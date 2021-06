Paragrafusok a gyermekek védelmében

A kormánypártok már számtalan javaslatukkal célozták a gyermekek fokozottabb védelmét, mert a kormányzati családpolitika alapja az, hogy a gyermek az első, a gyermekeknek minden lehetőséget, fizikai, szellemi és lelki biztonságot meg kell adni.

2021. június 1. 13:31

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 1-jén. MTI/Bruzák Noémi

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló javaslattal folytatta munkáját az Országgyűlés kedden.

KDNP: elég volt a pedofilok anonimitásából.



Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka kijelentette: ki kell mondani, hogy elég volt a pedofil bűnelkövetők anonimitásából, és abból, hogy sokszor nevetségesen enyhe ítéletek születnek ellenük. A leggyakoribb büntetés ugyanis a felfüggesztett szabadságvesztés - tette hozzá.

Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata politikus a Törvényhozásban – MTI/Soós Lajos



Ismertette: a büntető törvénykönyv szigorításainak köszönhetően általánosságban jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Magyarországon.



Míg a Gyurcsány-kormány idején 420-430 ezernél több bűncselekményt követtek el évente, 2020-ra bőven 200 ezer alatt van ezek száma. Ez az előrelépés a szigorításoknak, az elrettentő büntetési mértékeknek is köszönhető, és ezt várják a pedofilok elleni szigorúbb fellépéstől is - mondta.



Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a kormánypártok már számtalan javaslatukkal célozták a gyermekek fokozottabb védelmét, mert a kormányzati családpolitika alapja az, hogy a gyermek az első, a gyermekeknek minden lehetőséget, fizikai, szellemi és lelki biztonságot meg kell adni.



Ezért a pedofilokkal is a lehető legszigorúbban kell eljárni - szögezte le.

Az egészségügyről, a vállalkozások támogatásáról, az Európa Tanács magyar elnökségi prioritásairól és a bevándorlásról beszéltek a képviselők kedden napirend előtt az Országgyűlés ülésén.

KDNP: az Európa Tanács magyar elnökségi prioritásai.



Juhász Hajnalka (KDNP) arról beszélt: Magyarország május 21-én vette át az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnökségét. Szerinte ez óriási lehetőség arra, hogy a magyar kormány a következő öt hónapban be tudja mutatni értékrendjét.

Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 1-jén. MTI/Bruzák Noémi

A magyar elnökség prioritásai közé sorolta a nemzeti kisebbégek jogait, a vallásközi párbeszédet, a családtámogatást, az ifjúsági- és gyermekjogokat, a kiberbűnözés elleni fellépést, a digitalizációs versenyképesség előremozdítását, valamint a fenntarthatóság és az egészséges környezethez való jog képviseletét.



Szerinte ezen prioritások üzenete, hogy az Európai Tanácsot visszafordítsák azokra értékrendekre és a tradíciókra, amelyekre a szervezetet a második világháborút követően az alapító atyák létrehozták.



