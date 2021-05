Dobrev Klára újra megtenné azt, amit a férje 2006-ban

Fontos megismertetni a fiatalabb generációkat azzal, hogy milyen politikafelfogás és jogállaminak egyáltalán nem nevezhető gyakorlat jellemezte a balliberális hatalmat.

2021. május 27. 09:32

Aki a 2006 őszi Gyurcsány-terrort mentegeti, az ugyanolyan morális hulla, mint aki a végrehajtásában részt vett – jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász annak kapcsán, hogy Dobrev Klára a napokban kijelentette: mérhetetlenül büszke az őszödi beszédre. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője úgy látja, hogy a DK elnökének a felesége mai napig követendő példának tartja a férje által elmondottakat és a tüntetések erőszakos leverését.

– Egyértelmű hazugság Dobrev Klára azon állítása, hogy 2006 őszén több rendőr sérült meg, mint tüntető, ugyanis a számos későbbi vizsgálat során beszerzett adatok és saját eseteik alapján csak október 23-án nagyobb volt a súlyos civil sérültek száma: többek között tíznél többen szenvedtek maradandó szemsérülést – nyilatkozta Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a több mint száz, 2006 őszi áldozatot képviselő Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Magyar Nemzetnek annak kapcsán, hogy a napokban Gyurcsány Ferenc felesége kijelentette: a zavargások során „több rendőr sérült meg súlyosan, mint tüntető”.

A jogász felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok fenti számához jön még hozzá a szeptember 19–21 között a fővárosi utcákon levadászott, megvert, majd elfogott közel kétszáz, zömében fiatal, akik egy jelentős része szintén súlyos sérüléseket – például állkapocscsont-, borda- és végtagtörések – szenvedett a személyekben és eszközökben nem válogató rendőrterror miatt.

– A hajnalokig tartó utcai embervadászatokon válogatás nélkül vadásztak le és vertek meg azonosító jelvény nélküli, maszkos rendőrök a budapesti utcákon számos fiatalt, akiket aztán a gyakran még a hetekig tartó fogva tartásuk során meg is aláztak, meg is kínoztak, majd pedig voltak, akiket hamis rendőri jelentések és vallomások alapján, elrettentést célzó statáriális eljárások eredményeként súlyos büntetésekre ítéltette – emlékeztetett.

A jogvédő hozzátette: sok sérült nem került be a nyilvántartásba, mivel voltak, akik nem mertek ellátást kérni, félve a megtorlástól. Utóbb mindenkit kihallgattak, aki a rendőri brutalitás miatti sérüléssel került kórházba, illetve ellátásra.

– A Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltjének a 2006 őszi bűnöket tagadó ezen nyilatkozata megmutatja, hogy mit is ért ő és elvtársai a sokat emlegetett „visszaállítandó jogállamiság” alatt. Ezzel ugyanis azt üzeni, hogy lényegében ma is követendő példaként tekint a választási csalás miatt lebukott férje elleni tiltakozókkal és megemlékezőkkel szembeni rendőrterrorra – figyelmeztetett.

Gaudi-Nagy szerint nem kizárt, hogy hatalomra kerülve ismét ilyen eszközökkel élne a baloldal, éppen akár olyan, 2006 őszén megkínzott, megnyomorított fiatalokhoz hasonló tüntetőkkel szemben, akik valamelyik demagóg és be nem tartott választási ígéretet kérnék számon a szivárványkoalíción békés tiltakozással.

– Amit Gyurcsány eljátszott az őszödi beszéd kapcsán, azt tette meg most Dobrev Klára is a 2006 őszi állami jogsértésekkel összefüggésben. A bukott miniszterelnök és akkori társai ahelyett, hogy elismernék a szégyenletes időkért való felelősséget, tudomásul vennék a bűnöket bizonyító tényeket és szemlesütve távoznának a közéletből, hazudnak, tagadnak, börtönnel fenyegetőznek, az áldozatokat próbálják hibáztatni, bűnösnek beállítani, és az akkori karhatalmi rémtetteket hőskölteményként kívánják bemutatni történelemhamisító módon

– hangsúlyozta a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Hozzátette: a brutális rendőrterror célja az volt, hogy a balliberális hatalom megtörje a kormánnyal szembeni ellenállást.

– Ezeken kívül is több tucat törvényellenes tömegoszlatás is volt a 2002–2010 közötti időszakban, ami ahhoz kellett, hogy a baloldal megtartsa a hatalmat. Továbbá bírósági és ügyészségi jogsértések is történtek, amelyek elfogadhatatlanok egy jogállamban – közölte Gaudi-Nagy. Szerinte azonban a tragikus történések hosszú távon mégis meglékelték a hazánkat gyarmati sorba szorító, az állami vagyont elapasztó, az országot csődbe vivő, eladósító és a társadalom jelentős részét adósrabszolgaságba döntő, alapvető szabadságjogokat éveken át lábbal tipró rendszert. Ugyanis ezek a tettek annyira összeforrtak Gyurcsány Ferenc nevével, hogy azok 2009-ben mégis az ő személyes bukásához vezettek, amelyet egy évre rá követett az egész baloldali kurzus totális veresége.

– Jövőre ennek a rezsimnek a visszatérése fenyeget – tette hozzá. Gaudi-Nagy szerint éppen ezért fontos a fiatalabb generációkat megismertetni azzal, hogy milyen típusú politikafelfogás és jogállaminak egyáltalán nem nevezhető gyakorlat jellemezte az akkori balliberális hatalmat.

Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a 2006-os eseményekkel foglalkozó Civil Jogászbizottság vagy a Balsai-jelentés bizonyítékok alapján, tényszerűen cáfolja Dobrev Klára állítását. Az alkotmányjogász hangsúlyozta: még az akkori egészségügyi miniszter, Molnár Lajos is elismerte, hogy több száz civil sérült meg, sokan súlyos, maradandó egészségkárosodást szenvedtek.

– Közvetett módon sokan lelkileg nyomorodtak meg, egyesek pedig öngyilkosok lettek a 2006-os események miatt – mondta Ifj. Lomnici, megjegyezve, hogy a nemzeti kormány Igazságügyi Minisztériuma sokat tett azért, hogy a károsultak lehetőség szerint a maximális jóvátételben részesüljenek.

– Aki a 2006 őszi Gyurcsány-terrort mentegeti, az ugyanolyan morális hulla, mint aki a végrehajtásában részt vett – fogalmazott.

Dobrev az ominózus interjúban kijelentette azt is: „politikai értelemben megrázott feleségként pedig azt tudom mondani, hogy én olyan mélységesen értettem, átéltem és éreztem azt, amit a Feri ezzel a beszéddel el akart mondani. Én mérhetetlenül büszke voltam arra a beszédre.” Az alkotmányjogász szerint a beszéddel való azonosulással a Gyurcsány-család igazi arca mutatkozik meg.

– Dobrev Klára felvállalja, hogy minden további nélkül szemet huny afölött, hogy a választókat, nem utolsósorban pedig az EU-t is átverjék. A beszédben Gyurcsány ugyanis azt is elismerte, hogy hazudtak az EU-nak is, amit oly fontosnak tartanak – mondta Ifj. Lomnici Zoltán, hangsúlyozva, hogy Dobrev mindezt az Európai Parlament egyik alelnökeként teszi.

Az alkotmányjogász szerint Dobrev Klárának számot kellene adnia arról is, hogy mindezt mégis hogyan gondolja összeegyeztethetőnek.

Végül kitért arra, hogy Gyurcsány Ferenc a beszéd elhangzása és a 2006-os események után még három évig volt miniszterelnök, ám a nagy tervekből, reformokból mégsem lett semmi, sőt. – Ebben a három évben Magyarország Európa betege lett, és ha az egyik oldalról az IMF, a másikról a Világbank nem nyúl a hóna alá, összeomlott volna a gazdaság – mondta. Szerinte nem csupán arról van szó, hogy Gyurcsányék nem csináltak semmit, és trükkök százaival nyerték meg a választást, hanem arról is, hogy utána bebizonyították: tényleg bénák.

– Az őszödi beszédben kivételesen igaz az a kitétel, hogy ők ennyire képesek, ennyit tudnak. Ez az egyik legfontosabb üzenete a 2022-es választásnak – mondta Ifj. Lomnici Zoltán.

magyarnemzet.hu