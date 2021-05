Pünkösd, a húsvéti idő lezárása

Pünkösd húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 23-ra esik. Az ünnep elnevezése az Ószövetség koráig nyúlik vissza.

2021. május 22. 14:27

Az Ószövetségben a mai pünkösdnek megfelelő ünnep zarándokünnep volt, amelyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt (Kiv 34,23; MTörv 16,16). Az ünnep elnevezése a történelem során változott, a hetek ünnepét, az aratási ünnepet (vö. Szám 28,26) felváltotta az első kéve felajánlása utáni ötvenedik nap ünnepe (vö. Lev 23,9–14; Tób 2,1; 2Mak 12,32; ApCsel 2,1), az örömünnep (vö. Iz 9,2), amelyen hálát adtak Jahvénak a búzatermésért. Innen származik az ötvenedik – görögül πεντηκοστή, pentékoszté – elnevezés, amely szóból ered a magyar elnevezés: pünkösd.

Jézus korára az ünnep új tartalommal is bővült: a Sínai-hegyen kapott Törvény kihirdetésének emléknapja lett, ami az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt. Zarándokünnep volt Izrael népe számára, az egyik olyan alkalom, amikor nagy sokaság érkezett Jeruzsálembe (ApCsel 2,5).

Az Újszövetségben új értelmet nyer az ünnep jelentése: a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2,1–13), éppen az a nap, amikor a zsidó nép a törvényadást ünnepelte.

Pünkösd ünnepnapjához három fontos esemény kötődik: a Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti és akinek eljövetelét Jézus búcsúbeszédében megígérte; az Egyház alapítása; valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, hisz a Szentlélek erejével azok az apostolok, akik addig talán Izrael földjét sem hagyták el, szerte a Római Birodalomban hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét. A Szentlélek kiáradásának eseményét Az apostolok cselekedetei (ApCsel 2,1–11) rögzíti. A leírás szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.

Pünkösd ünnepén olvashatjuk a Szentleckében: „A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1Kor 12,12–13.)

Engedjük, hogy Krisztus szeretetének misztériuma átjárja lelkünket és adjunk hálát azért a közösségért, amelyet Ő mutat meg nekünk a Szentlélek eljövetele által. Ne fáradjunk el kérni a Szentlélek segítségét, hogy az összetartozás lelke járja át minden ember szívét és az irgalom és a testvéri szeretet ne csak üres szavak legyenek, hanem tettekké válva reményt adjanak embertársainknak a világunkat ma is sújtó nehézségek között.

*

Pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. A Covid-19-világjárvány kapcsán kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel, kérjük a híveket, aki teheti, idén is lélekben kapcsolódjon be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba. A Duna Televízió és a Mária Rádió élőben közvetíti a szentmisét, valamint a kegyhely honlapján is követhető lesz a búcsús szentmise.

*

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a Covid-19-járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, május 7-én közleményt adott ki, amelyben a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést visszavonta.

Felhívják a figyelmet, hogy továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. Plébániai oktatások, közösségi összejövetelek is csak ezek figyelembe vételével tarthatók. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük

Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnepünk. A Szentírás szerint ekkor szállt le a Szentlélek Krisztus tanítványaira, és töltötte el őket kegyelmével. A Szentlélek kiáradt az apostolokra: betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának a teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának a hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

A keresztény egyházakban a pünkösdi időszak az ifjú hívők hitének a megerősítéséről is szól. A protestáns egyházakban ez a konfirmáció (megerősítés) ideje, amikor az ifjak hitét megerősíti a Szentlélek, és felnőtt hívővé válnak, a katolikus egyházban pedig a bérmálás ideje, amikor a püspök a Szentlélek szentségét kiszolgáltatják az ifjaknak.

Kiemelkedő magyar pünkösdi esemény a csíksomlyói búcsú, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának a rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye.

A hagyomány szerint a katolikus székelyek 1567-ben itt vívtak győztes csatát János Zsigmond erdélyi fejedelem ellen, aki az unitárius hitre akarta őket áttéríteni. A Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak, és erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól.

Bár tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt a zarándoklat, idén a járványhelyzet javulásának köszönhetően, egyelőre korlátozott létszámmal és a biztonsági intézkedések betartásával, ismét jelen lehetnek a hívők Csíksomlyón.

Pünkösd ünnepének erős gyökerei vannak a néphagyományban Fotó: MTI

Az ószövetségi zsidó hagyományban eredetileg ez a nap volt az aratási hálaadó ünnep, illetve később a mózesi törvény emléknapja, amikor Isten szövetséget kötött népével. Az ünnepet sávuotnak nevezték, azaz a „hetek ünnepének”, mivel hétszer hét nappal pészah után ünnepelték.

Európa-szerte a pünkösd kiemelten fontos a néphagyományban. A néphit szerint, ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés.

Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király választásának a szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon mérték össze erejüket és ügyességüket. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát. Uralkodásának a rövid idejére utal a „pünkösdi királyság” kifejezés, a gyorsan múló, éppen ezért értéktelen dicsőség metaforája. További pünkösdi népszokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

Magyar Kurir - MNO