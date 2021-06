Karácsony Gergely hazugságspirálban: még a tolmácslistája sem igaz

2021. június 2. 18:04

Több fontos tétel is kimaradhatott a főváros hétfőn titokban nyilvánosságra hozott tolmácslistájából: az Origó tíz olyan eseményt is talált, ahol Karácsony Gergelynek igénybe kellett vennie a tolmács szolgáltatását, ezek mégsem szerepelnek az összesítésben. Az idegen nyelveken nem beszélő főpolgármester korábban azt állította, tárgyalt a londoni polgármesterrel, telefonon egyeztetett a volt amerikai nagykövettel, és interjút készített vele a Time magazin – ezeknek azonban a listán semmi nyoma. Ez pedig két dolgot jelenthet: Karácsony vagy arról hazudott, hogy kivel beszélt, vagy arról hazudik most, hogy mikor vett igénybe tolmácsot, és nem a teljes költési listát közli. Gyurcsány Ferenc jelöltjének tovább tart a vesszőfutása, benn ragadt a hazugságspirálban – olvasható az Origó cikkében.

Hétfőn este a legnagyobb titokban tette közzé a fővárosi önkormányzat Karácsony Gergelynek és az általa vezetett főpolgármesteri hivatalnak a tolmácsokkal kapcsolatos költéseit a Budapest.hu-n. Ez szokatlanul inkorrekt megoldás volt, hiszen már hetekkel ezelőtt közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a témában, amire a mai napig nem kaptunk választ.

A váratlanul közzétett listából kiderült, hogy az idegen nyelvet nem beszélő főpolgármester megválasztása óta legalább 16 alkalommal vette igénybe angoltolmács segítségét, ami összesen 3,2 millió forintjába került a fővárosnak. Arról nem is beszélve, hogy más nyelven segédkező fordítókra is több mint félmillió forint elment, pedig feltehetően ezt is meg lehetett volna spórolni, ha Karácsony tud angolul.

Egyre mélyebben a hazugságspirálban

A főváros összesítésében szerepeltek kifejezetten érdekes tételek, és emellett minden jel arra utal, hogy az önkormányzat erősen hiányos listát hozott nyilvánosságra.

Mint az köztudott, a főpolgármester egyáltalán nem tud angolul, olyannyira, hogy a legegyszerűbb kérdéseket sem érti. Ezt bizonyította az önkormányzati választást követően megtartott nemzetközi sajtótájékoztatója, amikor párttársának kellett fordítania egy külföldi riporter mondatait. Magyarán a baloldali városvezetőnek nincs olyan szinten az angol nyelvtudása, hogy magabiztosan meg tudjon szólalni egy nemzetközi találkozón vagy eseményen.

Ehhez képest az elmúlt másfél évben meglehetősen sok külföldi sajtószereplése és tárgyalása volt – olyanok, amelyeket a fővárosi önkormányzat nem tüntetett fel a listájában. Ez pedig azt feltételezi, hogy Karácsony korábban meg nem történt eseteket próbált megtörténtnek bemutatni, vagy a főváros letagadott bizonyos tételeket, és nem a teljes költési listát közölte.

Az Origó összegyűjtött néhány példát, amelyek nem szerepelnek a fővárosi önkormányzat összesítésében:

Húztak a listán

Vélhetően ennél jóval több interjú, illetve esemény maradt ki a budapesti önkormányzat tájékoztatójából, azaz Karácsony az elmúlt másfél évben sokkal többször használt tolmácsot, mint amit nyilvánosságra hoztak. Ebből pedig az következik, hogy a közzétett adatokkal szemben

A fővárosnak jelentősen többe került, hogy a főpolgármester nem tud angolul.

Tavaly februárban tele volt vele a baloldali média, hogy a főpolgármester Londonba látogatott, ahol az ottani polgármester fogadta. „Elmondtam Sadiq Khannak, London fontos példa számunkra, hogy hogyan tehető élhetővé egy nagyváros” – ezt állította közösségi oldalán Karácsony Gergely, úgy, hogy társalgási szinten sem ismeri az angolt. Ennek ellenére a főváros tolmácslistájában nem szerepel ez a kitétel. Pedig erősen gyanús, hogy valaki közvetített közöttük (persze, lehetne arra gondolni, hogy a londoni polgármester hozott magyar tolmácsot, de egy felelős vezető nem teheti meg, hogy a másik tárgyaló fél által fizetett – vagyis tőle függő – tolmácsot használjon).

A londoni találkozó nem szerepel a főváros listájában Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„Tegnap délután kérésére tájékoztatást adtam David Cornstein amerikai nagykövetnek Budapest járványügyi intézkedéseiről és városunk újranyitásának előttünk álló kihívásairól” – írta három hónappal később közösségi oldalán, úgy, hogy a poszthoz egy telefonálós képet mellékelt. Ezzel értelemszerűen azt próbálta meg sugalmazni, hogy angol nyelven egyeztetett egy magas rangú amerikai diplomatával (ha csak nem feltételezzük azt, hogy Cornstein Karácsony kedvéért megtanult magyarul). Tehát vagy Karácsony hazudott arról, hogy Cornsteinnel egyeztetett, vagy a főváros letagadta az eseményt a listán.

Szintén országos hír lett abból, hogy a főpolgármester egy kockakőre rakott díszletbiciklivel fényképeztette magát tavaly augusztusban. Mint utóbb magyarázták, a fotókat a Time magazin készítette. Az amerikai hírmagazin valóban közölt egy interjút a baloldali városvezetővel, ami értelemszerűen nem ment volna segítség nélkül. Ehhez képest ez a tétel sem szerepel a főváros összesítésében.

A Time munkatársai kockakőre rakott díszletbiciklivel fotózták a főpolgármestert Fotó: Facebook/Budapesti Fidesz

Akárcsak a mostani Economist-interjú, pedig Karácsony éppen ekkor bukott le, hogy nem beszél nyelveken. Arról nem is beszélve, hogy egy nappal a cikk megjelenése után kiderült, a baloldali városvezető tolmácsot használt a beszélgetés során.

Érdekes tételek a főváros tolmácslistájából Ahogy a fentiekből kiderült, közel sem teljes a főváros listája. Ennek ellenére abban kifejezetten szórakoztató elemek is szerepelnek. Karácsony tavaly szeptemberben részt vett a Hogyan mentsük meg a demokráciát a koronavírus után? Globális és lokális válaszok elnevezésű panelbeszélgetésen, ami 127 ezer forintba került. A politikus Garri Kaszparov sakkvilágbajnokkal is tolmács segítségével beszélgetett, szintén 127 ezer forintért. Vélhetően az sem fog felkerülni a városvezető politikus dicsőségfalára, hogy nyelvi akadályok miatt kétszer sem tudott tolmács nélkül videóhívást lebonyolítani az Európai Beruházási Bank (EBB) elnökével (tavaly decemberben és idén januárban).

MNO - origo.hu