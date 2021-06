Elkezdődött a 12-15 évesek oltásának regisztrációja

2021. június 11. 14:16

Oltópont az orosházi a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben 2021. június 11-én. MTI/Rosta Tibor

Elkezdődött a 12-15 évesek oltásának regisztrációja, a gyerek adataival a szülő regisztrálhat a vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd néhány napos átfutás után, online lehet időpontot foglalni a nekik adható Pfizer-vakcinára - mondta el a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a járvány elleni védekezésért felelős testület pénteki online sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes hozzátette: a háziorvostól is kérhető az oltás, de ebben az esetben az orvosnak össze kell várnia annyi gyereket, hogy egy ampullából az összes kinyerhető adag beadható legyen.



Ha a gyereknek valamilyen krónikus betegsége van, az oltás előtt érdemes a kezelőorvossal konzultálni - ajánlotta a szakember.



Galgóczi Ágnes az aktuális járványügyi adatokról elmondta, az elmúlt napon 199 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel 806 790-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Kórházban 442 beteget ápolnak a vírus szövődményeivel összefüggésben, közülük 51-en szorulnak lélegeztetőgépre.



Elmondta azt is, az oltási program folyamatosan zajlik, eddig az oltás első dózisát 5 324 996-an, míg a másodikat 4 157 681-en kapták meg. Az oltásra regisztráltak száma 5 millió 115 ezer, és 93 százalékuk már megkapta a vakcinát, ezzel a magyar lakosság átoltottsága 54,5 százalékos, míg az európai uniós átlag 42 százalék.



Hozzátette: a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége országos átlagban eléri vagy megközelíti a tavaly nyári értéket, növekedést a mintákban sehol sem tapasztaltak.



Azt mondta, a járványügyi intézkedéseknek és a védőoltásoknak köszönhetően sikerült letörni a járvány harmadik hullámát, azonban a vírus "nem tűnt el".



Ezzel kapcsolatban kitért arra: előfordulhat, hogy ősszel, télen - a légúti fertőzések szezonális időszakában - újra "fellobbanhat" a járvány, ezért fontos, hogy minél többen éljenek az oltás lehetőségével.

Kardosné Huszár Ildikó asszisztens beolt egy szoptatós kismamát a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben kialakított oltóponton 2021. június 11-én. MTI/Rosta Tibor



Galgóczi Ágnes beszámolt arról is, hogy levelet küldtek a háziorvosoknak, amiben arra kérték őket: nézzék át a praxisukhoz tartozók listáját, és beszéljenek azzal, aki regisztrált, de még nem vette fel az oltást, és azzal is, aki még nem regisztrált.



Továbbá kérik azokat is, akik még nem vették fel a második oltásukat, hogy tegyék ezt meg, hiszen csak a második dózis után alakul ki a teljes védettség.



MTI