Bolondok hajója

2021. június 11. 00:30

Hadházy Ákos után Fekete-Győr András is nemtetszésének adott hangot Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Zuglóban az MSZP, Karácsony Gergely és a Demokratikus Koalíció is Tóth Csabát támogatja a baloldali előválasztáson.

„Egy olyan embert, aki meg sem szólalt a helyi parkolási maffia kapcsán, hiába volt ezzel hónapokig tele a sajtó. Egy olyan embert, aki egy kiszivárgott hangfelvétel alapján még a fizikai erőszakkal való fenyegetéstől sem riad vissza, ha a saját politikai érdekeiről van szó. Egy olyan embert, aki annak a zuglói MSZP-nek az erős embere, akikről pont Karácsony Gergely mondta ki: a Fidesszel közösen működtették a zuglói parkolási maffiát” – írta bejegyzésében Fekete-Győr.

A Momentum elnöke azzal folytatta bejegyzését, hogy „mondhatnám azt is, hogy mondhatnám azt is, hogy – mivel nem vagyok a miniszterelnök-jelölti előválasztás legesélyesebbje – én is megkötöm a magam kompromisszumait, és néhány mandátumért cserébe beállok a Tóth Csabához hasonló jelöltek mögé. De nem fogok így tenni.”

Fekete-Győr szerint az előválasztáson azért támogatja Hadházyt, mert ő Magyarország „egyik legbecsületesebb embere”, és akkor is kiáll mellette, „ha ez nem tetszik a partnereinknek”.

Fekete-Győr: Nem vagyok a miniszterelnök-jelölti előválasztás legesélyesebbje

mandiner.hu