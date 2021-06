Latorcai: a szabadság, az önrendelkezés, és a hit kulcsfontosságúak

2021. június 4. 20:21

János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke beszédet mond a mindszenti Országzászló-emlékmű avatóünnepségén a nemzeti összetartozás napján, 2021. június 4-én. MTI/Rosta Tibor

A szabadság, az önrendelkezés, a nemzeti összetartozás és a hit kulcsfontosságúak, mert nemcsak megtartották ezer éven át a magyarságot, hanem segítettek abban is, hogy lélekben kitörjünk a ránk kényszerített trianoni rabságból - jelentette ki Latorcai János (KDNP), az Országgyűlés alelnöke pénteken Mindszenten.

A politikus a mindszenti Országzászló-emlékmű avatóünnepségén azt mondta a 2010 óta meghozott politikai döntések eredményeként sor került a nemzet közjogi egyesítésére, és immár 1,1 millióan váltak nemzettársainkból honfitársainkká.



Hazánk ez idő alatt képessé vált arra, hogy a határon túl élő közösségeket ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogassa, miközben szomszédainkkal közösen tudunk föllépni a közép-európai érdekekért - közölte az alelnök.



A nemzeti összetartozás napján köszönetet kell mondani mindazoknak, akik 101 esztendeje nap mint nap a maguk lehetőségeivel és eszközeivel éltetik, erősítik a magyarság együvé tartozását - hangsúlyozta Latorcai János.



A politikusnak, szavai szerint, a nyugati világ forrongó szobordöntögetéseit látva nincsenek kétségei afelől, hogy lesznek olyanok, akik irredenta és kirekesztő törekvéseket próbálnak majd a mindszenti országzászló felállításához fűzni. Ezek azok az emberek, akik irtóznak az olyan történelmi témájú alkotásoktól, melyek segítik az eligazodásban a jelen és a jövő nemzedékét, akik nemzeti jelképeink és szimbólumaink tudatos elferdítésével már hosszú évtizedek óta próbálják a magyarságot múltjának feladására, megtagadására kényszeríteni - mondta.



Farkas Sándor (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az országzászló a magyar államiság, a magyar nép összetartozásának egyik legfontosabb szimbóluma, hűség a múlthoz, erő a jelenben, remény a jövőhöz.



A pandémia miatt kialakuló problémák bennünket sem kerültek el teljesen, de közös erővel, cselekvő, a magyar érdekekért kiálló kormánnyal, a néhány hónapja beindított, Európa más országainak is példát mutató oltási programmal ismét bizonyítottuk, hogy összefogásra képes, erős nemzet vagyunk - mondta a politikus.



A korlátozások - másokhoz képest - kevésbé fogták vissza az országot, és hamarabb kaptuk vissza szabadságunk jelentős részét, az újraindítással visszatérhetünk a növekedés, a gyarapodás sikeres pályájára - hangsúlyozta Farkas Sándor.



Zsótér Károly (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta, a közösség több mint nyolcvanéves adósságot törleszt az országzászló fölállításával. A városháza az 1930-es években Rimár József tervei alapján készült el, amelyeken nemcsak az épület, hanem az azt övező park is szerepelt, rajta az országzászlóval, amely akkor azonban nem készülhetett el. Az emlékművet meghatározó szobor, egy féltérdre ereszkedő apród alakja a gyermekéveit a városban töltő Németh Erika nyíregyházi szobrászművész alkotása - közölte a politikus.



