Az indiai vírusmutáns ellen is védenek oltóanyagaink

Az oltás megszervezése hatalmas kihívás, és önbecsülésre ad okot, hogy Magyarország az Egyesült Államoknál is jobb eredményeket ér el az első oltások tekintetében, pedig ott maguk gyártják a vakcinákat – mondta Orbán Viktor pénteken a közrádióban.

2021. május 28. 10:33

Kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hosszú idő után először csökkent a lélegeztetés nélkül kórházban lévő Covid-betegeknek a száma ezer alá, és százezer alatt van az aktív betegeké - közölte Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök azt mondta: a kórházban ápoltak közül 121-en vannak lélegeztetőgépen. A jelenleg is aktív fertőzöttek száma 84 719, ők tehát még nem tudnak dolgozni, veszélyben az egészségük, van, aki az életéért küzd.



A kormányfő közölte: csütörtökön 25 ezer ember kapta meg az első védőoltását, 117 ezren pedig a másodikat. Ezek jó hírek, de további mintegy hárommillió felnőtt még nincs beoltva Magyarországon, márpedig "tudományos tény, hogy ez a vírus nem fog elmenni".



Sokan tévesen gondolják, hogy ha nincsenek beoltva, akkor megúszhatják a megfertőződést. "Meg fogja találni a vírus az utolsó embert is, aki nem védett", márpedig a saját és a családunk egészségét csak a védőoltással óvhatjuk meg - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Kifejtette: az oltás megszervezése hatalmas kihívás, és önbecsülésre ad okot, hogy Magyarország az Egyesült Államoknál is jobb eredményeket ér el az első oltások tekintetében, pedig ott maguk gyártják a vakcinákat.



Megjegyezte: most mindenki fél az indiai mutánstól, de azok az oltóanyagok, amelyeket Magyarországon alkalmaznak, kivétel nélkül alkalmasak arra, hogy ezt is legyőzzék.



A miniszterelnök szerint rémhír, hogy több uniós ország nem biztos, hogy beengedi azt, akit keleti vakcinával oltottak. A többi ország még nem az utazásról beszél, nekik ez még messze van, de Magyarország egymás után köti a kétoldalú megállapodásokat, amelyekkel lehetővé teszik a szabad mozgást - mutatott rá.



Úgy vélte, talán júliusban lesz közös uniós kártya, és akkor egymás országában kötelező lesz elfogadni az Európában elismert vakcinákat, a többit pedig elfogadhatják, de nincs olyan ország, amely elzárná magát a turisták elől.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy most a védekezésről át kell állni a gazdaság újraindítására. Amikor a járvány "csúcsra járt", a védekezés volt a fontos a gazdaságban is, meg kellett védeni a munkahelyeket, a fizetést, de most, hogy a harmadik hullámot "leszorítottuk a földre", már nem védekezni kell, hanem újraindítani a gazdaságot - fogalmazott. Hozzáfűzte: a 2022-es költségvetés is erről fog szólni.



Megjegyezte: a 2. negyedév számai már biztató eredményeket mutathatnak.



A kormányfő a napokban megtartott EU-csúcsról elmondta: a klímavédelmet mindenki fontosnak tartja, de a terhek szétosztása tekintetében eltérnek az álláspontok. Az országok nem tudnak ugyanannyi terhet viselni, és az a gondolat, hogy a klímaváltozás árát az emberekkel fizettessék meg, Nyugaton természetesnek tűnhet, mert ott a jólét hagy mozgásteret, de Magyarországon nem tudnak és nem akarnak emiatt adót fizettetni az emberekkel, itt évekig küzdöttek, hogy a rezsit leszorítsák - jelentette ki.



Hangsúlyozta: a klímavédelem költségének szétterítése nem fogadható el; a közép-európai országok szerint a klímarombolást leginkább a nagy cégek végzik, ezért nem az emberekkel kell megfizettetni ennek az árát. A következő két-három év a klímavédelemről is szól majd, és a rezsiharcot is folytatni kell - mondta.



Orbán Viktor kitért arra is, hogy csütörtökön a spanyol jobboldali VOX párt vezetőjével tárgyalt. Közölte: a járvány elleni védekezés miatt hátra sorolt régi témák megint előkerülnek, ilyen a klímavédelem és az illegális bevándorlás. 2015-ben, amikor Magyarország a kerítés megépítése mellett döntött, a spanyol kormány is bírálta, de most magasabb kerítésük van a határukon - mondta. Hozzátette: egy feltörekvő, komoly párttal erősödött a bevándorlásellenesek csoportja.



A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy pénteken Londonban tárgyal Boris Johnson brit kormányfővel. Kifejtette: nem jó, hogy Nagy-Britannia kilépett az EU-ból, mert sok dologban értettek egyet. Nagy-Britannia most alakítja a kétoldalú kapcsolatait, és Magyarországnak is ki kell építeni egy együttműködést az országgal, keresik ennek területeit - mondta.



Orbán Viktor az őszödi beszéd 15. évfordulóját illetően kiemelte: a történteket aligha lehet elfelejteni, emlékszik, amikor kitörtek a lázadások miatta. Hangsúlyozta: mindig megdöbben az ember, nem is azon, hogy mindez megtörtént, hanem azon, hogy aki miatt megtörtént, az ugyanúgy ott van a magyar politikában, mintha mi sem történt volna. Senki nem vállalta a felelősséget, nem kért bocsánatot, és most ugyanezzel az emberrel harcol, hiszen "ő a főnök a másik oldalon" - fogalmazott. Hozzátette: a Városházán is feltűnnek olyan emberek, akiket a Gyurcsány-kormányból ismer, "a főpolgármester háta mögött szinte újjáalakult a Gyurcsány-kormány".



Közölte: a fiataloknak a szüleik mondhatják el, mi történt.



A gyermeknapról Orbán Viktor azt mondta: a járványhelyzet a gyermekeket is megviselte, és remélhetőleg szebb ünnep vár rájuk.

MTI