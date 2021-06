Szolnok polgárai nem kérnek Karácsonyból sem

Előválasztás 2021 🇭🇺 – A Jobbik Szolnokon Sziráki Pált, a DK jelöltjét támogatja

✅ Sziráki Pál azt mondja: ha összefogunk, változtathatunk! A Jobbik is ebben a szellemben ült le a tárgyalóasztalokhoz. Nélkülünk nem lesz kormányváltás, de a fő célhoz, a rendszerváltáshoz széles körű összefogásra van szükség. Ezt a lehetőséget 2014-ben és 2018-ban is elszalasztottuk, de most nem fogjuk. Remegjen a hatalom bajsza, és a helytartóié is!

➡️ Ahol mi tudunk legtöbbet tenni, örömmel v...