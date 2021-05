A regisztráltak 90 százalékát már beoltották

Magyarország Európa második legátoltottabb országa, a regisztráltak 90, a teljes magyar lakosság 52 százaléka kapta meg valamelyik koronavírus-elleni vakcinát - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján.

2021. május 28. 14:09

Szoták Judit bőrgyógyász főorvos beolt egy férfit az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórház oltópontján 2021. május 28-án. MTI/Balázs Attila

György István elmondta, a legfrissebb adatok szerint 5 085 642 embert oltottak már be, közülük 3 445 557-en a második adag oltóanyagot is megkapták.

Az oltásra eddig 5 millió 203 ezren regisztráltak, a félmillió, még be nem oltott regisztráltat pedig többek között sms-ben ösztönzik az oltóanyag felvételére - tette hozzá az államtitkár.



Az országos oltási munkacsoport vezetői tisztségét is betöltő politikus a tájékoztatón hangsúlyozta, az adatok alapján "nagyon közel járunk ahhoz, hogy mindenki be legyen oltva, aki eddig kérte". Ez jó ideje már nem a vakcinán, hanem az egyéni felelősségen múlik - szögezte le.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a magas átoltottság miatt a járvány harmadik hullámán ugyan túl van az ország, de a vírus még aktív, és indiai variánsa már Magyarországon is jelen van. A járványügyi szakértők szerint emiatt nem lehet kizárni, hogy lesz még újabb járványhullám - tette hozzá az államtitkár.



György István arra kérte a még be nem oltott regisztráltakat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal, vagy az interneten foglaljanak oltási időpontot.

Az eddig nem regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon jelentkezhetnek az oltásra, időpontot foglalni pedig az www.eeszt.gov.hu oldalon lehet. Utóbbi webhelyen jelenleg Pfizer, a Sinopharm és Szputnyik V vakcinái elérhetőek, egyes budapesti oltópontokon pedig a Janssen- és a Moderna-vakcinát is el lehet fogadni.

Megjegyezte, az AstraZeneca-oltásokat már nem lehet foglalni, "abból egyelőre kifogytunk a szállítási zavarok miatt", a bejövő szállítmányokat a második körös oltásokra kell tartalékolni. Mint elmondta, az oltások tovább folytatódnak a háziorvosoknál és az oltópontokon, a regisztráltak pedig maguk választhatnak a rendelkezésre álló oltóanyagokból.



Az államtitkár megemlítette, az oltási munkacsoport arra kéri az egészségügyi szolgáltatókat, hogy mostantól az orvos-beteg találkozások alkalmával ösztönözzék a még be nem oltott pácienseiket az oltásra és ha van mód rá, akár ott helyben adják be részükre az oltást.



Jelezte, az oltóbuszok 12 megyében és 108 településen már 24 ezer ember beoltását segítették.



A héten beérkezett oltóanyagokról szólva az államtitkár azt mondta, a 334 ezer adag Pfizer-vakcinából 175 ezer adagot első, a fennmaradó mennyiséget második oltásra használják fel, a 280 ezer adag AstraZeneca és a 68 400 adag Moderna-vakcinát pedig a második körös oltásokra kell biztosítani. A most elérhető 84 ezer Janssent részben az oltóbuszokon, a kórházi oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben használják fel.



György István megemlítette, a Magyarországon élő, dolgozó vagy tanuló külföldiek jelentkezései "szépen gyűlnek", oltásuk hamarosan elkezdődik, csakúgy, mint a külhoni magyarokéi.



Utóbbiak oltásának előkészítését megkezdte az oltási munkacsoport, regisztrációjukat a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon várják - tette hozzá.

MTI