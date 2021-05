A magyarok kétharmada elégedett a kormány járványkezelésével

Három közül majdnem két magyar (62 százalék) jelezte a harmadik hullám végén, hogy elégedett a magyar kormány járványkezelésével – derül ki a Nézőpont Intézet országosan reprezentatív, a Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatásából.

2021. május 31. 10:42

A lap közlése szerint az év elején mért 62 százalékos szintre emelkedett vissza a koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel való társadalmi elégedettség mértéke a harmadik hullámból való kilábalással.

A harmadik hullám idején ugyan némileg csökkent az elégedettség, de mind a most mért magas adat, mind az a tény, hogy a járvány idején soha nem csökkent ötven százalék alá az elégedettségi mutató, komoly kormányzati teljesítmény. Az Európában is ritkaság számba menő kétharmados társadalmi elégedettségnek több oka is lehet – írták.

Egyrészt a magas átoltottsági arány, másrészt a többforrású vakcinabeszerzés és vakcinabőség, s végül a védekezés eredményességének köszönhetően lépésről lépésre visszanyert szabadság. A kormánypárti válaszadók elégedettsége kevésbé meglepő, 89 százalékuk a járványkezelésben sem talált kivetnivalót. A 2022-es választás szempontjából azonban fontosabb, hogy a kormányellenesek 26, az ismeretlen preferenciájúak 45 százaléka is elégedett a kormány teljesítményével (69, illetve 27 százalékuk elégedetlen).

Rossz hír a baloldalnak, hogy idén még nem volt ilyen magas a kormány járványkezelésével való elégedettség a potenciális szavazóik körében.

MTI