Karácsonyék tovább fokozzák a zűrzavart

Az sem szolgálja a közlekedést, hogy egyszerre zárják le a Lánchidat és a pesti alsó rakpartot.

2021. június 12. 10:32

Most üt vissza a főváros balliberális vezetésének elmúlt egy évet jellemző halogató politikája. Az autósokat ellenségnek tekintő Városháza legújabb közlekedésszervezési elképzelései miatt akár egész napos dugók is kialakulhatnak a városban.

A mostani nagyprojektek – M3-as metró középső szakasza, Lánchíd, Blaha Lujza tér, pesti alsó rakpart – által előidézett káosz kapcsán kicsit hamisan érvel a főpolgármester – nyilatkozta a Magyar Nemzet kérdésére Tarlós István.

A volt főpolgármester szerint a hiba valójában a beruházások egyidejű indításából, hibás szervezéséből ered.

– Most látszik csak igazán, hogy mekkora hiba volt a Lánchíd és a Blaha Lujza tér 2019-re előkészített felújításának projektjét indokolatlanul, mondvacsinált okokból másfél évig megállítani – fogalmazott a volt városvezető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nyugati pályaudvar időszakos egyidejű lezárása tovább fogja fokozni a zűrzavart.

Késett az előző ciklusban megtervezett, pályáztatott rekonstrukció, most borítékolható a káosz Fotó: Teknős Miklós

Tarlós István arra is reagált, hogy a főváros vezetése szerint a 2010–2019 között időszakban másfélszeresére nőtt a gépjárművek száma. – Bár a közlekedési szokások is változnak, de a forgalom volumenének van elsődleges összefüggése a gépjárművek számával. Nem tudom, hogy ezt a magas, ötvenszázalékos adatot honnan szedte a főpolgármester. Azt tudom, hogy a fővárosban a személygépkocsik száma 2010–2019 között 19-20 százalékkal, Budapesten és Pest megyében együtt 26-27 százalékkal emelkedett – pontosított a volt főpolgármester, hozzátéve: a kamionok és teherautók kérdése bonyolultabb, számuk nem függ össze az utazási szokásokkal. A volt városvezető hangsúlyozta: a keresztmetszeti forgalomszámlálásnak három módja ismert.

– Van a kamerás számlálás, van a Waze okostelefonos navigáció adathalmaza és az útburkolatba épített hurokdetektorok, amelyek az áthaladó kerekeket számlálják. Mindegyik inkább lokális vagy részleges, és mindenképp közvetett eredményeket ad a városi forgalom egészének volumenére – indokolt a várospolitikus. Ami a Budapest Közút adatait illeti, Tarlós István úgy fogalmazott: ezeket forgalomirányításra és nem forgalomszámlálásra használják, pontos adatokkal időnként csak a hidakon telepített kamerák szolgálnak. Illetve a BKK-nak van „forgalomszimulátora”, ami lényegében egy szoftver, és ez is inkább a közlekedési lámpaidők kalkulálására szolgál.

– Mindezek figyelembevételével a másfélszeres forgalomnövekedés kissé megbízhatatlan és túlzó adatnak tűnik – jegyezte meg Tarlós István.

„Budapesten sok dugó volt, Tarlós István főpolgármestersége idején ugyanis a másfélszeresére nőtt a városban az autóforgalom, viszont elmaradtak fontos beruházások, amiket most nekünk kell pótolni” – állította Karácsony Gergely a Facebook-bejegyzésében.

A főpolgármester arra reagált, hogy az általa „fékezhetetlen agyvelejűnek” nevezett Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megjegyezte: a belvárosban, csúcsidőben pár száz métert gyorsabban lehet megtenni gyalog, mint autóval. Sőt Karácsony azt is hozzátette: „Azt javasoltam képviselő úrnak, hogy ilyen esetben esetleg szálljon ki az autóból, és menjen gyalog.”

A főváros baloldali vezetése 2019 ősze óta hadjáratot folytat az autósok ellen, ami azzal kezdődött, hogy a legforgalmasabb útvonalakon biciklisávokat festettek fel, illetve kilátásba helyezték a haladási sebesség drasztikus csökkentését.

Az sem szolgálja a közlekedést, hogy miközben a másfél éves huzavona és ötmilliárd forinttal dráguló felújítás miatt a Lánchidat lezárják, azzal párhuzamosan a budai alsó rakparton is a munkagépeké a terep. És ezzel még nincs vége, az elképzelések szerint a Rákóczi úton is csak egy-egy sáv állna az autósok rendelkezésére, ami garantálja, hogy a közlekedési dugók egész napossá fognak válni a fővárosban.

Megbukott a főváros közlekedésszervezése

Június 16-ától lezárják a Lánchidat. A pesti rakpart egy részén is megszüntette a gépjárműforgalmat Karácsony Gergely, megkezdődik a Blaha Lujza tér átépítése, csökkenteni akarják a Rákóczi út sávjait, maradnak a Nagykörút kihasználatlan kerékpársávjai, egymásba érnek a dugók Budapesten. A közlekedők dühösek, a város vezetését tartják felelősnek a lelassult forgalom, a kipufogógázzal teli utcák miatt.

Óriási forgalmi dugókkal indult a nyár Budapesten. Karácsony Gergelyék egyszerre kezdték el a Lánchíd, a pesti rakpart és a Blaha Lujza tér felújítását. A budapesti autósok úgy érzik, a főpolgármester direkt hozta meg ezt a döntést, hogy a kocsival közlekedők, munkába járók egy része átváltson a tömegközlekedésre. A baj az, hogy a felszíni, nem kötöttpályás járatok utasai ugyanúgy szenvednek a dugóktól, márpedig a főváros nagy része nem érhető el csak metróval vagy villamossal. A budapestiek nem értik, a főváros vezetése miért most, miért egyszerre kezdett bele a munkálatokba.

A főpolgármesternek másfél év semmittevés után eredményeket kellene felmutatnia a baloldali előválasztási kampányában. Szakmaiságot, megfontoltságot, a budapestiek érdekét háttérbe szorítva vágott bele egyszerre az összes felújításba.

Elmaradt az egyeztetés a vasúttársasággal is, a Nyugati pályaudvar teljes lezárása miatt egy ideig Zugló megállóhely lesz a MÁV alföldi vonalainak központja, ott is hatalmas káosz várható.

Sinka Róbert kerékpáros futár tíz éve tekeri a pedált Budapest legnagyobb kerékpáros szállító cégnél. Naponta legalább ötven kilométert teker a fővárosban, de Karácsony kerékpársávjait még egyszer sem használta: „Nem vagyok a magam ellensége, nem akarok ólmot, szmogot, kipufogógázt belélegezni a dugókban.

Aki biciklivel jár Budapesten, kerülje el ezeket a sávokat! Ötletszerűen, két vödör sárga festékkel, az autók terének leszűkítésével nagyon látványos, de rettenetesen rossz megoldás kerékpársávokat kialakítani. A dugók nagy része emiatt van. Balesetveszélyesek is ezek a sávok, épeszű bringás nem használja.”

Aránytalanságok és átgondolatlanság jellemzik a másfél éve regnáló városvezetés döntéseit Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

A bringások szerint nemcsak felesleges kerékpársávok, de felesleges buszsávok is vannak Pest belvárosában. Az Oktogon és a Deák tér között például csak egy buszjárat közlekedik, tíz percenként egy-egy járművel mindkét irányba, emiatt teljesen felesleges egy egész sávot kisajátítani, mintha valaki direkt dugót akarna képezni ezzel.

Az Astoria előtt tegnap délután egy baleset is rátett még egy lapáttal a dugóra. A csúcsforgalomban az órák óta tartó araszolástól idegessé vált sofőrök egyike a villamossávon próbált egy kis előnyhöz jutni, majd amikor vissza akart térni a sávjába, egy hirtelen kormánymozdulattól az autója felborult. Pont egy gyalogátkelő közelében, isteni szerencse, hogy nem gázolt el senkit.

A baleset miatt újabb várakozásra kényszerített közlekedők szerint a városvezetés tudatos és előrelátó közlekedési szervezői munkája megbukott. Nincs megfelelő kommunikáció, nincs érdekegyeztetés, a légszennyezettség figyelembevételéről elfeledkeztek. A beruházásokat ütemezni kellett volna, a polgárok úgy vélik, Karácsony Gergely másfél évnyi semmittevés után mindenbe egyszerre vágott bele, megbénítva ezzel a várost.

A légszennyezettségről Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is szót ejtett közösségi oldalán. Elmondta, a hatalmas dugók akadályozzák és feldühítik a közlekedőket, de ami még rosszabb, mérhetetlenül rontják a város levegőjét.

A magát zöldnek és klímabarátnak tartó Karácsony intézkedései környezetszennyezéssel járnak.

Cserháti Gábor két évtizede taxizik Budapesten, véleménye szerint ilyen rossz még soha nem volt a főváros közlekedése. A taxisokat felháborította a főpolgármester megjegyzése, amit a dugókra panaszkodóknak üzent: „Akinek nem tetszik a helyzet, szálljon ki az autójából, és menjen gyalog!” A sofőr a Magyar Nemzetnek elmondta, Budapest tömegközlekedését 1913 óta segítik a taxik, sértő a tisztességes fuvarozókra, hogy a főváros vezetője ilyen cinikus megjegyzéssel akarja a szőnyeg alá söpörni a problémát. „Nem a Lánchíd felújítása és jövő héttől kezdődő teljes lezárása a legnagyobb probléma, ott mindig is volt dugó, csak tegnap 45 percet álltam tűző napsütésben az alagút budai oldalán. Környezetkímélő, hibrid meghajtású autóval szolgáltatok, egyre több ilyen taxi fut, mi is törődünk a város levegőjének tisztaságával. Egy dugóban viszont olyan kipufogógáz áraszt el egy kisebb területet, hogy ott levegőt venni is életveszélyes. Buda reggel totális káosz, a Széll Kálmán téri, a Királyhágó utcai építkezések miatt félórás torlódások alakulnak ki csúcsidőben, az Istenhegyi úton van, hogy kilométeres a dugó.

Forgalomszervezésből megbukott a városvezetés, a pesti oldalon a körúti felesleges és kihasználatlan biciklisávok meg a metrópótlók miatt lehetetlen időben odaérni egy-egy címre. A megoldás nem az, hogy szálljunk ki a kocsiból, hanem a tervezés, a józanság.

Ha a Blahán is elkezdődik a régóta tervezett átépítés, újabb gócpontja lesz a dugóknak. A városnak fejlődnie kell, ez nem vitás, de ekkora építkezéseket csak úgy lehetne megkezdeni, ha a tömegközlekedés egy részét visszavinnék a föld alá. Ez a belvárosi dugók alapja, a felesleges kerékpársáv meg a percenként közlekedő, egész sávokat elbirtokló, rendszeres autóbusz-forgalom, ez egyértelműen a városvezetés hibája.”

magyarnemzet.hu