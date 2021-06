Karácsony szövetségesei Kína kegyeit keresték

Az MSZP-kormányok mindig arra törekedtek, hogy Kínával szoros együttműködést alakítsanak ki a gazdasági fejlődés érdekében.

2021. június 5. 19:53

A Fudan egyetem ügyére, Kína-ellenes hangulatra építkezve kezdi meg Karácsony Gergely főpolgármester az előválasztási kampányát szombat délután a Kossuth téren. A tüntetés érdekessége, hogy Karácsony az MSZP jelöltjeként tör kormányfői babérokra, holott a párt uniós képviselője, Ujhelyi István a közelmúltban a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: örül annak, hogy a Fudan Budapestet választja bázisául. De korábbi szocialista kormányok is a keleti nyitásban látták a magyar gazdaság növekedésének esélyét. Karácsony Kína-ellenes megnyilvánulásai feltehetően csak a választási kampánynak szólnak, bár felmerül a kérdés, hogy kormányfőként hogyan hozná egyenesbe a tönkretett diplomáciai viszonyokat.

Karácsony Gergely teljes pálfordulást hajt végre a szocialisták politikájában, ugyanis az MSZP-kormányok korábban mindig jó diplomáciai kapcsolat kialakításra törekedtek a Kínai Népköztársasággal. Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök a tavasz folyamán a Klubrádióban úgy nyilatkozott: „Ez egy jó ügy lenne, mert a következő ötven évben kulcskérdés lesz, hogy milyen az oktatásunk, az általános iskolától az egyetemig.

Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter 2006-ban. Fotó: MTI/Soós Lajos

Kevéssé valószínű, hogy a kínai ideológiát és politikát tanítanák itt, azt a saját diákjaiknak tanítják odahaza. Valószínűleg nem a saját diákjaik jönnek ide, hanem inkább külföldiek és magyarok, akik műszaki, gazdasági ismereteket akarnak elsajátítani, laboratóriumok, kutatóintézetek jöhetnek létre, ezt üdvözölni kellene.” Medgyessy még 2003-ban miniszterelnökként úgy vélekedett: „Kína ma fontos, de egyre fontosabb lesz az elkövetkező évtizedekben. Az egész világ itt tolong.”

Gyurcsány a Kínával való együttműködést forszírozta

Medgyessy lemondása után a szocialista kormány folytatta a Kínával való szövetség keresését, Gyurcsány Ferenc még az MSZP színeiben 2005-ben leszögezte: „Ez a fajta nyitott gazdaság, ez a fajta külkereskedelem fogja húzni a magyar gazdaságot. Hogy ne négyszázalékos növekedés legyen, hanem ötszázalékos vagy annál is több.” Azaz Gyurcsány szavaiból kiderül, hogy kimondottan kelet felé nyitott Magyarország az ő kormányzásuk alatt is.

2007-ben Gyurcsány robogó vonathoz hasonlította a Kínával való gazdasági szövetséget, úgy fogalmazott: „Van, aki felszáll vagy lemarad. Aki lemarad, az magának árt, nem akarunk lemaradni.”

Gyurcsányék éppen a két ország közötti felsőoktatási együttműködésről is tárgyaltak, az akkori kormányszóvivő Daróczi Dávid is kitért a most révbe érő törekvésekre, azt mondta: „Egy olyan megállapodás körvonalazódik, hogy a kínai diákok magyarországi tanulásáért cserébe kínai tőkéből Magyarországon építenének kollégiumot.” Szintén ugyanebben az évben Gyurcsány Ferenc leszögezte: a magyar–kínai kapcsolatokat minél több szálon akarják erősíteni, így az oktatásban is.

A kormányfő feleségének, Dobrev Klárának (most a DK miniszterelnök-jelöltje) a jelenlétében az Innomed cég 150 ezer amerikai dollár értékben orvosi monitorokat és berendezéseket adományoz a Fudan Egyetemnek, ahol Ázsia legfejlettebb gyermekklinikája jön létre. Gyurcsány akkori véleménye szerint azért is van ilyen gesztusokra szükség, mivel Kínával nem lehet jó politikai kapcsolatok nélkül jó gazdasági kapcsolatokat ápolni.

Az MSZP mai is a magyar–kínai kapcsolatok mellett áll

Ujhelyi István, az MSZP uniós képviselője a közelmúltban a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: örül annak, hogy a Fudan Budapestet választja bázisául, és természetesnek tartja, hogy az együttműködés keretében az egyetemnek telket ajánlottak fel.

Az MSZP EP-képviselője is megerősítette: a Fudan Egyetem Magyarországra hívása nem új keletű ötlet, 2011-ben az országgyűlés alelnökeként maga is meghívta az egyetem vezetését, amellyel a parlament épületében tárgyalt erről.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője

Az MSZP EP-képviselőjét azért kérdeztük, mert több mint egy évtizede nyíltan támogatja a Kínával való szoros együttműködést – kiemelten az oktatás és a turisztika területén –, többször járt az ázsiai országban, nem utolsósorban pedig a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős uniós küldöttség tagja is. Oláh Lajos pedig, a DK országgyűlési képviselője Ujhelyihez hasonlóan régi, elkötelezett híve a magyar–kínai kapcsolatoknak. Oláh az elnöke a Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesületnek, alapítója továbbá a Kínai–Magyar Barátságért Kitüntető Díjnak.

A Gyurcsány-párti politikus utóbbiról egy 2013-ban interjúban úgy fogalmazott, hogy „Magyarország és Kína, a magyar és a kínai nép között nagyon szoros kötelék van. Ez a kötelék sok apró szálból áll, számtalan van, ami a múltban köttetett és nagyon sok, ami a jelenben jön létre.”

Megorroltak a kínaiak Karácsony Gergelyre

A Kína-ellenes hangulat a Nagyvásártelep környéki utcák átnevezésével érte el csúcspontját, amit már kevésbé tolerált a kínai állam. Mint írtuk: Kína-ellenesnek nevezte a budapesti főpolgármestert a pekingi állami média egyik portálja egy vezércikkben.

A kínai Global Times idézi Vang Ven-pij külügyi szóvivő nyilatkozatát, aki elmondta „hogy egyes magyar politikusok Kínával kapcsolatos ügyek felfújásával próbálják akadályozni a két ország együttműködését”.

A cikkben megszólaló Liu Cuo-kuj, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia európai tanulmányokkal foglalkozó kutatója szerint Karácsony a sajtó és a nyilvánosság figyelmét igyekszik magára irányítani, ám lépése nem fog változtatni azon a baráti hozzáálláson, amelyet a magyarországi fővonal képvisel Kínával szemben. Liu mindazonáltal veszélyes provokációnak nevezte Kína kulcsfontosságú érdekeinek megsértését.

Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina

Soros és Obama is tartott előadást a Fudanon

2009 júniusában nem más tartott előadást a Fudanon, mint Soros György. A magyar származású amerikai üzletember a többi között arról beszélt az egyetem tanárainak és hallgatóinak a válság kapcsán, hogy Kína kilábalása hatással lesz a világgazdaságra és a tőkepiacokra. Barack Obama amerikai elnökként 2009 novemberében utazott Kínába. Ellátogatott Sanghajba, ahol a Fudan vezetői fogadták. Részt vett egy diákfórumon, amelyre több felsőoktatási intézményből, köztük a Fudan Egyetemről is érkeztek hallgatók. A baloldali amerikai elnök köszönetet mondott a Fudan elnökének a vendéglátásáért és a fogadtatásáért, sőt az elnök az előadásában fenségesnek nevezte Kínát. Szerinte Sanghajban látható az a növekedés, amely felkeltette a világ figyelmét. A városról pedig azt mondta, hogy annak nagy jelentősége van az Egyesült Államok és Kína kapcsolatának történetében. Felhívta a figyelmet arra is, hogy amerikai és kínai tudósok együttműködnek az új kutatások és felfedezések terén. Érdemes megemlíteni a Nemzetközi Valutaalap korábbi vezetőjét is. Christine Lagarde 2015 márciusában a Fudan Egyetemen tartott beszédet. Az intézményt Kína egyik legrégebbi és legjobb egyetemének nevezte. A többi között arról beszélt, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának kulcss­zerepe lesz a globális együttműködés új formájának kialakításában.

A baloldal kampánycélra használjaa Fudan ügyét

Egyértelmű jelek mutatkoznak arra, hogy a baloldal kampánycélra használja fel a kínai elitegyetem ügyét. Mindezt Karácsony Gergely főpolgármester néhány hete az ATV-ben el is ismerte, szerinte a Fudan egy olyan téma, amit a jobboldalon is utálnak. Ezért nem véletlen, hogy a baloldal ebbe kapaszkodott bele, és próbálja minél nagyobb és látványosabb akciókkal hergelni a választópolgárokat. Érdekes, hogy a főpolgármesternek ennyire fontos lett a Diákváros ügye, ugyanis mint többször megírtuk: a programjában a Nagyvásártelepre még Budapesti Nagyerdőt tervezett. Majd elfogadta azt a kormányzati javaslatot, hogy a barnamezős területre nem erdő, hanem egyetemváros épüljön. Egyébként a Diákváros az eredeti tervek szerint felépül a Déli Városkapu projekten belül.

Jámbor András, a mindenre bevethető kaméleon

A szombat délutáni tüntetés szervezője, Jámbor András nem is tagadja, hogy nemcsak a Fudan, hanem a Fidesz ellen szerveznek tüntetést. Az újságíróból fővárosi munkatárssá avanzsált aktivista már hosszú hetek óta arról posztolt: már nagyon várta, hogy lehessen menni tüntetni a Fidesz ellen. Ebből is kiderül, hogy nem az ügy a fontos, nem valami mellett való kiállásról van szó, hanem a jövő évi országgyűlési választási kampányra való hangolásról, a kormányellenes hangulat megteremtéséről. Ugyanis ez az egyetlen eszköze maradt a teljesítmény nélküli baloldalnak, hogy a Fidesszel szemben elégedetlenséget teremtsenek. A VIII. kerületben élő Jámbor András egyébként a Mérce volt főszerkesztője, amely házi médiaként funkcionált Pikó András balliberális polgármester kampánya alatt, majd Karácsony Gergely mellé szegődött a fővárosi önkormányzat berkein belül.

Jámbor András, a tüntetés főszervezője

Most Jámbor nagyobb vágyakat dédelget, ugyanis a Ferencváros–Józsefváros választókerületben indul a baloldali előválasztáson, ahol Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és Karácsony Gergely támogatását élvezi majd. Ezért sem véletlen, hogy ő a főszervezője a Fudan Egyetem és a Fidesz elleni tüntetésnek, ezzel Jámbor is megkezdte kampányát.

Jámbor a közösségi oldalán azt is elárulta, hogy a tüntetés költségeit a kampánykasszából finanszírozzák.

