Számos premier a Magyar Mozgókép Fesztiválon

Az Ezüst Medve díjas Természetes fény premier előtt lesz látható

Négy nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm premierjét is a Magyar Mozgókép Fesztiválon tartják június 23-26 között. A fesztivál nyitófilmjét, az Így vagy tökéletes című romantikus vígjátékot először Veszprémben láthatja a közönség, és premier előtt vetítik Nagy Dénes Ezüst medve-díjas alkotását, a Természetes fényt. Herendi Gábor új filmje, a Szabó Győző önéletrajzi írásán alapuló Toxikoma szintén a fesztiválon debütál, csakúgy, mint Badits Ákos Űrpiknik című sci-fi dráma vígjátéka és Krasznahorkai Balázs apa-fiú története, a Hasadék és Bakony Alexa Tobi színei című dokumentumfilmje. A Magyar Mozgókép Fesztivált Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban rendezik meg a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa program közös szervezésében.

2021. május 31. 11:54

Június 23-án Varsics Péter romantikus vígjátékával, az Így vagy tökéletes díszbemutatójával Veszprémben kezdődik a hazai filmek seregszemléje, a Magyar Mozgókép Fesztivál. A filmet június 25-én 21 órakor Balatonfüreden a Tagore sétányon is levetítik, utána közönségtalálkozó lesz az alkotókkal. Június 24-én 21 órakor lesz Molnár Áron és Bányai Kelemen Barna főszereplésével Herendi Gábor új alkotása, a Toxikoma premierje a veszprémi Hangvillában. A Szabó Győző önéletrajzi írásán alapuló film a népszerű színész életének legnehezebb éveit eleveníti fel, egy hosszú évekig tartó drogos zuhanást, melynek végén minden szétesik Győző körül, aki végül rászánja magát az elvonókúrára. Itt találkozik Csernus doktorral, s innen indul a film, ami azt az ego harcot mutatja be, ami a két domináns férfi között zajlott a pszichiátrián.

Június 25-én, pénteken 15 órakor Tudomány és Mozgókép címmel, a Pannon Egyetemmel együttműködve Herendi Gábor és Szabó Győző részvételével beszélgetést tartanak Veszprémben az Óváros téren a Toxikomáról és a drogfüggésről. Aznap 21:30 -kor Balatonfüreden a Balaton moziban vetítik a filmet, ahol a közönség találkozhat Herendi Gáborral, Szabó Győzővel és Molnár Áronnal. Június 25-én, pénteken 17 órakor a veszprémi Hangvillában tartják Krasznahorkai Balázs nemzetközi fesztiválokat is megjárt elsőfilmes alkotása, a Hasadék premierjét, amely egy, a magashegyi tájakon játszódó, a balladák hangulatát megidéző apa-fiú történet. A film főszereplője Molnár Levente. Aznap 18.30-kor a füredi Balaton moziban, premier előtt, hazánkban most először láthatják a nézők az elsőfilmes Nagy Dénes Ezüst medve-díjas filmjét, a Závada Pál regénye alapján készült, a II. világháborúban játszódó Természetes fény-t, ami után szakértők jelenlétében tartalmas beszélgetésre is lehetőség lesz az alkotókkal.

Június 25-én 20 órakor a veszprémi Hangvillában debütál a szintén elsőfilmes Badits Ákos Űrpiknik című sci-fi dráma vígjátéka Walters Lilivel és Takács Zalánnal a főszerepben, mely egy eszeveszett éjszaka történetét meséli el. Különc főszereplőik magukra vállalják a bolygó – és azon belül is főként Zalatnay Sarolta - megmentését. A július 1-én országosan mozikba kerülő film díszbemutatóján jelen lesznek a film alkotói, a vetítést pedig Freakin' Disco koncert követi az Expresszóban. Pénteken 16:15-kor a füredi Balaton moziban tartják Bakony Alexa Tobi színei című dokumentumfilmjének premierjét, mely éveken át kíséri Éva és gyermeke történetét, aki tizenhat évesen transznemű férfiként a Tobi nevet választotta.

Június 26-án 15 órakor lesz Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című dokumentumfimjének premier előtti vetítése, mely négy fiatal zarándok belső lélekútját mutatja be az El Caminon. Három tévéfilm is a Magyar Mozgókép Fesztiválon lesz először látható. Június 24-én 13 órakor Cseke Péter Csoportterápia című alkotása a füredi Balaton moziban debütál, 15 órakor a veszprémi Agórában lesz Paczolai Béla Pacsirta című tévéfilmjének a premiere, Madarász Isti Ecc-pecc című munkáját pedig 22 órakor a füredi Balaton moziban vetítik.

A fesztiválon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit június 9-étől a honlapon lehet megtenni: www.mozgokepfesztival.hu.

gondola