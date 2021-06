A Jobbik Központi Bizottsága

2021. június 3. 00:53

„A LYOBBIK FERIÉRT MOZGALOM KÁDÁR JÁNOST TÁMOGATJA A FORRADALMI KORMÁNYZÓTANÁCS ELŐVÁLASZTÁSÁN!

A LYOBBIK Központi Bizottsága egyhangúlag támogatja Kádár János főtitkárrá választását! Kádár kipróbált, tapasztalt figura, aki nem csak beszél arról, hogyan kell leszámolni a reákciós, ellenforradalmi, fasiszta, hungarista csürhével, hanem tesz is érte. Kádár az, aki nem fél behívni a szovjet elvtársakat, és akiben a szovjet elvtársak is megbízhatnak! Kádár János kimondja, hogy a krumplileves legyen krumplileves!

A LYOBBIK most már inkább mindig is Kádár Jánost támogatta, és sohasem szimpatizált a nyilas-fasiszta ellenforradalmárokkal, akiket az imperialisták tüzeltek fel. Felháborítónak tartjuk, hogy ezek a békétlen, lázító elemek megtámadják a baráti szovjet csapatokat!

A LYOBBIK Feriért Mozgalom most már inkább sohasem kedvelte Pongrátz Gergelyt, és mindig is tisztelte a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányzatot. A LYOBBIK most már inkább mindig is ezt képviselte.

És a Ferit.

A valódi forradalmi szellemiség nevében szabadság, elvtársak! Támogassátok Kádár Jánost, és szavazzatok a LYOBBIK Feriért Mozgalomra!

(A közlemény az Új Múlt 2000 Kft. közreműködésével készült.)”

