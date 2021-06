Orbán Viktor: Magyarország kettős kapcsolatot ápol a Nyugattal

A nyugathoz tartozunk, tiszteljük, de sohasem feledjük, hogy mit kellett volna értünk tennie, amit végül nem tett meg – mondta egy portugál lapnak adott interjúban a kormányfő.

Európa jövőjéről, és az egykor kommunista befolyás alá került Kelet-Európa helyzetéről fejtette ki véleményét Orbán Viktor egy portugál lapnak adott interjúban. A miniszterelnök a család egysége mellett is kiállt, az illiberális kifejezés kapcsán pedig elmondta, épp a liberálisok azok, akik a szabadság ellen vannak.

A miniszterelnök a portói uniós csúcson nyilatkozott a portugál Express című hetilapnak, több téma is szóba került – számolt be róla a HírTv. A kormányfő nyilatkozatában Európa jövője kapcsán leszögezte: európai szupernemzet nincs, csak nemzetek léteznek. Hozzátéve: szükség van európai intézményekre is, így a vita arról szól, hogy milyen jellegű Európai Uniót akarunk.

Orbán Viktor az illiberális kifejezés kapcsán elmondta: épp a liberálisok azok akik a szabadság ellen vannak. Magáról a kifejezésről egyébként azt is mondta, hogy szereti, mert az vitákat gerjeszt. A jelenlegi rendszerben a liberálisok véleménydiktatúrát akarnak maguknak és ezzel a szabadság ellen vannak.

– A család egy szent egység, meghatározásában, a férfi és nő kapcsolatában nem lehet engedni – fejtette ki, hozzátéve: „magyar gyerekekre akarja hagyni az országot, nem pedig általunk ismeretlen bevándorlókra, és ezért a véleményéért őt nyugaton az ördögnek tartják.”

Az amerikai és az európai módszer sokszor egy morális felsőbbrendűségből indul ki. A kínaiak soha nem mondják meg nekünk, hogy miként kellene viselkednünk, mi az, ami morálisan helyes vagy helytelen.

– Magyarországhoz közel három nagyhatalom található, a német, a török és az orosz, ezért a külpolitika művészete valójában az egyensúly megtalálását jelenti Európában – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Magyarország a jaltai világrend áldozata, mivel Churchill és Roosevelt Sztálinnak adta át az országot – közölte Orbán Viktor az interjúban, hozzátéve: ez Magyarország szemében kapitális bűn volt, hiszen ez tette lehetővé az ateista, anti-humánus és Európa-ellenes kommunista diktatúrát.

Ezután úgy folytatta: 1956-ban a nyugat a Szuezi-csatornát helyezte előtérbe a magyar forradalom helyett és ezzel a pénzt, valamint a kereskedelmi lehetőségeket választotta a szabadság és az értékek helyett.

Ezért van a mi nyugattal való kapcsolatunknak két arca: a nyugathoz tartozunk, tiszteljük, de sohasem feledjük, hogy mit kellett volna értünk tennie, amit végül nem tett meg – fogalmazott Orbán.

A miniszterelnök továbbá emlékeztetett: az összetartozás és a tisztelet mellett a magyarok nem felejtik a nyugati hatalmak közönyét a kommunista elnyomás idején. Ezután arendszerváltásról a kormányfő elmondta, hogy Helmut Kohl néhai német kancellár érdeme, hogy Gorbacsov nem vetette be a szovjet hadsereget a rendszerváltás megakadályozására.





