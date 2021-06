Hazánk képes a határon túl élő magyarok támogatására

A határokat nem ismerő magyar nemzetről és a határon túl élők támogatásáról beszélt pénteken Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésén a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa.

2021. június 4. 16:54

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa (b) és Simon Róbert Balázs fideszes országgyűlési képviselő (j) koszorúz a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen Győr belvárosában Czuczor Gergely és Jedlik Ányos – Rieger Tibor M. S. mester-díjas művész által alkotott – szobránál 2021. június 4-én. MTI/Krizsán Csaba

"Bebizonyítottuk az egész világnak, hogy nemzetünk nem ismer határokat", küldetésünk, hogy megmaradjunk, és továbbadjuk az elkövetkezendő nemzedékeknek őseinktől kapott örökségünket - mondta Szilágyi Péter. Hangsúlyozta: Magyarország olyan országgá vált 2021-re, amely képes az itt élők mellett a határon túl élő magyarok támogatására is; ezt bizonyítják a 2010 óta folyó programok, pályázatok, az aktívan működő intézményes fórumok. Példaként az általános és középiskolásoknak szóló "Határtalanul" programot említette.

A miniszteri biztos kiemelte, tovább erősödik a kormányzat külhoni és a diaszpórában élő képviselőkkel folytatott aktív és eredményes párbeszéde, aminek hatására a magukra hagyott magyar közösségek újra bizalmat szavaztak az anyaországnak. Így ma már gazdasági, oktatási és kulturális értelemben is egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk, "egységes nemzet tagjaiként élhetünk" - hangoztatta.



Szilágyi Péter arra figyelmeztette a fiatalokat, hogy felnövekvő generációként az ő felelősségük óvni és szeretni azt a kulturális hagyatékot, amit "több mint egy évezrede őrzünk mindannyian".



Sárai-Szabó Kelemen perjel ünnepi beszédében kiemelte, hogy a bencéseknek különösen sokat jelent az összetartozás. Rámutatott, a nemzeti összetartozás úgy marad erős, ha az emberek nemcsak beszélnek róla, hanem személyesen együtt vannak az elszakított testvéreikkel, újra és újra meglátogatják őket, kapcsolatokat építenek.



A bencés gimnáziumban nagy hagyománya van ennek, és komoly lehetőségeket biztosít a magyar kormány is ahhoz, hogy a diákok is személyesen tapasztalhassák meg a nemzet, az összetartozás erejét - fűzte hozzá.



Úgy fogalmazott: "hagyományaink, történelmünk megismerésére, a magyarság életérzésére buzdítanak ezek a kirándulások, hogy úgy legyünk világpolgárok és európaiak, hogy közben nem félünk magyarnak lenni sem".



Az ünnepségen Tóth István Konstantin, az intézmény igazgatója emlékeztetett, iskolájuk éppen száz éve vette fel az Érsekújvár mellől származó Czuczor Gergely nevét.



Hozzátette, a nemzeti összetartozás mellett ugyanakkor ma már az is fontos, hogy túllépjünk a sérelmeken. Rámutatott, a Kárpát-medencében élő szomszédos nemzetek együtt csaknem százmillióan vannak, többen, mint bármelyik európai nagyhatalom népessége.



Beszéde végén reményét fejezte ki, hogy száz év elteltével összefognak ezek a népek, és élhető, barátságos, könnyen átjárható, testvéri Közép-Európa lesz a következő generációké.



Az ünnepség végén a jelenlévők megkoszorúzták a gimnázium előtt álló szoborpárost, amely Czuczor Gergelynek és Jedlik Ányosnak állít emléket.

A szoborpáros Rieger Tibor M. S. mester-díjas művész alkotása.

