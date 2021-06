Öngyilkos merénylő akart lenni a magyar iszlamista

Terrortámadás-sorozatra készült Magyarországon egy magát iszlamistának valló, 21 éves magyar egyetemista. Robbantani akart egy nagy rendezvényen és azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt. Már a támadások helyszínével kapcsolatban is voltak elképzelései. A gyanúsított Kecskeméten lakott, „normális” családban nőtt fel, de áttért az iszlám hitre. Felesküdött az Iszlám Államra, mártírként szeretett volna meghalni egy pusztító terrortámadás végén. A TEK fogta el – közölte az M1 Híradója.

2021. június 3. 00:34

Páncélautót és drónokat is bevetett a Terrorelhárítási Központ (TEK) kedden Kecskeméten a robbantásra készülő, magyar állampolgárságú, magát iszlamistának nevező férfi elfogásakor.

A TEK azután döntött az akció megindításáról, hogy a férfi magyarországi terrorista merényletek elkövetését jelentette be egy az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalon. A művelet idejére az egész környéket lezárták, még az ott lakókat sem engedték be. A kommandósok egy esetleges bombacsapda hatástalanítására is felkészültek, ezért egy bombakereső robotot is vittek magukkal.

A TEK felderítői hetek óta figyelték a 21 éves egyetemi hallgató internetes tevékenységét. A férfi aktív részvevője volt több internetes iszlamista fórumnak. Ezeken a dzsihadista propaganda mellett terrortámadásra való felkészülésről, az ezekhez szükséges eszközökről, módszerekről és anyagokról cseréltek eszmét.

„A fiatalember vállalta azt, hogy összeszerelt csőbombát készít el, és Magyarország területén kívánja ezt felhasználni olyan tömegrendezvényen, amely vagy Budapesthez, vagy Magyarország más területéhez köthető” – mondta Hajdu János, a TEK főigazgatója.

A férfi előkészületeket is tett terve végrehajtására: csőbomba készítésére is alkalmas eszközöket rendelt az interneten. Emellett azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt.

„Elhangzanak még a beszélgetésben több alkalommal ramming, tehát a tömegbe gépkocsival belefutó támadásokról szintén információk, határozottan állítja, hogy ő még egy ilyet szeretne elkövetni, a két esemény között nem tesz párhuzamot, tehát nem vagy ezt és azt, hanem mind a kettőről beszél, mind a kettőt szeretné elkövetni” – tette hozzá Hajdu János.

A kitervelt terrortámadásoknak nem volt előre meghatározott időpontja, de a TEK szerint a férfi azokat a közeli hetekben tervezte végrehajtani.

Elfogása után a férfit a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen kihallgatták, majd őrizetbe vették. A gyanú szerint olyan terrorcselekményeket akart végrehajtani Magyarországon, amelyekkel – ahogy az ügyészségi közlemény fogalmaz – megfélemlítheti Európa lakosságát.

„A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés többszörösen minősített bűntettével, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt, egyúttal indítványozta a férfi letartóztatását” – fogalmazott Bagoly Bettin, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

A bíróság szerda délután elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozó ügyészség a Terrorelhárítási Központtal együttműködve folytatja az ügy felderítését. Arra a kérdésre is keresik a választ, hogy a férfi beavatott-e mást is a tervei vagy kapott-e segítséget valakitől a tervezett terrorakciók végrehajtásához.

Hajdu János: mártírhalált is vállalt volna a terrortámadás tervezésével vádolt fiatal

Mártírhalált is vállalt volna az a 21 éves fiatalember, akit kedden fogott el a Terrorelhárítási Központ (TEK), mert a megalapozott gyanú szerint terrortámadást tervezett Magyarországon elkövetni - mondta a TEK főigazgatója az M1 aktuális csatornán szerda este.

Hajdu János közölte: a fiatalember az Iszlám Állam által működtetett zárt fórumon kifejezetten ajánlkozott arra, hogy olyan típusú támadást hajtson végre Magyarországon, amely nagy tömegeket érint. Nagy valószínűséggel ő kereste a lehetőséget, hogy ilyen támadást véghez vihessen - közölte a főigazgató, hozzátéve, hogy a nyomozást az ügyészség folytatja.

Megemlítette: hasonló típusú támadás, elfogás Magyarországon még nem történt, de Európában már találkoztak ezzel a jelenséggel. Példaként említette a nizzai merényletet, ahol 2016 júliusában a francia nemzeti ünnepet lezáró tűzijátékot néző tömegbe hajtott egy teherautó. A terrortámadásban 86-an haltak meg, több mint 200-an megsebesültek.

A fiatal elfogásának körülményeiről elmondta: Kecskeméten olyan taktikát alkalmaztak, amely nem adott lehetőséget az ellenállásra, az akcióban tűzszerészt, kutyát, robotot is bevetettek, és mindent, ami rendelkezésre állt.

A főigazgató nem erősítette meg azt a sajtóinformációt, hogy a közelgő labdarúgó Európa-bajnokság magyar-portugál mérkőzésén akart volna robbantani a gyanúsított.

A rendelkezésre álló adatok alapján kijelentette, hogy a fiatalember a tettétől "azt várta, hogy a paradicsomba jut", vagyis - Hajdu János értékelése szerint - ezzel felesküdött az Iszlám Államra, emiatt azonban terrorszervezet tagjává válhat, ami súlyosabb bűncselekményt jelenthet.

Az esettel összefüggésben a rendőr altábornagy az illegális migrációra is felhívta a figyelmet, külön kiemelve a rendőrség és a katonaság munkáját, valamint a határon felhúzott kerítés hatékonyságát. Hozzátette: a TEK és a védelmi szolgálatok megelőző munkája eddig eredményre vezetett, és eddig csak Nyugat-Európában láttunk ilyen típusú bűncselekményeket.

A foci-Eb-n akart robbantani a magyar iszlamista

Megakadályozta a Terrorelhárítási Központ, hogy robbantásokat hajtson végre a labdarúgó-Eb magyar helyszínén az a 21 éves magyar férfi, aki magát iszlamistának vallja. A TEK felszámoló egységei kedden Kecskeméten ütöttek rajta a terroristán.

A Terrorelhárítási Központ felderítőinek köszönhetően nem tudta aljas, véres tervét végrehajtani az az iszlám hitre áttért 21 éves magyar férfi, akit kedden fogott el a TEK egyik felszámoló egysége a kecskeméti kertvárosban. A férfit ma letartóztatta a nyomozási bíró.

Lapunk értesülése szerint a kedden elfogott magyar férfi több magyarországi helyszínen is robbantani akart. Elsőként a labdarúgó-Eb budapesti helyszínén, a Puskás Stadionban, ahol 70 ezer ember életét veszélyeztethette volna. Ugyanakkor a Balatonon turisták tömegébe is bele akart hajtani személyautóval.

Az egyetemista férfi a darkweben chatelt iszlám radikálisokkal és így sodródott a szélsőségesek közé. A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint terrorcselekmény előkészülete miatt vettek őrizetbe egy magát iszlamistának valló magyar férfit. Az Ibolya Tibor fővárosi főügyész jegyezte közlemény kitér arra, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a tegnap végrehajtott akció eredményeként gyanúsítottként hallgatott ki, majd őrizetbe vett egy 21 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült Magyarország területén. A Terrorelhárítási Központ jelzése alapján indult ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség az akciót a TEK közreműködésével hajtotta végre. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a férfit előállította, és gyanúsítottként hallgatta ki a lakosság megfélemlítése céljából, előre kitervelten, aljas indokból és célból, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettével, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a gyanúsított letartóztatására tett indítványt. A nyomozási bíró ma le is tartóztatta a férfit. Információnk szerint a TEK bizonyítékai olyan súlyúak, hogy nemcsak az alapos gyanút támasztják alá, hanem a majdani büntetőperben is perdöntők lehetnek. A férfitól lefoglalt robbanószerkezet mellett vélhetően kép- és hangfelvételek is lehetnek a hatóság birtokában, amelyek a szélsőséges iszlamista nézeteket valló, robbantássorozatra készülő férfi tevékenységét dokumentálják bizonyító erejűen. A Magyar Nemzet értesülései szerint a Terrorelhárítási Központ felderítői folyamatosan megfigyelik a lehetséges terroristákat hazánkban, így bukkantak rá a 21 éves magyar iszlamista férfira, aki robbantások elkövetését készítette elő. A felderítők a beszerzett információk ellenőrzése, elemzése és értékelése során azonosították a férfit, valamint összegyűjtötték a bizonyítékként számításba vehető tényeket és adatokat, és átadták a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnek. A büntetőeljárás elrendelését követően a Fővárosi Nyomozó Ügyészség felkérésére a TEK műveleti egységei június 1-jén Kecskeméten fogták el a beazonosított 21 éves magyar állampolgárt. A magát iszlamistának valló férfit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki. Amennyiben a bíróság bizonyítottnak találja majd a vádakat, a ma még gyanúsított férfi halmazati büntetésül akár húsz évet is kaphat. Csőbomba és ramming-támadás Hajdu János altábornagy, a TEK főigazgatója sajtótájékoztatón elmondta: az illetékes igazgatóságuk hetek óta felderítést folytatott az ügyben, miután az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon – amelyekre szigorú belépési rend alapján lehet csak belépni – egy magyar fiatalember is részt vett a beszélgetésekben. A párbeszéd tartalma ellenséges ideológiát, „kimondottan dzsihadista propagandát” valló emberekkel terrortámadásra való felkészülésről, azokra vonatkozó eszközökről, anyagokról, módszerről szólt. A fiatalember vállalta, hogy csőbombát készít és budapesti vagy más magyarországi tömegrendezvényen használja fel. A beszélgetésben úgynevezett ramming-támadásokról, vagyis gépkocsival a tömegbe hajtó támadásokról szóló információk is megjelentek, a fiatalember határozottan állította, hogy ilyet szeretne elkövetni. Nem vagy ilyen, vagy olyan típusú támadást tervezett, hanem mindkettőt – szögezte le a főigazgató.

Hajdu János szerint már annyi információ gyűlt össze, hogy a felderítési igazgatóság úgy döntött, feljelentést tesz az ügyben. Az ügyészség az ügyet innentől átvette – tette hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta: a fiatalember bizonyos előkészületeket már tett, például vásárolt a csőbomba összeszereléséhez szükséges anyagokat, de ezt a későbbiekben a nyílt nyomozás fogja feltárni. A tábornok megerősítette, hogy az iszlám hitre áttért férfi megfelelő körülmények között élt és szocializálódott, egy fővárosi egyetem hallgatója. „Egy teljesen normális, átlagos magyar 21 éves fiatalemberről beszélünk” – fogalmazott. Hatalmas mennyiségű adatot foglaltak le, amelynek elemzése napokba, de akár hetekbe is telhet – közölte. Papp László rendőröket akart ölni Az utolsó terrortámadás hazánkban a Teréz körúti robbantás (nagykörúti robbantás vagy terézvárosi robbantás) volt; 2016. szeptember 24-én este fél tizenegy után Budapesten, a Teréz körút 4. szám alatti, felújításra előkészített, üres üzlethelyiség bejáratánál robbant a házilag készített pokolgép. A támadásban egy taxisofőr könnyebben, Vantara László rendőr törzsőrmester súlyosan, Andirkó Szabina rendőr törzsőrmester életveszélyesen megsérült. Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány másnap esti bejelentése szerint a merénylet célpontja egyértelműen a közelben járőrszolgálatot teljesítő két rendőr törzsőrmester volt, a szerkezet pedig házi készítésű szögbomba lehetett. Az elkövetőt, Papp Lászlót, aki egyedül hajtotta végre a robbantást, csaknem egy hónapi nyomozás után, 2016. október 19-én Keszthelyen fogták el a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai. Papp Lászlót 2019. március 12-én a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Legkorábban harminc év múlva szabadulhat. A legelső magyar terrorista Matuska Szilveszter, az első jegyzett magyar terrorista 1931. szeptember 13-a éjjelén a bécsi gyorsvonatot robbantotta fel Biatorbágy harminc méter magasan futó vágányain. A lángoló vagonok utasaikkal együtt a mélybe zuhantak, huszonketten vesztették életüket. A robbantás előre megtervezett akció volt. Matuskát elfogták, ám a megbízó személyét azóta is homály fedi.





hirado.hu - MTI - Magyar Nemzet