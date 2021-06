Ősbalos jelöltek mögé állt be az LMP és a Jobbik

Olyan helyeken is a 2010 előtti világ vezető politikusait támogatják, ahol új generációs jelöltek is indulnak.

2021. június 6. 12:03

A két, 2010-ben a parlamentbe jutó új párt tizenegy év elteltével sorra teszi a gesztusokat a korábbi baloldali politikai elitnek. A Gyurcsány-kormányok egykori miniszterét, államtitkárát is látványosan biztosították támogatásukról.

A baloldalon az utóbbi hetekben elkezdődött a politikai megállapodások megkötése az egyes szereplők között a jövő évi választások közeledtével. A 2010-ben a parlamentbe került LMP és a Jobbik a régi baloldal prominens jelöltjei mögé is első lendületből odaállt. A 2018-as választásokon összesen csaknem másfél millió szavazatot begyűjtő pártok olyan helyeken is a posztkommunista baloldal jelöltjeit támogatják, ahol új generációs politikusok is ringbe szállnak az előválasztáson.

Az LMP az elsők között jelentette be, hogy Budapest 16-os választókerületében Hiller Istvánt támogatják. A történész végzettségű Hiller 2004-től ezzel párhuzamosan az MSZP elnöke is volt, pártja az év decemberében vezényelte le, már Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt a határon túli magyarokkal szembeni gyűlöletkampányt, melyben a baloldali akkori kormánypárt 23 millió román munkavállalóval uszított saját nemzettársaink ellen.

Az LMP által most támogatott politikus a 2006-os baloldali győzelem után oktatási és kulturális miniszterként szolgálta a második Gyurcsány-kormányt, majd a Bajnai-kormányt is.

A magát újabban zöldpártként meghatározó baloldali párt hasonló lendülettel állt be egy másik budapesti választókerületben Kunhalmi Ágnes mögé is. A 2004-től (21 évesen) a Gyurcsány-kormány Miniszterelnöki Hivatalában titkárságvezetőként dolgozó, majd 2006-től már MSZP-s képviselőként tevékenykedő politikust a korábban szélsőjobboldali Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatja. Az egykori radikálisok szombaton jelezték, hogy Hiller is bírja a támogatásukat.

Jakab Péter pártja volt az is, aki elsők közt biztosította támogatásáról a DK-s Varju Lászlót a XV. kerületi egyéni választókerületben.

– Az, hogy a Jobbik Varju László mögé áll be, ez tényleg mindent visz – írta a hírre reagálva Schiffer András közösségi oldalán. Az LMP egykori alapítója és vezetője utalt arra, hogy Varju már az 1990-es években Gyurcsány Ferenc szövetségese volt, akkoriban a KISZ-vagyon kiszervezésében segédkezett mostani pártelnökének. – Valahol, egy másik galaxisban, felsír egy éjszakába nyúló brainstorming Gaudi-Nagy Tamás kollégával a rendszerváltás után/közben átmentett KISZ-vagyon visszaszerzéséről – fogalmazott az egykori politikus.

Varju László egyébként később, amikor régi harcostársa miniszterelnök lett, államtitkári szintig tudott emelkedni 2010 előtt.

A ma már nem létező Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára volt még Bajnai Gordon kormányában is.

A Jobbik másik nagy port kavaró bejelentése Gy. Németh Erzsébet támogatása volt. A Horn Gyula felfedezettjeként a korábbi MSZP balszárnyához tartozó politikus 2002 és 2010 között volt parlamenti képviselő, ezzel párhuzamosan folyamatosan a budapesti politikában is részt vett, igaz, választást még sohasem nyert.

A rendszerváltás előtt a Magyar Úttörők Szövetségének volt a budapesti titkára, 2002-ben pedig elindult a liberális Demszky Gáborral szemben főpolgármester-jelöltként, 13 százalékot kapott. 2019-ben a XVI. kerületben próbált polgármesteri pozíciót nyerni, sikertelenül. Miután a főpolgármester-választást Karácsony Gergely nyerte, Gy. Némethet egy helyettesi széket kapott. A DK-s politikus azonban ennek ellenére az Országgyűlésbe is vissza szeretne kerülni, 2018-ban már elindult Budapest 2. számú, újbudai választókerületében, ahol alulmaradt Simicskó Istvánnal szemben. Mostani kihívói a kerületvezetés két alpolgármestere; Orosz Anna (Momentum) és Barabás Richárd (MSZP–Párbeszéd) lehetnek az előválasztáson. Gy. Németh Erzsébet politikai oldaltól függetlenül meglehetősen népszerűtlen figura, ennek megfelelően a momentumosok már szórólapokat is elkezdtek terjeszteni, amelyeken a főpolgármester-helyettest kritizálják.

Ezzel a szórólappal támadja a DK jelöltjét a Momentum Újbudán

magyarnemzet.hu