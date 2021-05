Egy gyenge jellem tobzódása

Karácsony Gergely a gyurcsányista globalisták rendkívül hasznos idiótája.

2021. május 30. 11:14

Jogosan gúnyolódnak a nemzeti tábor politikusai, sajtó- és médiaemberei Karácsony Gergely angolnyelv-tudásával, doktori fokozatával, illetve azok nemlétével kapcsolatos összevissza beszédén, hazudozásain. Ezzel kapcsolatban csak azt lehet Karácsonynak üzenni, amit ő mondott az M1 riporterének: szégyellje magát!

A gúny jogos, ám mégis úgy gondolom: a legfontosabb, ami miatt Karácsony alkalmatlan arra, hogy egy országot vezessen, az nem elsősorban az angoltudás és a doktori hiánya, hanem az, hogy egy gyenge jellem, gyenge karakter, akit a globalista liberálisok, legyenek az a Gyurcsány–Dobrev klán vagy a nemzetközi balliberális hálózat tagjai, dróton rángatnak, s ő mint hasznos idióta zokszó nélkül kiszolgálja őket (legfeljebb megiszik közben néhány Unicumot, de ettől még undorítóbb az állandó megalkuvása).

Márpedig messze ez a legfontosabb: egy gyenge, erkölcstelen jellem nem kormányozhat egy országot. Egy ilyen ember csak egyre képes: tönkretesz mindent, ami a keze ügyébe kerül, és Karácsony már „bizonyított”: tönkrevágta Zuglót, most pedig éppen a fővárost teszi tönkre. S ha jövőre a sors döbbenetes szeszélye folytán a 2022-es választások után miniszterelnök lenne, akkor Magyarországot tenné tönkre.

Ezt üzenem azoknak a szavazóknak, akik még bizonytalanok, hogy kire szavazzanak, ám véletlenül mégis elolvassák ezeket a sorokat.

Talán éppen őmiattuk is, tanulságképpen szeretnék utalni egy, a 2018-as választások előtti cikkemre, amely a Magyar Időkben jelent meg Karácsony Gergely erkölcsi nulla címmel. Egy hónappal a választások előtt foglaltam össze, hogy mik bizonyítják Karácsony jellembeli gyengeségét, illetve totális hozzá nem értését, szakmai alkalmatlanságát. Felidéztem politikai pályafutásának száznyolcvanfokos fordulatait, azt, hogy dolgozott az MSZP–SZDSZ-kormánynak, ám az LMP-be már azért lépett be, mert szakítani akart az elmúlt évtizedek teljes elitjével a „más politika” szellemében, majd mégis az MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje lett, szakítva a „más politika” lehetőségével. A ­2018-as választások utáni útját pedig ismerjük: a Gyurcsány klán támogatásával megnyerte a főpolgármesteri választásokat, s azóta százszázalékosan alávetette akaratát a politikai eltartóinak.

Ám három év nagy idő a politikában és az életben is, felejtünk, ezért érdemes újra felidézni a cikkemmel, hogy már akkor milyen fenyegető megjegyzéseket tett a választások előtt.

„Március tizenötödikei beszédében odáig jutott, hogy kijelentette: ki fogjuk taposni a pártokból, hogy egy szélesebb összefogás létrejöjjön. Össze kell fogni akár az ördöggel is. (Tehát a Jobbikkal.) Tudja Karácsony egyáltalán, hogy mit üzen ezzel?

Ennek megértéséhez érdemes Sir Winston Churchill 1941-es mondásához visszamenni. Amikor Hitler a Szovjetunió megtámadására készült, Churchill, bár kőkemény antikommunista volt, aki gyűlölte a sztálini rendszert, így nyilatkozott: ha Hitler megtámadná a poklot, szerét ejteném, hogy kedvezően szóljak az ördögről. Churchill ezzel azt üzente, hogy a hitleri nácizmus még a kommunizmusnál, tehát az ördögnél is veszélyesebb a világra nézve, ezért időlegesen szövetségre kell lépni az ördöggel is.

Karácsony pedig az üzeni a választóknak nemzeti ünnepünkön, hogy az Orbán-kormány még az ördögnél is rosszabb, tehát muszáj együttműködni az ördöggel, vagyis a Jobbikkal is az Orbán-kormány elűzésében. Ez egyben fenyegetés is: ha Karácsonynak és társainak ilyen képe van az Orbán-kormányról és az országban uralkodó állapotokról – amelyeknek persze közük sincs a valósághoz –, akkor abból logikusan az következik, hogy ha győznének, el kellene pusztítaniuk – ha nem is fizikálisan – politikai ellenségüket. Meg kellene szüntetni, fel kellene számolni minden intézkedést, törvényt és intézményt, amelyeket létrehoztak, az írmagját is el kellene tüntetni minden lépésnek, amit az Orbán-kormány hajtott végre az elmúlt években.”

Ezentúl Karácsonynak volt egy másik, bődületes hozzá nem értésről tanúskodó megjegyzése is a 2018-as választások előtt.

Erről így írtam: „Karácsony Gergely mondott egy még félelmetesebbet az ATV-ben: ha megválasztanák miniszterelnöknek, ő nem esküdne fel a hatályban lévő alaptörvényre, mert azt semmisnek tekinti. Ő az 1989-ben módosított alkotmányra esküdne fel.

Arra az alkotmányra, amelyet 1949-ben fogadtak el a Rákosi-diktatúra idején, s amelyet ugyan 1989-ben módosítottak, de a preambulumban egyértelműen megfogalmazták, hogy ez egy átmeneti alkotmány a végleges létrejöttéig. Utóbbit alkotta meg a magyar Ország­gyűlés – teljesen törvényes módon – 2011. április 25-én. Nos, ezt dobná sutba Karácsony, s térne vissza a sztálini gyökerű, rossz emlékű alkotmány. Brávó, Karácsony Gergely! Nem gondoltam volna, hogy ilyen erősen kötődik a baloldali miniszterelnök-jelölt a kommunista időkhöz!”

„Akkor idézem a jelenlegi alaptörvényt – bár tudom, ez Karácsonynak mit sem számít: »8. cikk 3.-as bekezdés: Nem lehet népszavazást tartani a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.« (Ami természetesen magában foglalja, hogy az alaptörvényről magáról s új alkotmányról sem lehet népszavazást tartani.) Ezek alapján Karácsony vagy nem ismeri az alaptörvényt, vagy szándékosan mond bődületes baromságokat, csak azért, hogy még nagyobb fenegyereknek látszódjon. Mindkét eset szomorú.”

Nos, talán ebből is világos: Karácsonynak igazából „csak” három aprócska hibája van: egyrészt gyenge, erkölcstelen jellem, másrészt a globalisták hasznos idiótája, harmadrészt politikai szempontból is egy hozzá nem értő figura, aki a demokrácia intézményes jellemzőivel sincs tisztában. Az egymillió forintos kérdés persze ezek után mégis az: hogyan gondolhatja a Gyurcsány-hálózat, hogy Karácsony a számukra leginkább megfelelő ember a miniszterelnöki pozícióra?

A válasz egyszerű: a csupa másod- és harmadosztályú politikusokból álló balliberális oldalnak ennyire futja. Nem maradt más megoldás számukra, csak Karácsony – ha csak Gyurcsány, mint igazi Cipolla a végén nem varázsol elő a kalapból egy „külső” jelöltet (Bajnait vagy valaki mást). Ráadásul annyi igazuk van, hogy mégiscsak megnyerte a kiváló Tarlós István ellen a főpolgármesteri választást, tehát a felajzott, türelmetlen balliberális választóknak Karácsony is jobb, mint bárki a nemzeti oldalról. És éppen ezért legyünk nagyon óvatosak: ha a balliberális oldal egy vörösre festett macskát indítana miniszterelnök-jelöltként, őt is megválasztanák, csak hogy Orbán távozzon a hatalomból, és ők jöhessenek.

A másik, amire figyelnünk kell: Gyurcsányék és a mögöttük álló globalista tanácsadók pontosan látják, hogy kicsoda Karácsony, ezért azt találták ki, hogy egy második Medgyessy Pétert kell Karácsonyból faragni, hiszen a szimbolikusan a kezeit tördelő, rosszul beszélő, esetlen Medgyessy is bejött nekik 2002-ben, hiszen úgymond „legyőzte” Orbánt a miniszerterelnök-jelölti tévévita során (ami persze nem volt igaz). S most itt van a legújabb hasonlóság: Karácsony beismeri, hogy diszlexiás volt vagy még mindig az. Emlékezzünk: Medgyessy is beszélt a diszlexiájáról!

Vagyis, összegezve: kell is, lehet is beszélni Karácsony nyelvtudással, nem létező doktorijával kapcsolatos szánalmas és nevetséges megnyilatkozásairól. Ám lehet, hogy a végén nem ez győzi meg a bizonytalan választókat arról, hogy Karácsony alkalmatlan a miniszterelnöki pozícióra. Hanem az, amire a magyar emberek mindig érzékenyek: hogy a balliberális oldal jelöltje gyenge és erkölcstelen ember, aki fogott és irányított, s ráadásul szakmailag is alkalmatlan. A magyar emberek sok mindent megbocsátanak a politikusoknak, még akár a nyelvtudás hiányát is, csak egyet nem: a jellemtelenséget, az erkölcstelenséget és a hazudozást.

Lásd a magyar emberek reakcióját Gyurcsány Cipolla őszödi beszédére 2006 őszén az utcákon.

Fricz Tamás

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója

