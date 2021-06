Innovatív kenyeret ízlelhetünk Szent István napján

Eldőlt, melyik 2021-ben az Év Kenyere, illetve az Év Innovatív Kenyere. A VII. Szent István napi Kenyérverseny zsűri elnökét, Ilonka Boldizsárt kérdezte a Gondola.

2021. június 12. 17:40

– Elnök úr, az idén harmonikusabb, lágyabb ízekkel találkoztunk, mint a tavalyi versenyen, ahol a fűszerek, gyógynövények domináltak az Innovatív kategóriában. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy változtak a szabályok. Miért jó, hogy az Innovatív kenyerek esetében szabadkezet kaptak a versenyzők?

– Az augusztus 20-i állami ünnepségekhez kapcsolódóan minden évben megrendezik a Magyar Ízek Utcáját, amelynek mindig van egy központi íze, témája. Tavaly a gyógynövények, fűszerek voltak fókuszban, ehhez kapcsolódott a Magyar Pékszövetség, mint az egyik főszervező kenyérversenyének Innovatív kategória kiírása. Végül a pandémia elsodorta a MIU-t. Idén pedig változtattunk a szabályokon, így szinte szabadkezet kaptak a versenyzők innováció terén.

A kérdésére is válaszolva: Éppen azért, mert innovatív termékekről beszélünk. Azzal, hogy szabadkezet kaptak, az volt a célunk, hogy teljesedjen ki a kreativitása a kollégáknak.

– A zöldségek, gyümölcsök, magvak használata, ezek párosítása volt most dominánsabb. A XXI. század emberének miért kell érdekesebbé tenni az ízét olyan ősi tápláléknak, mint a kenyér?

– Ezt a fogyasztói igények változása hozza magával. Egyrészt a Magyarországra települt nemzetközi, multinacionális cégeknél az itt lévő nyugat-európai vezetők, dolgozók az otthon megszokott termékeket keresik, és ez a pékeket rákényszeríti arra, hogy ezekkel a termékekkel is foglalkozzanak. Másrészt, mi magyarok is sokat jártunk ki külföldre, felfedeztünk ottani ízeket, és itthon is keressük. A piaci igényeknek pedig igyekeznek megfelelni a kollégák.

– Hogyan vonják be a magyar civil szervezeteket annak a megújuló kenyérkultúrának a terjesztésébe, amely szerint a hagyományos, Szent István napi kenyér esetében előírás, hogy kovászos technológiával, legalább kétféle liszt felhasználásával készüljön, döntő részben gabonaőrleményekből, kizárólag magyar alapanyagok felhasználásával?

– Szívesen segítünk szakmai iránymutatással, ha szeretnék népszerűsíteni a kenyérfogyasztást, a minőségi kenyereket, hiszen ezek nagyon fontos feladatok számunkra is.



Molnár Pál



gondola