalán: a választás előtt egyebek mellett megígérte, hogy „elérjük, hogy Budapest újra tiszta és rendezett legyen”, amihez képest idén januárban háromezer zöld kuka leszerelését jelentették be. Olyan nagy ívű zöldprogrammal is előállt, hogy összekötik a Margit-szigetet a Hajógyári-szigettel és a Római-parttal, sőt az újpesti Duna-parttal is.

A poltikusnak a főváros élén eltöltött másfél éve sem volt egy igazi sikertörténet Fotó: Havran Zoltán

– Így lehetővé tesszük azt, hogy sokkal több olyan hely legyen, ahol a budapestiek érezhetik a Duna közelségét. Ilyen kreatív és odafigyelő városvezetést fogunk csinálni október 13-a után – fogalmazott. Amellett, hogy ebből semmi sem valósult meg, a fővárosi közparkok is minden eddiginél elhanyagoltabb állapotban vannak.

A levegőminőség javítására is „komplex intézkedéseket” ígért, ám a Nagykörútból kerékpársáv lehasításával növelte a forgalmat. Az akadálymentesítést is zászlajára tűző Karácsony – aki állítólag szembesült „azzal a rengeteg nehézséggel, amelyekkel a mozgáskorlátozottaknak és a kismamáknak nap mint nap meg kell küzdeniük” – a 2019-es választás előtt azt hangoztatta, hogy „olyan akadálymentes várost szeretnénk létrehozni, amely mindannyiunk közös otthona lesz, hiszen Budapest mindenkié”, mégsem történt lényegi előrelépés. Jóléti ígéretekből sem volt hiány: „Minden rászoruló nyugdíjas és kisgyermekes család számára húszezer forintos rezsitámogatást fogunk adni a fűtési időszakban” – hirdette a máig beváltatlan vállalását. Számos más elmaradt ígéret között említhető a panelprogram újraindítása is.

Ugródeszka volt a főváros

– Karácsony Gergely a 2019-es önkormányzati választási kampányban nyíltan beszélt arról, hogy az ellenzék országos politikában kialakított hídfőállásaiként tekint majd azokra a településekre, amelyeknek az irányítását megszerzik.

Vagyis a főpolgármester már akkor miniszterelnök-jelölti ambícióit támogató ugródeszkaként tekintett Budapestre – jelentette ki lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Emlékeztetett: számos fejlesztés elmaradt, s a főváros elmúlt egy évtizedes dinamikus fejlődése megtorpant.

Szavai szerint miután Karácsony országos kampányba kezdett, s az utóbbi időszakban többet van a vidéki településeken, mint a fővárosban – példaként említette a dunaújvárosi szereplését –, így még az eddigieknél is kevesebbet foglalkozik a budapesti ügyekkel, a városvezetési teendőkkel. Sem ideje, sem energiája nem marad a főpolgármesteri feladataira, miután a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjeként már teljes mértékben az országos politikára és a következő választásra összpontosít – vélte az elemző.

Karácsony közben a hét hónapja nem használt chatbotját is a miniszterelnöki ambícióinak szolgálatába állította. Oldalának követőit tegnap óta a 99 kontra 1 mozgalom promóciójával bombázzák az algoritmusok.

A kéretlen üzenetek olvasóit a mozgalom honlapjára, a Párbeszéd-elnök kampányindító beszédéhez irányítja a chatbot.

Láthatatlan népszerűség

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója arról beszélt lapunknak, hogy mivel a főpolgármester pártjának népszerűsége gyakorlatilag kimutathatatlan – a 2013-as megalakulása óta a közvélemény-kutatók zöme nulla és egy százalék között mérte – a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje kényszerűségből próbálja egy mozgalom indításával növelni a támogatói bázisát. – Nem véletlen, hogy a Momentum elvetette a 99 kontra egy ötletét, hiszen a fölfelé ívelő szakaszban lévő alakulat támogatottsága tíz százalék körül mozog, így joggal remélhetik, hogy a szimpatizánsaik szeretnének párttagok is lenni. Azt viszont senki nem gondolhatja komolyan, hogy a mérhetetlen Karácsony-pártba nagyobb számban lépnének be az emberek – fejtette ki az elemző. Hozzátette: bár alkalmanként a 99 kontra 1-hez hasonló mozgalmak is beválhatnak, de leginkább a politikába hirtelen berobbanó, új szereplők esetében.

A közvélemény-kutatók egyébként idén külön már nem is mérik a szivárványkoalícióba tömörül baloldali pártok népszerűségét. Utoljára tavaly decemberben a Medián és a Závecz mérte az MSZP–Párbeszéd támogatottságát, amely összesen 3, illetve 8 százalék volt. Ez is azt mutatja, hogy a Párbeszéd támogatottsága jelenleg egy százalék alatt lehet országosan, vidéken pedig gyakorlatilag mérhetetlen, mivel a zöldimázsú, liberális pártok egyébként is elsősorban a nagyobb városokban számíthatnak szavazókra. Több thinktanket is megkérdezve az derül ki, hogy Karácsony Gergely – aki messze népszerűbb a pártjánál – vidéken szintén sokkal kevésbé ismert, és közel sem annyira népszerű, mint Budapesten.

hirado.hu - MNO