Munkácsy relikviagyűjtemény, vázlatok, festmények jó alapot képeztek ahhoz, hogy a Modern Városok Program támogatásával megkezdődhessen egy komplex, kulturális fejlesztési célfeladat, a Munkácsy-negyed kialakítása.

2021. június 4. 08:43

A Munkácsy-negyedet népszerűsítő Munkácsy Mihály festőművészt ábrázoló óriásmolinó Békéscsabán – MTI/Rosta Tibor

600 négyzetméteres molinót helyeztek ki a békéscsabai Marzek Kner nyomda épületére, amely a párizsi szalonjában megpihenő Munkácsy Mihályt és egyik híres festményének vázlatát ábrázolja. A város célja, hogy Munkácsy és Békéscsaba neve összekapcsolódjon. Varga Tamás alpolgármesternek tett föl kérdéseket a Gondola.

– Alpolgármester úr, miért emeli a XXI. században egy XIX. századi művész kisugárzása a magyar megyeszékhely rangját?

– Munkácsy Mihály, zseniális tehetségű festő Békéscsabán vett kezébe először ecsetet és innen indulva jutott el a világhírig. A hálás utókor és a város rendkívül büszke a mesterre, emlékét őrzi a róla elnevezett múzeum és a világon egyedülálló emlékház. A két intézmény, a megörökölt Munkácsy relikviagyűjtemény, vázlatok, festmények jó alapot képeztek ahhoz, hogy a Modern Városok Program támogatásával megkezdődhessen egy komplex, kulturális fejlesztési célfeladat, a Munkácsy-negyed kialakítása. Az Élővíz-csatorna két partját, szűken vett belvárost érintő, közgyűjteményi épületek XXI. századi elvárások szerinti felújításával, új bábszínház építésével, közterek átalakításával felépülő program új arculatot, imázst adhat Békéscsabának.

Tizenötödik századi lovagi páncél az "utazás TÉRben és IDŐben" - Békéscsaba az évezredek idővonalán című új állandó kiállításon a Munkácsy Mihály Múzeumban. MTI/Rosta Tibor

– Munkácsy nevét – melyet Munkácson is fényeznek – ma tér, utca, múzeum, híd őrzi, és készül a Munkácsy-negyed is a békési megyeszékhelyen. Ez hogyan segíti elő, hogy a helyieket is áthassa a Munkácsy-szellemiség?

– Munkácsyról nem lehet eleget beszélni, Munkácsyval mindig történik valami. Fontos, hogy a csabaiak is ismerjék a művész munkásságát, azonosulni tudjanak vele, közösen legyünk büszkék arra, hogy Békéscsaba Munkácsy városa. Ezért a szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a fejlesztések során arra, hogy ezt a kötődést erősítsék, márkázás során a helyi lakosságot is megszólítsák. A célfeladat-elemek kialakítása, tervezése alatt is komoly figyelmet szenteltek annak, hogy a hozzánk látogatók mellett a csabaiak számára is pozitív, figyelemfelkeltő, tartalmas és színvonalas élménypontok jöjjenek létre.

– Az óriásmolinó novemberig egy helyi vállalkozás székházán függ. Hogyan érik el, hogy a térségi üzletemberek pénzzel is fölizzítsák a Munkácsy-kultuszt?

– Békéscsabán a nyomdászat komoly hagyományokkal rendelkezik, gazdasági és kultúrtörténeti jelentősége is emeli a megyeszékhely rangját. A molinó kihelyezése egyrészt nagyon jó példa arra, amikor az üzleti, gazdasági szektor találkozik az önkormányzati tervekkel, és partnerségben valósít meg kulturális témájú célfeladatot. Hans Temple – Temple János – alkotása ebben a gigantikus méretben komoly figyelemfelkeltő erővel bír, amely fókuszt helyez mind a kulturális-művészeti fejlesztésre, mind a vállalatra, illetve. a nyomdaépület 50 éves jubileumára. Számos hasonló jó példát említhetek, de ezek közül is kiemelendő az egyik legnagyobb foglalkoztató Budapest Bank és a város által évente meghirdetett közös pályázat, amelyen civil szervezetek elsősorban kulturális tematikájú kezdeményezései kapnak ilyen formán támogatást.

– Békéscsabán híres Ibsen-szobor is megtapintható. Miként munkálkodnak azon, hogy a kolbász fővárosában országos, esetleg európai rangú művészeti központ is kifejlődjön?

– Valóban, Békéscsaba a kolbász fővárosa, ugyanakkor a 2014-es esztendő, azaz a festőfejedelem születésének 170. évfordulója óta tudatosan építjük a Munkácsy városa megjelölést. Ezt a kezdeményezést, koncepciót személyesen erősítette meg 2016-ban Orbán Viktor miniszterelnök úr a Modern Városok Program megállapodás aláírásakor: „Önöknek ezt a hagyományát mind itthon, mind pedig nemzetközi összefüggésben szívesen istápoljuk. Egy munkacsoport jön létre, hogy a Munkácsy negyedet létre tudjuk hozni, nem építészeti vagy pénzügyi kérdéseket kell megtárgyalnunk, mert abban egyetértés van már közöttünk, hanem a tartalmi kérdéseket, hogy pontosan hogyan is jelenítse meg ez a város azt a tényt, hogy Magyarország egyik vagy a – persze ízlés kérdése is – legnagyobb festőjének Békéscsaba az otthona, illetve innen származott el.”

Az "utazás TÉRben és IDŐben" - Békéscsaba az évezredek idővonalán című új állandó kiállítás részlete a Munkácsy Mihály Múzeumban a megnyitó napján, 2021. május 20-án. MTI/Rosta Tibor



Terveink szerint a már említett Munkácsy-negyed komplex fejlesztésnek köszönhetően olyan kulturális-művészeti attrakciók jönnek létre, amelyek országos, de akár nemzetközi szinten is érdeklődést válthatnak ki a kulturális turizmus területén. Ezt szolgálja többek közt a minap átadott, megújult Utazás TÉRben és IDŐben múzeumi kiállítás, annak ékköve, a Munkácsy kiállítás, a hamarosan avatásra kerülő 3 (!) Munkácsy-tematikájú szobor, az Ásító inas, Rőzsehordó asszony és egészalakos festőművész, a bábszínház és az új tartalommal megtöltött, felújításra kerülő Munkácsy Emlékház.

Emellett városunk minden év nyarán rangos hagyományú nemzetközi művésztelepnek ad otthont, amelyet szeretnénk fejleszteni, bővíteni, szerveztünk többek közt Andy Warhol, Kepenyes Pál vagy a békéscsabai születésű Mengyán András munkásságából kiállítást, de nem feledkeztünk meg a szintén innen elszármazott, Párizsban sikeressé vált Pátkai Ervin szobrászról vagy az aktuális aukciókon kiemelkedően szereplő, szintén városunkhoz kötődő Perlrott Csaba Vilmosról sem.

– Az önök városában kötött békét Csaba vezér. A nemes veretű mítoszokat hogyan ragyogtatják föl a köznapi művelődésben?

– Nagy hangsúlyt fektetünk, elsősorban a múzeum régészeti, néprajzi munkájával a település eredetének kutatására, a város történetének feltárására, publikálására. A múzeumi állandó kiállítás, vagy a Csabensis kötet is ezt a célt szolgálja. Mindezt sokak számára elérhető, közérthető formában. Talán ennek és a könyvtár által gondozott Békéswiki online enciklopédiának is köszönhető, hogy a helytörténet kutatások, a Békéscsaba történetével foglalkozó virtuális közösségek virágkorukat élik, a lokálpatriotizmus egyre erőteljesebben érzékelhető városunkban.

Varga Tamás – jokaiszinhaz.hu

– A nem atlanti tőzsdei nyereségből pénzelt, hanem hazai forrásokból hazai célokért fáradozó civil szervezeteket hogyan vonják be a békéscsabai Munkácsy-kultusz gazdagításába?

– Számos civil szervezet tevékenykedik városunkban a kultúra, a művészetek területén. Számukra az önkormányzat is biztosít forrást célzott pályázatok kiírásával. A pénzbeni támogatáson túl együttműködésre törekszünk azokkal az egyesületekkel, alapítványokkal, akik aktívan részt kívánnak venni a fent részletezett céljaink elérésében.

Molnár Pál

gondola