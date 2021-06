Időt, szabadságot, pénzt nyertünk a gyors oltási programmal

A kormány világraszóló előrelátást tanúsított azzal, hogy onnan szerzett be vakcinát, ahonnan csak lehetett. "Időt, szabadságot és pénzt nyertünk azzal, hogy az oltási program jól sikerült".

2021. június 8. 13:02

Földi László, a KDNP képviselője az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 8-án. MTI/Bruzák Noémi

Az uniós hitel felvételével, a gazdaság újraindításával és a jövő évi költségvetéssel is foglalkoztak napirend előtti felszólalások az Országgyűlés keddi ülésén.

Földi László (KDNP) felelevenítette a járvány okozta kihívást, és kijelentette, már elérkezett a számvetés és a jövőbe tekintés időszaka. Kétségtelen, hogy nem mindenki állt be a csatasorba, az ellenzék abban volt érdekelt, hogy a nemzet minél később, minél nagyobb áldozat árán legyen túl a válságon - vélekedett.



Szerinte a kormány világraszóló előrelátást tanúsított azzal, hogy onnan szerzett be vakcinát, ahonnan csak lehetett. "Időt, szabadságot és pénzt nyertünk azzal, hogy az oltási program jól sikerült" - hangsúlyozta, és szólt a gazdasági eredményekről, amelyek megalapozzák a 2022-es költségvetést.



A képviselő arra kérte a kormányt, hogy továbbra se zavartassa magát azoktól, akik csak haszonszerzésből próbálják letaszítani a nemzetet a helyes irányról.



Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt mondta: a vírus az eddig elért gazdasági eredményekre is veszélyt jelentett, ezért először a védekezést kellett előtérbe helyezni.



Szólt arról is, hogy a kormány talán a világon legnagyobb hitelmoratóriumot hirdette meg, csak ez az egy intézkedés 1,6 millió családot és csaknem félmillió vállalkozás működését védi.



A baloldal azonban ezt sem támogatta, semmit sem segítettek a magyar családoknak és vállalkozásoknak - értékelt, úgy fogalmazva: a baloldal a védekezés helyett is a "Gyurcsány-show-val" van elfoglalva.



Most már a gazdaság újraindítására kell koncentrálni, ezért például a munkaerőtámogatás szélesebb körben elérhető - jegyezte meg.

Kérjen bocsánatot a kamuvideós...

Korózs Lajos (MSZP) azt kifogásolta, hogy 0,6 százalékos nyugdíjkiegészítést utalnak a jövő héten a nyugdíjasoknak, miközben az árak emelkedése jóval magasabb lesz ebben az évben.

Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elsőként bocsánatkérésre szólította fel Korózs Lajost, a járvány alatt készített "kamuvideója miatt". Jelezte: a szocilisták kormányzásuk nyolc éve alatt egyszer sem mondták fel azt a szerződést, amiről a képviselő beszélt. Azzal is vádolta Korózs Lajost, hogy ebben az ügyben teljes mértékben indifferens számára, ki tartozik magyar nemzethez.



Hangsúlyozta: az elmúlt években 16 százalékról mintegy 6 százalékra csökkent a nélkülözésben élő 65 év felettiek aránya, vagyis a Fidesz-KDNP kormány volt az, amely tudott az időseknek biztonságot adni.



Alapvető jogok biztosa

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020-as tevékenységéről szóló beszámoló és az annak elfogadásáról szóló határozati javaslat megvitatásával folytatta kedden ülését az Országgyűlés.

Vejkey Imre (KDNP), az igazságügyi bizottság előadója közölte: a testület a beszámolót elfogadásra ajánlja a Háznak, mert az kellő részletességgel mutatja be a biztos alapjogvédelmi tevékenységét.



Tavaly a koronavírus-járvány ezt az intézményt is új kihívásokkal szembesítette - mondta.



Az alapvető jogok biztosának hivatalához 30 százalékkal több panasz érkezett a megelőző évinél, ezeknek több mint felét elektronikusan nyújtották be. A panaszok között a polgári jogi, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és végrehajtási ügyek domináltak - ismertette.



Gratulált ahhoz, hogy egyre nagyobb hányadában fogadják el a biztos állásfoglalását, és egyre többször kérik fel jogszabályvéleményezésre is. Elismerésre méltónak ítélte, hogy a biztos nemcsak az online térben, hanem személyesen is ellenőrizte az alapvető jogok betartását.



Kiemelt feladatnak nevezte a gyermekek oktatásának és a hátrányos helyzetűek védelme érdekében végzett tevékenységet, és szólt a rendészeti panaszok vizsgálatáról, a rendőri intézkedések szabályszerűségének ellenőrzéséről.



A biztos folyamatos együttműködést tudott kialakítani az ENSZ-szel is - hangsúlyozta.



MTI