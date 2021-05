Operatív törzs: "visszahúzódóban" van a járvány

A pünkösdi hétvége adatai is azt mutatják, hogy a járvány "visszahúzódóban" van - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a járvány elleni védekezésért felelős testület keddi online sajtótájékoztatóján.

Utoljára frissítve: 2021. május 25. 13:53

2021. május 25. 13:22

Vekszler Péter orvos ezredes beolt egy nőt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával a Tolna megyei Faddon, a honvédség oltóbuszában 2021. május 25-én. MTI/Kiss Dániel

A pünkösdi hétvége adatai is azt mutatják, hogy a járvány "visszahúzódóban" van - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a járvány elleni védekezésért felelős testület keddi online sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes szavai szerint ez a magas átoltottságnak, a védelmi intézkedéseknek, a lakosság együttműködésének köszönhető.



Magyarországon 5 026 529 ember kapott védőoltást, közülük 3 072 940-en immunizáltnak számítanak - emelte ki.



Hozzátette, hogy a magyar lakosság átoltottság 51 százalék, szemben az európai uniós 35 százalékkal, és Magyarország továbbra is a második helyen van az oltási ranglistán.



Elmondta: a kórházban kezeltek száma és a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is folyamatosan csökken. Vasárnap, az 5 millió átoltott elérése után életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, de néhány védelmi intézkedés még életben van, így például maszkot kell hordani az üzletekben, bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedés járművein - mondta a szakember.



Galgóczi Ágnes kérte, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a vakcina.gov.hu oldalon. Erre már a külhoni magyaroknak is van lehetőségük. Akinek pedig van érvényes regisztrációja az külön értesítés nélkül foglalhat oltási időpontot az eeszt.gov.hu oldalon.



A járványügyi osztályvezető kiemelte: félmillión vannak olyanok, akik már regisztráltak, de még nem éltek az oltás lehetőségével. Jelenleg is lehet időpontot foglalni AstraZeneca-, Pfizer-, Szputnyik- és Sinopharm-vakcinákra. Kedden 334 620 adag Pfizer vakcina érkezett Magyarországra ebből 175 ezer első oltásra használható.



Oltáshoz készíti elő a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagot, a Comirnaty-vakcinát egy nővér a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb Ortopédiai Klinika szakrendelőjében 2021. május 25-én. MTI/Bruzák Noémi

Operatív törzs: köszönjük a lakosságnak a védelmi intézkedések betartását!

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozata vasárnap lépett életbe, köszönjük a lakosságnak a védelmi intézkedések betartását, a türelmet, az együttműködést - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert kifejtette: szombaton megtörtént az ötmilliomodik, koronavírus elleni oltóanyag első dózisának beadása, így Pintér Sándor belügyminiszter az operatív törzs vezetőjeként közigazgatási hatósági határozatban megállapította, hogy a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozata május 23-án hatályba lép.



"Nagy utat tettünk meg november óta, amikor a koronavírus-járvány második hullámában a védelmi intézkedések bevezetése mellett döntött a kormány. Az, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámának vége felé járva, a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozata hatályba léphetett, mindannyiunk közös eredménye" - mondta az alezredes. Hozzátette: ebben a legnagyobb szerepe a lakosságnak volt, ezért köszönik a védelmi intézkedések betartását, a lakosság türelmét, együttműködését.



Hozzátette: a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatában megszűnt a kijárási tilalom. A novemberi kijárási korlátozás és jogutódja, a kijárási tilalom bevezetése óta összesen 69 424-szer intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt a rendőrök.



A lépcsőzetes feloldás ötödik fokozatában megszűnt a maszkviselési kötelezettség a közterületeken. Felidézte: a maszkviselési kötelezettséget a járványügyi készültség időszakában rendelték el, ez is mutatja, hogy ez az egyik legfontosabb védelmi intézkedés.



Kiss Róbert elmondta, eddig a maszkviselési szabályok megszegése miatt 73 132 esetben intézkedtek, ebből 64 369 alkalommal közterületen. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is maszkot kell viselni a tömegközlekedési eszközökön, a várakozóhelyeken, az üzletekben, bevásárlóközpontokban és ügyfélfogadási helyszíneken.



Az alezredes jelezte: megszűnt az üzletek, vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is. A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt 1280 rendőri intézkedés történt. Ebből 359 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, közülük 37 vendéglátóhelyet működtet. A boltok, vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására, illetve az ottani tartózkodásra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt 921 intézkedésre volt szükség, ebből 178 szabálytalanság vendéglátóhelyen történt.



Felhívta a figyelmet arra, hogy szabad az egyéni és csapatsport a közterületen. Magán- és családi rendezvények legfeljebb 50 ember részvételével, korlátozás nélkül megtarthatóak, lakodalmak 200 ember részvételével szervezhetők. November óta a családi és magánrendezvényekre, valamint gyűlésekre vonatkozó szabályok megsértése miatt 1870 intézkedést hajtottak végre.



Szabadtéri rendezvények, gyűlések 500 ember részvételével tarthatóak meg, efeletti létszám esetén csak a koronavírus ellen védettek vehetnek részt, zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvány birtokában látogatható. A 16-18 év közötti, védettségi igazolvánnyal rendelkező fiatal védett személy felügyelete nélkül is látogathatja ezeket a rendezvényeket, és járhat étterembe, moziba. Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a helyszínek jelentős része csak védettségi igazolvány birtokában látogatható.



Közölte azt is: Magyarország államhatárán még fenntartják az ellenőrzést. Mint mondta, a kormány úgy döntött, a schengeni belső határszakaszon szeptember 1-jén elrendelt határforgalom-ellenőrzést és határőrizetet június 23-ig meghosszabbítja.



Szólt arról, hogy a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatában változtak a beutazási szabályok is. Mint mondta, a beutazási korlátozások a továbbiakban sem terjednek ki a teherforgalomban történő határátlépésre, hivatalos és szolgálati célú beutazásra, és azokra, akik hat hónapon belül átestek a koronavírus-betegségen.



Nem vonatkoznak a beutazási korlátozások azokra az utazókra - és a velük utazó, 18 év alattiakra - sem, akik olyan ország által kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, amellyel Magyarország kétoldalú megállapodást kötött az igazolások kölcsönös elfogadásáról. A hétvége óta ebbe Románia is beletartozik - jegyezte meg.

Egy nővér beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb Ortopédiai Klinika szakrendelőjében 2021. május 25-én. MTI/Bruzák Noémi



Mint mondta, új elem, hogy a beutazási korlátozás nem terjed ki arra a személyre - és a vele utazó kiskorúra -, aki olyan ország által kiállított védettsági igazolással rendelkezik, amely igazolást Magyarország egyoldalúan elismerte.



A védelmi intézkedések fokozatos és lépcsőzetes feloldásával visszatér a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes mindennapi életünk - fogalmazott az alezredes. Hozzátette: azt kérik, a továbbra is érvényben lévő kevés korlátozást mindenki tartsa be saját és mások életének, egészségének megóvása érdekében.



Bejelentette azt is, hogy megszűnnek a napi tájékoztatók, és legközelebb pénteken tart sajtótájékoztatót az operatív törzs.



MTI