Kipukkadt a lila lufi

„Amikor a momentumosok 2017-ben berobbantak a magyar közéletbe és az olimpiaellenes kampányukkal pillanatok alatt a balliberális véleményformálók új kedvenceivé váltak, sokan azt gondolták, hogy Fekete-Győr András és pártja leváltja majd az úgynevezett régi baloldalt. Nos, ez nem így lett, az elmúlt években éppen az ellenkezője valósult meg, a Momentum tagozódott be lépésről lépésre a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális szivárványkoalícióba. Egy ideig tartotta őket a fiatalos lendület, ugyanakkor Fekete-Győr András miniszterelnök-jelölti indulása után a jelek szerint kipukkadt a lufi: egyre többen döbbennek rá, hogy a Nyugat iránt rajongó és hangzatos, sokszor demagóg szlogeneket hangoztató pártelnök mögött nincsen valódi tartalom, nincsen valódi gondolat.

Ez talán a Partizánnak adott interjújánál jött ki a legjobban, amikor még az életkorával kapcsolatos kérdésekre sem tudott határozottan válaszolni. Talán ez volt az a pont, amikor az addig lelkes momentumos szavazók ráébredtek, hogy a pártjuknak az elnöke nemhogy miniszterelnöknek lenne alkalmatlan, de még a párt vezetése sem biztos, hogy jó kezekben van nála.

De szintén rendkívül kínos volt Fekete-Győr András számára az a vita is, ahol Orbán Balázs államtitkárral közösen az egyetemek finanszírozásáról beszélt. A Momentum elnöke ott is a műveletlenségéről tett tanúbizonyságot, ráadásul a tények teljes mellőzésére épülő vádaskodásokba is belement. Az egyik legkínosabb jelenet az volt, amikor Fekete-Győr Orbán Balázs könyvéből származó idézettel szeretett volna indítani, csakhogy hamar kiderült: az általa idézett mondat nem Orbán Balázstól származik, hanem egy német filozófustól, akit nem is a könyvében idéz Orbán Balázs, hanem csak a könyvbemutatón említett meg.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy egyre többen gondolják úgy a Momentumban, hogy nem ő a legmegfelelőbb ember arra, hogy miniszterelnök-jelölt legyen. Tovább rontja a pártelnök helyzetét, hogy a háttértárgyalások során komoly vezéráldozatokat szenved el a párt, még Berg Dánielnek is vissza kellett lépnie Tordai Bence javára. Ez azt eredményezi, hogy a Momentumnak várhatóan egyetlen olyan egyéni képviselőjelöltje sem lesz, aki bejuthat majd a parlamentbe 2022-ben.

Vélhetően Fekete-Győr András kitart még egy ideig, hiszen a korai visszalépés egyet jelentene a politikai pályájának végével, azonban az is rendkívül kínos lenne számára, ha például az előválasztáson 1-2 százalékot érne el. Ebben az esetben ugyanakkor még abban reménykedhet, hogy majd felajánlanak neki egy esetleges baloldali kormányban valamilyen súlytalan államtitkári pozíciót. A fő kérdés az, hogy a párttagság kivár-e eddig és még mindig adnak-e esélyt annak, hogy Fekete-Győr András képes lesz labdába rúgni a többi miniszterelnök-jelölttel szemben.”

Deák Dániel: A Momentum nem váltotta le a régi baloldalt