Karácsony mozgalmában is Gyurcsány emberei tűnnek fel

Karácsony Gergely civilként hirdetett új mozgalmának prominens aláírói jórészt baloldali ügyeket támogató közszereplők, akik közül sokan az aktivistaszereptől sem idegenkednek, többen pedig már 2010 előtt is a szocialista–szabad demokrata kormányok szekerét tolták. Ami a 99 kontra 1 kapcsán egyelőre körvonalakban látszik, az a Városházán már beteljesedett folyamat, vagyis hogy Gyurcsány Ferenc a saját embereivel veszi körül Karácsonyt, akit ily módon teljes kontroll alatt tarthat.

2021. május 31. 08:23

Bár Karácsony Gergely azt hangoztatja az általa gründolt 99 kontra 1 mozgalom kapcsán, hogy az „a pártokhoz csatlakozni nem akaró, de a változásért küzdő emberek közössége”, mégis a kezdeményezés ismertebb támogatónak többsége rendre a baloldali ügyek és kezdeményezések mellé áll – közülük többen is a 2010 előtti szocialista–szabad demokrata kormányok szekerét tolták –, a Fidesz–KDNP-kormányt pedig élesen bírálják. Az aláírók között megtalálható Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológus is, aki a Partizánnak a közelmúltban adott interjúban azt hangoztatta, nem bánta, illetve természetesnek vette azt, hogy gyakorlatilag Gyurcsány Ferencet támogatta azzal, hogy a 2000-es évek derekán elfogadta a szocialisták akkori miniszterelnökének a felkérését a gyermekszegénység visszaszorítását célzó, hosszú távú program kidolgozására. A szakmai programból egyébként egészen a Gyurcsány-kormány bukásáig semmi sem lett, s a neves szakember felkérése minden bizonnyal MSZP-s kabinet PR-céljait szolgálta.

Ferge folyamatosan bírálja az Orbán-kormányt, egyebek mellett abszolút tudásellenesnek nevezte a nemzeti kabinetet, a miniszterelnök által meghirdetett illiberális demokráciát pedig nyílt diktatúrának titulálta. Elfogultságát mutatja az is, hogy a progresszív adózás megszüntetésével kapcsolatban – amivel pedig a középosztálynak kedvezett az Orbán-kabinet – úgy fogalmazott, hogy „idáig a Bokros-csomag megszorításai se mentek el a kilencvenes évek közepén”.

Forradalmat szeretnének

Kaltenbach Jenő egykori kisebbségi ombudsmannak kormányzati szerepet is szánhat Karácsony a szivárványkoalíció győzelme esetén. A 2018-as választás kampányában ugyanis a szocialisták akkori miniszterelnök-jelöltje Kaltenbachot kérte fel az antikorrupciós ügyészségről szóló javaslatuk részleteinek kidolgozására, s Karácsony azt is kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén őt javasolná az intézmény élére. A jogállamiságért rendszeresen aggódó jogtudós egyébként Gyurcsány Ferenc holdudvarához kapcsolódhat, hiszen néhány éve még arról cikkezett a sajtó, hogy a Párbeszéd Magyarországért politikusát a DK ajánlotta főpolgármester-jelöltnek a 2014-es önkormányzati választáson.

A mozgalom támogatói között megtalálható a meglehetősen színes politikai karriert maga mögött tudó Elek István is. Az egykori MDF-es, majd fideszes, később az LMP megalapításában is szerepet vállaló kritikus manapság előszeretettel bírálja a nemzeti kormányt. 2010 óta rendszeresen vizionálta a Fidesz–KDNP-kabinet bukását, s a 2018-as választás előtt is azt fejtegette, hogy esély lenne az ellenzék – szerinte kívánatos – kétharmados győzelemére. A napokban megjelent Index-interjúban pedig egészen addig ment, hogy a szerinte tarthatatlan helyzet megoldására a jogállamot helyreállító forradalmat vizionált. Elek egyebek mellett azt hangoztatta, hogy nincs közjogi korlátja az orbáni hatalomgyár akaratérvényesítésének, se a törvényhozó, se az alkotmánymódosító, se az alkotmányozó hatalmának. [Orbán Viktor] azt csinál, amit akar.

Radnótit is cenzúrázták

Elek István kultúrkérdésekben is rendre a Fidesz–KDNP-t támadva nyilvánul meg. Egyik tavalyi publicisztikájában például arról értekezett, hogy Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi alapítványának elnöke „az önkényuralmi rendszer teljes térfoglalásához segédkezik”. Emlékezetes, Vidnyánszkyt Gyurcsány tavaly azzal fenyegette, hogy földönfutóvá teszi. A legsötétebb diktatúrákat idéző kijelentést számos közéleti személyiség elítélte. Ám Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház idén leköszönt igazgatója – aki ugyancsak csatlakozott a Karácsony-mozgalomhoz – nem volt köztük.

„Ez az a kérdés, amire egyáltalán nem akarok válaszolni. Gyurcsányról nem tudok véleményt mondani” – mondta tavaly az Origónak az ügy kapcsán. Jordán a minap arról is tanúságot tett, hogy kulturális ügyekben egészen szélsőséges nézeteket vall. A különböző nemzetközi balliberális és szélsőbaloldali csoportok által népszerűsített, úgynevezett cancel culture egyik aktivistájává avanzsálta magát Jordán azzal, hogy önkényesen cenzúrázta egyik legnagyobb költőnk, Radnóti Miklós egyik strófáját.

A Juhász Anna Szalon május elején tartott Radnóti-estjén a Sem emlék, sem varázslat című verset átírva szavalta el, az eredeti szöveg helyett – amelyben a négerbarna szó szerepelt –, azt mondta: „mint alma magházában a kávébarna (!) mag”. Tarr Bélának nem a 99 kontra 1 mozgalom támogatása volt az első eset, amikor baloldali ügyek mellett szállt síkra. 2016-ban az MSZP-nek a kvótanépszavazás elleni tüntetésére küldött üzenetet, amelyet a kormányt láthatóan gyűlölő Schilling Árpád olvasott fel. A színész-rendező extrém szélsőséges nézeteit jól illusztrálja, hogy szerinte a Nélküled című, labdarúgómeccseken himnuszként énekelt dal náci utalásokat tartalmaz. Schilling Franciaországi emigrációjából rendszeresen küld olyan uszító és gyűlöletkeltő nyilatkozatokat a baloldali sajtónak, hogy „Orbán hadsereget épít és háborúzik”, „az Orbán-rendszer elbutulást és infantilizálódást okoz”, valamint hogy ismer olyan francia orvost, aki szerint a magyar miniszterelnök elmebeteg.

CEU-oktatók a tagok között

Nem meglepő módon a Soros-egyetem több oktatója is felbukkant a főpolgármester mozgalma körül. Kis János, az SZDSZ alapító tagja és első elnöke közel harminc éve tevékenykedik a CEU tanáraként, Pogátsa Zoltán közgazdász pedig rendszeresen tanít a Közép-európai Egyetem Üzleti Iskolájában. Utóbbi egyébként néhány éve egy alákérdezős videóban faggatta Gyurcsány Ferencet arról, hogyan értékeli a saját kormányzását, valamint kedélyesen beszélgettek a szociáldemokrata kormányzás ismérveiről.

A 99 kontra 1 mozgalom állítólagosan civil szellemiségét jól érzékelteti az azt szintén támogató Kukorelly Endre véleménye: szerinte a politika a civilek dolga. „Ha nem tisztul ki ez a fogalom, nem lépnek ki a magyarok a magánszférájukból, itt fű nem terem” – fogalmazott a Magyar Narancsnak adott 2014-es interjúban az egykori LMP-s parlamenti képviselő. Bár a 99 kontra 1 mozgalomnak a Karácsony Gergely Facebook-oldalán található egyik logóján Osvárt Andrea fényképe szerepel. A színésznő nem akar nyilatkozni arról, hogy miért, milyen elvek mentén támogatja a mozgalmat, és hogyan lett az egyik arca. Karácsony valószínűleg kényszerlépésként hozta létre a mozgalmát, hiszen a gyakorlatilag mérhetetlen pártja, a Párbeszéd nem képes tömegmozgalomként vonzani a tagokat.

Erről Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója beszélt korábban a lapunknak, rámutatva: a tíz százalék körüli népszerűséget magáénak tudó Momentum nem véletlenül vetette el a 99 kontra 1 mozgalom ötletét, hiszen a párt számottevő tagtoborzó potenciállal bír. Az elemző szerint a hasonló mozgalmak elsősorban az új politikai szereplők esetében válnak be, Karácsony viszont eddig számos különböző párttal, szereppel és kezdeményezéssel próbálkozott, ezért kicsi az esély rá, hogy éppen ezzel a projektjével érne el kiemelkedő sikert, főként vidéken, ahol messze nem olyan ismert és népszerű mint Budapesten.

Karácsony Gyurcsány kontrollja alatt

Az, hogy a 99 kontra 1 mozgalomban megtalálhatók a Gyurcsány Ferenc köréhez kapcsolódó emberek, azt mutatja, hogy a DK-elnök a főpolgármester ezen kezdeményezését is igyekszik kontroll alatt tartani. Ez a folyamat még sokkal látványosabb a Városházán, ahol Karácsony 2019-es győzelme után rögtön tömegesen kaptak pozíciókat a 2010 előtti korszak baloldali megoldóemberei. Köztük az egyik kulcsfigura Draskovics Tibor, a Gyurcsány-kormány pénzügyi, majd igazságügyi és rendészeti minisztere, akit rögtön az új Fővárosi Közgyűlés megalakulását követően a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának elnökévé neveztek ki.

Karácsony egyik helyettese pedig nem más, mint Gy. Németh Erzsébet, a Gyurcsány-párt egyik alelnöke lett. Gy. Németh 2002 és 2010 között az MSZP parlamenti képviselője volt, de régóta aktív a fővárosi politikában is. A kormánypártisággal aligha vádolgató 444.hu úgy jellemezte őt, hogy „abban is különbözik Karácsony többi helyettesétől, hogy ő erősebben képviseli pártja, a DK érdekeit. Szintén kulcsfigura a Városházán Gál J. Zoltán, aki egykor Gyurcsány kormányszóvivője volt.

DK-s főtanácsadó

Gál J. vezette Karácsony kampányát, s a mai napig felügyeli a főpolgármester munkáját. Úgy tudni, még a Facebook-posztjait is ő írja. Hivatalosan ő a főpolgármester stratégiai főtanácsadója. A sor még hosszan folytatható, csak néhány példát említve: a Budapesti Városüzemeltetési Holding felügyelőbizottságának az elnöke Élő Norbert, a DK elnökségi tagja, Nemes Gábor, a Gyurcsány-párt XVI. kerületi önkormányzati képviselője pedig a BKV igazgatósági tagja. Még Gyurcsány korábbi testőrét is a Városházán helyezték el: Handl Tamás a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője lett.

