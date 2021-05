ET-politikus az államfőnél és a házelnöknél

A 47 európai tagországot magában foglaló Európa Tanács – Council of Europe – strasbourgi székhellyel elsősorban az emberi jogok érvényesüléséért és a jogállamiságért dolgozik.

2021. május 28. 11:54

Áder János köztársasági elnök (j) fogadja Rik Daems-t, az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének elnökét (k) a Sándor-palotában 2021. május 28-án. Balról Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke.

Áder János és Rik Daems.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) fogadja Rik Daems-t, az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének elnökét az Országházban 2021. május 28-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Kisebbségvédelmi kérdések és az egészséges természeti környezethez való jog elismerésének ügye is szóba került az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlési elnökének pénteki budapesti tárgyalásain - mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-nek.

Németh Zsolt, aki az ET parlamenti közgyűlése magyar delegációjának vezetője is, közölte: Rik Daems, az ET parlamenti közgyűlésének elnöke találkozott Áder János köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel, miniszterekkel, valamint a parlamenti közgyűlési delegációval is.



Hozzátette: az elnök Budapestről, az Országházból vezette le az Európa Tanács parlamenti közgyűlés állandó bizottságának online ülését, így ezzel megtörtént az ET magyar elnökségének nyitórendezvénye is.



Németh Zsolt kiemelte: a magyar elnökségi prioritások ismertetése során kiemelkedően nagy figyelem hárul a nemzeti kisebbségek kérdésére, és a budapesti látogatás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közgyűlési elnök is elköteleződött a téma hangsúlyos kezelése mellett.



A külügyi bizottság fideszes elnöke örvendetesnek nevezte azt is, hogy az ET a legutóbbi ülésén elfogadta Kovács Elvirának, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjének nemzeti kisebbségekről szóló jelentését. Hozzátette: a jelentés a végrehajtásából, utókövetéséből és a miniszteri bizottság válaszából sok feladat adódik majd a nemzeti kisebbségi területen.



Németh Zsolt megerősítette: Magyarország elkötelezett a kisebbségvédelem ügye mellett. A politikus úgy vélte, hogy az ET kulcsfontosságú hozzájárulást tehet az európai kisebbségvédelmi rendszerhez, és bízik abban, hogy ez ellensúlyozni tudja az Európai Unió részéről ezen a téren tapasztalható hiányosságot.



Arra is kitért: az ET parlamenti közgyűlésének elnöke és Áder János köztársasági elnök tárgyalásán a környezeti kérdések is szóba kerültek, a felek egyetértettek abban, hogy alapvető emberi joggá kellene tenni az egészséges természeti környezethez való jogot.



Németh Zsolt közlése szerint Magyarország elkötelezte magát amellett, hogy egy megvalósíthatósági tanulmányt indít a témában. A külügyi bizottság elnöke jelezte: bíznak abban, hogy ennek eredményeképpen megnyílik a lehetőség arra, hogy idővel egy kiegészítő jegyzőkönyv szülessen az európai emberi jogi egyezményhez. Úgy vélte: a magyar elnökségnek ez kulcsfontosságú eredménye lehet.



Az ET egyik legfontosabb jelentőségének Németh Zsolt azt nevezte, hogy bele kíván szólni Európa jövőjébe, hiszen az nemcsak a 27 tagállamot tömörítő Európai Unión múlik, hanem az ET-n is mint összeurópai szervezeten, amelynek munkájában 47 ország vesz részt.



Hasonlóan fontos szerinte, hogy az ET tevékenységében a nemzeti parlamentek is aktívan részt vesznek, ugyanis folyamatos nehézséget jelent, hogy az EU jövőjéről szóló vitában a nemzeti parlamentek nem kapják meg az őket megillető hozzászólási lehetőséget.



