Tudathasadásban a baloldal Fudan-ügyben

A főpolgármester diplomáciai patthelyzetet, egyben óriási kárt készül okozni az országnak azzal, hogy azt kéri, az összes baloldali kormányfő-jelölt konfrontálódjon Kínával.

2021. június 7. 19:37

Meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozta Karácsony Gergely főpolgármester a baloldali szövetségeseit azzal, hogy arra kéri őket: közös, hivatalos levélben üzenjék meg Kínának, hogy nem kérnek a Fudan egyetemből. A felvetés jelentős nézeteltérést okozhat a baloldalon, ugyanis mint minden eddigi magyar kormány, a Medgyessy Péter és a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális kabinetek is arra törekedtek, hogy minél szorosabb és barátibb kapcsolatot alakítsanak ki Kínával.

Kínos helyzetet teremthet a baloldalon Karácsony Gergely ötlete, amely szerint az összes baloldali kormányfő-jelöltnek közös levélben kell tudatnia a Kínai Kommunista Párt főtitkárával, valamint a kínai miniszterelnökkel, hogy egy esetleges 2022-es baloldali győzelem után nem épül meg a Fudan egyetem budapesti campusa. Karácsony ma egyeztetést kíván kezdeni Dobrev Klárával, Jakab Péterrel, Fekete-Győr Andrással, Márki-Zay Péterrel és Pálinkás Józseffel a közös kiállásról.

Karácsony ezzel nehéz helyzetbe hozta szövetségeseit, ugyanis a kínai egyetem elleni szombati tüntetéstől a nagyobb ellenzéki pártok – mint a Jobbik, a DK, az MSZP egy része és még Márki-Zay Péter is – érezhetően távol tartották magukat.

Az MSZP kimondottan tudathasadásos állapotba került, amióta összefogott a Párbeszéddel, ugyanis Karácsonyék a törpe- és parlamenten kívüli pártokkal – Párbeszéd, LMP, Momentum – közösen az ellen tüntetett, amiért még kormányzati pozícióban küzdöttek.

Kína kegyét keresték

Az MSZP-kormányok a regnálásuk alatt mindig jó diplomáciai kapcsolat kialakítására törekedtek a Kínai Népköztársasággal. Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök a tavasszal a Klubrádióban úgy nyilatkozott a Fudan egyetem építéséről: – Ez egy jó ügy lenne, mert a következő ötven évben kulcskérdés lesz, hogy milyen az oktatásunk, az általános iskolától az egyetemig. Kevéssé valószínű, hogy a kínai ideológiát és politikát tanítanák itt, azt a saját diákjaiknak tanítják odahaza.

Medgyessy még 2003-ban miniszterelnökként is hasonlóan vélekedett: – Kína ma fontos, de egyre fontosabb lesz az elkövetkező évtizedekben. Az egész világ itt tolong.

Medgyessy lemondása után a szocialista kormány folytatta a Kínával való szövetség keresését, Gyurcsány Ferenc még az MSZP színeiben 2005-ben leszögezte: „Ez a fajta nyitott gazdaság, ez a fajta külkereskedelem fogja húzni a magyar gazdaságot. Hogy ne négyszázalékos növekedés legyen, hanem ötszázalékos vagy annál is több.” Gyurcsány 2007-ben robogó vonathoz hasonlította a Kínával való gazdasági szövetséget, úgy fogalmazott: „Van, aki felszáll van, aki lemarad. Aki lemarad, az magának árt, nem akarunk lemaradni.” Gyurcsányék a két ország közötti felsőoktatási együttműködésről is tárgyaltak, az akkori kormányszóvivő is kitért a most révbe érő törekvésekre, Daróczi Dávid azt mondta: – Olyan megállapodás körvonalazódik, hogy a kínai diákok magyarországi tanulásáért cserébe kínai tőkéből Magyarországon építenének kollégiumot – mondta. Szintén ugyanebben az évben Gyurcsány Ferenc leszögezte: a magyar–kínai kapcsolatokat minél több szálon akarják erősíteni, így az oktatásban is.

Gyurcsány Ferenc sohasem volt az ellen, hogy Magyarországon kínai egyetem épüljön. Ráadásul akkoriban a kormányfő feleségének, Dobrev Klárának (most a DK miniszterelnök-jelöltje) a jelenlétében az Innomed cég 150 ezer amerikai dollár értékben orvosi monitorokat és berendezéseket adományozott a Fudan egyetemnek. Gyurcsány akkori véleménye szerint azért is van ilyen gesztusokra szükség, mivel Kínával nem lehet jó politikai kapcsolatok nélkül jó gazdasági kapcsolatokat ápolni.

Ujhelyi is meghívta

Ujhelyi István, az MSZP uniós képviselője a közelmúltban lapunknak úgy nyilatkozott: örül annak, hogy a Fudan Budapestet választja bázisául, és természetesnek tartja, hogy az együttműködéssel az egyetemnek telket ajánlottak fel.

Az MSZP EP-képviselője is megerősítette: a Fudan egyetem Magyarországra hívása nem új keletű ötlet, 2011-ben az országgyűlés alelnökeként maga is meghívta az egyetem vezetését, amellyel a parlament épületében tárgyalt erről. Sőt azt is hozzátette: alapvetően örül annak, hogy az egyetem Budapestet választja bázisául. – Természetesnek tartom, hogy az együttműködés keretében a Fudannak telket ajánlottak fel, ezt kormányon én is megtenném – jelentette ki Ujhelyi.

Oláh Lajos, a DK országgyűlési képviselője Ujhelyihez hasonlóan régi, elkötelezett híve a magyar–kínai kapcsolatoknak. Oláh az elnöke a Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesületnek, alapítója továbbá a Kínai–Magyar Barátságért kitüntető díjnak.

Az oltás ünnepe volt

– A kormány ellen indulatosan felszólalók aligha értenek velem egyet, de a szombati tüntetés az oltás ünnepe volt. Annak megdönthetetlen bizonyítéka, hogy leküzdöttük a harmadik hullámot, ezért szabad a tánc, szabad a gyülekezés, szabad a tünti, újra zöld utat kap az élet – írta a Fudan egyetem elleni tüntetés kapcsán közösségi oldalán Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. A kormánypárti politikus hozzátette: Európa több országában nemcsak, hogy tüntetni nem lehet, hanem mind a mai napig kijárási tilalmak vannak érvényben, illetve külterületi maszkhordási kötelezettség. – Azt is véssük halkan, de azért határozottan a jegyzőkönyvbe, hogy ha a felszólalók javaslatai alapján szerveztük volna az oltásokat, akkor nem lehetett volna tüntetést tartani. Legfeljebb személytelenül, online – szögezte le Dömötör Csaba.

