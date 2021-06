Gulyás: mindegyik vakcina biztonságos

Bár vannak csekély különbségek a koronavírus elleni oltóanyagok között, minden vakcina biztonságos, ezért a kormány arra kér mindenkit, regisztráljon, és oltassa be magát! - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2021. június 3. 14:25

A politikus közölte, hogy eddig mintegy 3,7 millióan kapták meg a második oltást, közülük több mint 8100-an betegedtek meg, 524-en pedig meghaltak a koronavírus következtében. Közölte: a részletes adatokat a kormány nyilvánosságra fogja hozni.

Hangsúlyozta: miután a magyar lakosság 54 százalékát sikerült beoltani, az ország a társadalmi immunitás közelében van.

Ehhez jönnek még azok, akik átestek a betegségen, így 60, de akár 65-70 százalék körül is lehet a védettek aránya - mutatott rá.

Gulyás Gergely azt is mondta: jelenleg minden oltóanyagból többlet van, így aki regisztrál, rövid időn belül múlva bármelyiket megkaphatja.

A miniszter közölte: úgy tűnik, a harmadik hullámot sikerült véglegesen letörni, nemsokára a tavaly nyáriakhoz hasonló adatok közelébe kerül az ország.

Ennek oka, hogy Magyarország rendkívül jól áll az oltásokkal - tette hozzá.

Megjegyezte: akit beoltottak, az a ma elérhető legnagyobb biztonságot mondhatja magáénak.

A koronavírus elleni védettséget igazoló magyar igazolvány digitális verziója meg fog felelni az Európai Unió hasonló dokumentuma szabályainak június 15-éig - közölte a miniszter.

Gulyás Gergely elmondta: a magyar igazolvány digitális változata - az uniós szabályokkal összhangban - tartalmazni fogja az oltás típusát és a két oltás dátumát is.

Megjegyezte, az uniós szabályozás július 1-jén lép hatályba.

A miniszter közölte: a magyar védettségi igazolvány biztosítja Európában a legnagyobb szabadságot, mivel azt 11 ország elfogadja, Románia pedig a beutazási korlátozások nélküli "zöld zónába" sorolta Magyarországot.

Gulyás Gergely azt mondta, biztosak abban, hogy az uniós országok a fertőzöttségi adatok alapján Magyarországot "a legcsekélyebb mértékben sem fogják kockázatosnak tartani".

Felidézte, hogy az uniós szabályok szerint kötelező elismerni az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett oltóanyagokat, és a tagállamok dönthetnek más vakcinák elismeréséről is.

Hozzátette: azok az országok, amelyekkel Magyarország már megállapodást kötött, minden Magyarországon elismert oltóanyagot el fognak fogadni, így az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elismert Sinopharmot, valamint a Szputnyik V-t is.

Az orosz oltóanyag EMA általi engedélyezését legutóbb a bajor miniszterelnök sürgette - közölte.

Rögzítette: Magyarország abból indul ki, hogy az utazási szabadság az EU-n belül szinte teljes lesz, hacsak az egyes országokban a fertőzöttségi helyzet és a magyarnál alacsonyabb oltottsági szint nem ad okot a határátlépések korlátozására július 1-jét követően is.

Bejelentette, megkezdődik a kárpátaljai magyarok oltása is, ennek részleteiről az operatív törzs ad néhány napon belül tájékoztatást.

Közölte, a rendelkezésre álló oltóanyagok száma elegendő ahhoz, hogy Magyarország ne csupán a határain belül élő magyarokra gondoljon, hanem a kárpátaljaiakra is. Elmondta, a határmenti térségből a kárpátaljai az egyetlen magyar közösség, amelynek nem biztosított az oltóanyag-elérés.

Gulyás Gergely azt mondta, a gazdaság újraindítása kell ahhoz, hogy Magyarország mielőbb túl legyen a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeken.

Közölte: Magyarország a legeredményesebb, legjobb tagállamok között van az Európai Unióban azzal, hogy csak 4,9-5 százalékkal csökkent gazdasági összteljesítménye tavaly.

A kormány szeretné, ha az ország már az idén azt mondhatná, "utolértük saját magunkat" - fogalmazott, hozzátéve: a következő időszakban fontos bejelentéseket tesznek a gazdaság újraindításáról.

Közölte: további 3,8 milliárd forintot biztosítanak a Magyar falu programban megvalósuló mellékútfejlesztésre, valamint újabb 20 milliárdot fordítanak az eddig 6 milliárd forint keretösszegű önkormányzati járda- és útpályázatokra.

A járda- és útpályázatokról azt mondta, az érdeklődés olyan jelentős volt, hogy 22-23 milliárd forintnyi igény érkezett.

Közölte, a kormány évről évre támogatja az önkormányzatok kötelező feladataihoz köthető fejlesztési beruházásokat, ebben különösen fontos a helyi infrastruktúra fejlesztése.

Idén, amikor a gazdaság újraindítása a cél, ezek a feladatok kiemelt támogatást igényelnek - mondta.

Gulyás Gergely közölte, a pályázat révén az önkormányzatok közvetlen támogatáshoz juthatnak.

Ellenzéki, valamint kormánypárti önkormányzatok is szép számmal találhatóak a támogatott önkormányzatok között - tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette: ez az utolsó online kormányinfó, a következőn már jelen lehetnek az újságírók.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva indokolt felvetésnek nevezte, hogy a 16 éven aluliak is látogathassanak zenés-táncos rendezvényeket védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttek kíséretében. Közölte: az ehhez szükséges rendeletmódosítást el fogja fogadni a kormány.

A fertőzöttség mértékén múlik az, hogy mikor vezetik ki egyes szolgáltatások igénybevételének védettségi igazolványhoz kötését - mondta egy másik kérdésre.

Felmerült az is, hogy az egyetemeken, főiskolákon nem egységes a szabályozás: van, ahol védettségi igazolvány nélkül is lehet személyesen vizsgázni, van, ahol ennek hiányában negatív PCR-teszt szükséges. Gulyás Gergely közölte, előnyös lenne, ha a rektori konferencia közös szabályokat fogadna el. Úgy látta, lehet különbséget tenni az oltottak és a nem oltottak között, mivel most már mindenki be tudja oltatni magát.

Arra az újságírói felvetésre, hogy a javuló járványügyi adatokra tekintettel a kormány már nyáron megszünteti-e a veszélyhelyzetet, a miniszter úgy felelt: "csak addig fogjuk a veszélyhelyzetet fenntartani, amíg az indokolt". Hozzátette: ugyanez vonatkozik a maszkhasználatra és a többi védelmi intézkedésre, tehát azok is addig lesznek érvényesek, amíg szükséges.

Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy bár a vírus terjedése rendkívüli mértékben lassult, a fertőzöttek száma radikálisan csökken, de a vírus "még itt van velünk".

Arra a kérdésre, hogy a debreceni vakcinagyár miért éppen Sinopharm-oltást fog gyártani, miért nem magyar fejlesztésű mRNS-alapú oltást, Gulyás Gergely azt mondta: a gyár magyar oltóanyagot fog gyártani, de vállal majd bérgyártást is, akár nyugatit, akár keletit, amerikait vagy kínait, de a fő profil a magyar oltóanyag lesz.

Arról is beszélt, hogy több százezer adag vakcina áll rendelkezésre, erre később szükség lehet, mert nem zárható ki, hogy harmadik oltás is kell majd. Ugyanakkor Magyarország segít azoknak az országoknak, amelyek az átoltottsággal nem állnak olyan jól, mint mi - fűzte hozzá.

Megjegyezte: azért szüntették meg az időpontfoglalás lehetőségét az AstraZeneca-vakcinára, mert a regisztrációnál nem volt rá igény, ugyanakkor a választék az oltóanyagokból szélesebb, mint bárhol a világon.

"Színtiszta" orvosi kérdésnek nevezte azt, hogy lehetővé teszik-e, hogy az érintettek az első AstraZeneca-oltás után másodjára más nyugati vakcinát kapjanak. Hozzátette: az AstraZeneca az egyik legjobb, legbiztonságosabb, legnagyobb védettséget biztosító oltóanyag.

Kitért rá: kétmillióan vannak, akiknek sem oltás, sem a betegségen átesés nem biztosít védettséget, őket arra biztatják, hogy oltassák be magukat.

Ez nem kötelező, szabadság és felelősség van, ezzel élhet mindenki - mondta.

A miniszter egyelőre még nem tartja elképzelhetőnek, hogy magánszolgáltatóknál is elérhető legyen a koronavírus elleni vakcina.

Beszámolt arról is, hogy május 31-vel bezárt a kiskunhalasi mobil járványkórház, mert a betegellátási feladatok csökkenése nem teszi szükségessé a működését. Közölte, az egészségügyi rendszernek olyan tartaléka az intézmény, amely baj esetén bármikor bevethető.

A miniszter a raktárban lévő lélegeztetőgépekről azt mondta: az stratégiai tartalék, amelyről azt kívánják, hogy soha többé ne legyen rá szükség, de jobb, ha van.

Emlékeztetett: ebben a ciklusban az orvosi és ápolói fizetések is jelentősen emelkedtek, és mivel megfeszített erővel kellett helytállnia a járványban az egészségügynek, a kormány azt tervezi, hogy többletszabadságot ad az egészségügyi dolgozóknak.

A minisztert más belpolitikai témákban is kérdezték. Azt, hogy a hatóságok elfogtak egy iszlamista magyar fiatalt, aki terrortámadást tervezett Magyarországon, Gulyás Gergely úgy kommentálta: mindenképpen jó jel, hogy a magyar hatóságok még a cselekmény előkészületi szakaszában fel tudtak lépni, és mindent megtettek annak érdekében, hogy mindannyiunk biztonsága sértetlen maradjon.

A honvédség "hirtelen vezetőcseréire" vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt mondta: semmilyen gyors vagy rendkívüli váltás nincs, Korom Ferenc tábornok saját felmentését kérte, amit elfogadott a köztársasági elnök, helyettese pedig a NATO brüsszeli központjában kapott olyan lehetőséget, amelyet elfogadott.

Az Országgyűlés előtt lévő, a pedofilokkal szembeni fellépéssel kapcsolatos törvényjavaslatról azt mondta, ma is van nyilvántartás, az új szabályozás ennek enged nyilvánosságot, vagyis lehetővé teszi a nyilvántartás megismerését.

A bérlakástörvényre vonatkozó fideszes előterjesztés kapcsán Gulyás Gergely a határozatlan ideig tartó, elidegeníthető és örökölhető bérleti jogviszonyt a "magyar jogrendszer állatorvosi lovának" nevezte, közölve: a kormány támogatóan áll minden olyan javaslathoz, amely ezt tulajdonjoggá változtatja. Úgy vélte: a tulajdonszerzés nem jelent rendkívüli kedvezményt, mert egy ilyen bérleti jog értéke általában 50-60 százaléka a forgalmi értéknek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint "gyermekded, de legalább vicces", hogy a kínai Fudan Egyetem leendő helyszínén diplomáciailag érzékeny utcanevekkel provokálná Kínát Baranyi Krisztina, a IX. kerület ellenzéki polgármestere.

Ha a főváros és a IX. kerület ebben kívánja kiélni saját politikai elképzeléseit, akkor ehhez csak sok sikert tudunk kívánni - tette hozzá.

Orbán Viktor esetleges kínai utazásáról közölte: a miniszterelnöknek van kínai meghívása és lehet, hogy ősszel Pekingbe utazik, de ennek semmi köze nincs a Fudan Egyetemhez. Megjegyezte: a Fudan budapesti campusa a "tervezőasztalon van", érdemi döntés még nem született, semmilyen alapja nincs tehát az egyetemről szóló baloldali politikai hangulatkeltésnek.

Ha a tervek meglesznek, a kormány el tudja dönteni, hogy támogatja-e a beruházást - közölte.

Arról is beszélt, hogy kormányzása idején Gyurcsány Ferenc volt az első, aki a felsőoktatási együttműködést Kínával a lehető legmagasabb szinten felvetette, szükségesnek látta és támogatta.

Karácsony Gergely főpolgármester kijelentését, miszerint több hívást kapott kormányoldalról, hogy ne induljon miniszterelnök-jelöltként, úgy kommentálta: ezt is a főpolgármester "háromhetes politikai vesszőfutása részének" tekintik.

"Kifejezetten szánalmas látszatot kelt", hogy Karácsony Gergely "egyszerre menekül az újságírók elől, illetve hazugságból hazugságba" - mondta. Az ellenzéki előválasztást olyan színjátéknak nevezte, ahol a szerepeket Gyurcsány Ferenc osztja.

Gulyás Gergely az EU-val és külpolitikával kapcsolatos kérdésekre válaszolva a dán lehallgatási botrányról kijelentette: a kormány sajnálja, hogy azzal kell szembesülni, hogy szövetséges országok között, ráadásul csúcsvezetők esetében ilyen előfordulhat. Ugyanakkor nem előzmények nélküli az ügy, hiszen 2014-ben kiderült, hogy az amerikai titkosszolgálat Angela Merkel német kancellár telefonját lehallgatta - húzta alá. Hozzátette: minden országnak vannak nemzetbiztonsági és hírszerzési érdekei, de szerencsés, ha ebben éles határvonalat tudnak húzni szövetséges és nem szövetséges államok közé.

Az Európai Ügyészség elindulásával kapcsolatban jelezte: Magyarország - Lengyelországgal, Dániával, Írországgal és Svédországgal együtt - nem csatlakozott a szervezethez.

Ennek egyik oka, hogy az integrációnak vannak olyan területei, ahol a további együttműködés egyértelműen sérti a tagállami szuverenitást - húzta alá.

A miniszter az Európai Ügyészség vezetőjét, Laura Kövesit alkalmatlannak nevezte a posztra és úgy vélte: kinevezése önmagában cáfolja a szervezet hatékonyságát, ugyanis korábban Romániában "koncepciós eljárást folytatott" magyar politikusok ellen, és büntetőeljárás is indult ellene.

Gulyás Gergelyt kérdezték arról is, hogy Vera Jourová uniós biztos Luxemburgban kijelentette, a második fél évben aktiválhatják Magyarország és Lengyelország ellen a jogállami mechanizmust, és ez uniós források felfüggesztésével is járhat.

A miniszter értékelése szerint, Vera Jourová alkalmatlan a tiszte betöltésére, magyargyűlöletére pedig számtalan példa van.

A korábban korrupciós ügy miatt előzetes letartóztatásba is került európai biztos ahhoz, hogy "a liberális média kegyeit megkaphassa és a múltját is titokban tarthassa, jó, ha Magyarországot és Lengyelországot szidja" - mondta.

Közölte, a jogállamiságot a kommunizmus alatt a jogállam hiányától szenvedő országok - így Magyarország és Lengyelország - valószínűleg lényegesen fontosabbnak tartják, mint a nyugat-európai országok, de azt nem szeretik, "ha a jogállamra való hivatkozással belpolitikai ügyekbe kívánnak beavatkozni".

Az uniós agrárreformmal kapcsolatos egyeztetésekről közölte, a kétnapos tanácskozáson nem született eredmény, noha a 27 agrárminiszter meg tud egymással állapodni, az Európai Parlamentnek "teljesen abszurd, képtelen és a mezőgazdaság érdekeivel" ellentétes követelései vannak.

Gulyás Gergely reagált David Sassoli, az Európai Parlament elnökének kijelentésére, hogy az uniós intézmények nem fordíthatnak hátat a Földközi-tengernek életük kockáztatása árán is nekivágó migránsok kétségbeejtő helyzetének. A miniszter szerint a migránsok valóban megrendítő helyzetéért az ilyen nyilatkozatok is felelősek. Ha Európa nem teszi világossá, hogy a külső határait meg fogja védeni és nem engedi az illegális belépést területére, akkor újra és újra lesznek, akik döntően a Földközi-tengeren keresztül elindulnak Európa felé. "Mi továbbra is a segítségnyújtás oldalán állunk, de segítséget nyújtani ott kell, ahol a baj van, és nem a bajt kell idehozni" - fogalmazott.

Volt kérdés arról is, hogy Magyarország milyen diplomáciai lépéseket tett a Ryanair-gép minszki földre kényszerítése miatt. Gulyás Gergely közölte, az eset miatt Magyarország tiltakozott, és csatlakozott az uniós elítélő nyilatkozathoz is.

A thaiföldi nagykövet hazarendeléséről a politikus azt mondta, nem folyik eljárás a volt diplomatával szemben, akinek a szolgálata április 30-ával fejeződött be.

A volt nagykövet 1991-től volt a külügyminisztérium állományában - jegyezte meg.

Gulyás Gergely kérdésre azt is elmondta, a kormány megfontolja, hogy idén is lehetővé tegye a nyelvvizsga nélküli diplomaszerzést.

A meddőségi beavatkozásokkal kapcsolatos változásokról azt mondta, a kormány szerint az a leghatékonyabb, ha a reprodukciós eljárásokat állami kézbe veszik, mert annak jelentős a finanszírozási vonzata, és visszaélések is történtek.

A mátrai erőművel kapcsolatban jelezte: az állami vásárlásnak nem volt alternatívája a munkahelyek védelme miatt, illetve azért, mert az erőmű az észak-magyarországi térség, illetve Budapest egy részének áramellátását biztosítja.

