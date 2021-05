Varga Mihály: lehetőséget ad, aki a nevelésbe fektet be

A nevelésbe történő befektetés fontosságáról beszélt a pénzügyminiszter kedden Budapesten, a megújuló Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium bokrétaünnepén.

2021. május 25. 12:28

A megújuló Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium a bokrétaünnepség napján, 2021. május 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt

"Ha a nevelésbe fektetünk be, akkor a gyerekeinknek adunk olyan lehetőséget", amelyet kihasználva, az életbe kikerülve meg tudják majd állni a helyüket - hangoztatta Varga Mihály.



Kijelentette: öröm, hogy bővül a II. kerület egy jeles épülete. A kormány 2018-ban arról döntött, hogy 3 milliárd forinttal támogatja a beruházást - közölte.



Úgy vélekedett, hogy vannak még kihasználatlan lehetőségek az egyházi oktatásban. Az egyház közösséget jelent - tette hozzá.



A miniszter jelezte, hogy a kormány másutt is jelentős erőket fektet az oktatásba: a napokban indult az új tornaterem építése előtti bontás a Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumnál, de a ferencesek Pasaréten található közösségi házat is megújítják.



Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára azt hangoztatta, hogy iskolát és templomot építeni a legfontosabb dolgok közé tartozik. A mostani beruházás keretében kápolna is készül - jegyezte meg.



Úgy vélekedett, hogy álmodni bátran, tervezni felelősen, építeni pedig fegyelmezetten kell.

Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond a megújuló Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium bokrétaünnepségén 2021. május 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt



Minden adott, hogy még jobb hely legyen a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium - jelentette ki az államtitkár.



A Pénzügyminisztériumnak az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a fennállásának 100. évfordulóját jövőre ünneplő Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium a II. kerület egyik legnépszerűbb intézménye, ahol 24 osztályban több mint 700 diák tanul.



A mostani beruházás eredményeképpen létrejön az intézmény új közösségi tere, amely méltó helyszínéül szolgál majd a rendezvényeknek. Megújul az iskola könyvtára, valamint kialakítanak egy új szaktantermi szárnyat is a természettudományi tárgyak magasabb színvonalú oktatása érdekében - olvasható a közleményben.

