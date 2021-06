Sörhasúak haknikörútja

2021. június 14. 00:39

Dorosz Dávid még 2013-ben, LMP-s képviselőként sem volt olyan nagy barátja a jobbikosoknak. Egyik este még be is ment az ATV Egyenes Beszéd műsorába Kálmán Olgához kipanaszkodni magát. Tudják, ahhoz a műsorvezetőhöz, aki a szakma csúcsának és a független-objektivitás megtestesítőjének tartottak sokáig, ámde végül hazatalált Gyurcsány Ferenc ölelő karjaiba a Demokratikus Koalícióba – ahová egyébként ténylegesen is tartozott.

Dorosz a műsorban elmondta mindennek a Jobbikot. Úgy fogalmazott: Pintér Sándor és Orbán Viktor távcsővel figyelik azt, hogy a Jobbik szanaszét randalírozik a vidéki Magyarországon, és egész községeket, falvakat félemlílt meg.”

Majd az LMP képviseletében azt írta, hogy a „jobbikosoktól és az általuk felheccelt tömegtől” kell megvédeni a falvakban élőket.

Vajon ma is így vélelkedik arról a pártról, amely most támogatásukról biztosítja őt? Hol vannak az elvek, Dorosz úr?

De folytassuk tovább. 2012-ben a Mandiner írta meg, hogy a blogjában úgy vélelkedett a Jobbik szavazóiról, mint „kilátástalan helyzetben lévő emberek, jövő nélküli fiatalok, akik jobb, biztonságosabb, egészségesebb, reménytelibb életet szeretnének”. Ehhez képest kifogásolta, hogy amit kapnak a pártjuktól, az nem más, mint olcsó PR zászlóégetést, rasszista handabandázást, pincér jelmezben menetelő sörhasúak haknikörútját. Na meg persze a narancsos nagytestvértől lopott, vérvörös fejjel üvöltött »Nem leszünk gyarmat« kajabálást.”

Majd azzal folytatta, hogy eközben a Jobbikban „megy a helyekedés, osztozkodás 2014-re: a húsosfazék illata még a régi bajtársakat is egymás ellen fordítja….”

De ha már helyezkedés: Dorosz Dávid az, aki a karácsony gergely-i utat követve mindent bevállal, aztán azokat mégsem fejez be. Előbb otthagyta az LMP-t, és párbeszédes lett, majd megbukott a klímavédelemért felelős főpolgármester-helyettesi pozícióban, így lemondott. Karácsony ezt úgy kommentálta, hogy ő – talán magából is kiindulva – a pozíció helyett a munkát választotta. Ezek szerint a főpolgármester-helyettesi tisztség az ő értelmezésükben nem jelent munkát.

Ugyanis Dorosz eldöntötte, hogy a következő időszakban a kormányváltásért fog küzdeni. Kocsis Máté a lemondását úgy kommentálta, hogy: „átvezényelték a külföldi ügynököt”.

Nos, annyi biztos, hogy a kormány nem bukott meg azóta se, viszont nem tudni, több mint fél év alatt milyen eredményre jutott. Ez is bizonyíték, hogy az ellenék már 2020 év végén egy kampányidőszakot tervezett be 2021-re, miközben a kormány védekezett a vírussal szemben.

Az év elején a kormányt támadta azzal, hogy „nincs értékelhető oltási terve”, illetve hergelte az embereket a kínai vakcina ellen. Persze, áprilisban már azt közölte: Megkaptam az oltást. […] Köszönöm az egészségügyi dolgozóknak és mindenkinek, akik fáradhatatlanul segítik az oltások lebonyolítását, miközben a járvánnyal is küzdeni kell”.

De Dorosz volt az a személy, aki már 2012-ben a LMP-vel együtt megszüntette volna a TEK-et. Ha rajtuk volna, ez meg is történt volna, és nem lett volna az Európa-bajnokság előtt elfogva az a fiatal iszlamista srác, aki robbantgatásokra készült. Valamint ő társalgott és egyeztetett valamiről kedélyesen egy borbárban a telexes Dull Szabolccsal is, persze minden függetlenséget és objektivitást megőrizve.

Ez a személy mögé állt be az elvtelenséget már sokszorosan bebizonyító Jakab Péter, dacára annak, hogy Dorosz sose kedvelte mostanra már a szélsőjobboldaliságot kommunista szólamokra felcserélő társaságát. De persze mindent megtesz, hogy megkaphasson az előválasztás végére egy listás helyet.

Kéz kezet mos: mindenki meg szeretné kapni azt a helyet, amit kinézett magának.

Csak ne menjen félre az a puska, és elnyerhetik Karácsony Gergely és az Apró-család kegyét.

Jakab Péter a pozícióért akár még a gárdamellényt is feladná Dorosz Dávidra

888.hu