Hazánk támogatja Albánia uniós tagságát

Magyarország teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy támogassa Albániát az európai uniós tagság mielőbbi elnyerésében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Karmelita kolostorban, miután Edi Rama albán kormányfővel tárgyalt.

2021. június 8. 16:09

Orbán Viktor magyar (j) és Edi Rama albán miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesznek megbeszélésük után a Karmelita kolostor udvarán 2021. június 8-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy támogassa Albániát az európai uniós tagság mielőbbi elnyerésében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Karmelita kolostorban, miután Edi Rama albán kormányfővel tárgyalt.

A találkozót követően angolul tett sajtónyilatkozatában Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nemcsak szimpátiából támogatja Albánia EU-tagságát, hanem azért is, mert ez áll az érdekében. Tagsági perspektíva nélkül nem lehet szavatolni a kontinens biztonságát sem politikai, sem gazdasági szempontból - mondta.



Orbán Viktor kifejtette: albán kollégájával már régóta együttműködik, hiszen Edi Rama három egymást követő választáson győzött.



Ez nagyon különleges az európai politikában - mutatott rá, gratulálva albán partnere sikeréhez.



A miniszterelnök kijelentette: nincs nagyobb politikai nézetkülönbség a két ország között, és a legfontosabb, hogy Magyarország kiáll amellett, hogy Albánia megkapja az uniós tagságot.



A gazdasági kapcsolatokról szólva Orbán Viktor az OTP albániai jelenlétét nevezte az együttműködés zászlóshajójának.



A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha van egy ilyen nagyobb befektető, akkor a többiek is követik - közölte.



Edi Rama köszönetet mondott Magyarországnak az Albánia európai integrációjához vezető úton nyújtott támogatásért.



Régi barátság köti össze a magyarokat és az albánokat, és a két ország együttműködését tovább kell erősíteni - hangoztatta.



Arról is beszélt, hogy országa nemcsak a gazdasági, hanem az oktatási és a kulturális kapcsolatok építésében is szeretne együtt dolgozni Magyarországgal.



MTI