Karácsony elengedte a budapestiek kezét

Karácsony Gergely látványosan elengedte a budapestiek kezét, ha pedig döntést hoz, annak is a fővárosiak látják kárát Mráz Ágoston szerint.

2021. június 14. 08:32

Karácsony Gergely továbbra is űzött vadnak tűnik – értékelte a baloldali miniszterelnök-jelöltségre pályázó főpolgármester vesszőfutását Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Mióta a Párbeszéd társelnöke bejelentette: ismét elindul kormányfőjelöltként – igaz, előbb a Gyurcsány Ferenc által dirigált előválasztási show-műsorban kell bizonyítania elhivatottságát főnöke iránt –, látványosan elengedte a budapestiek kezét. Ha pedig döntést is hoz valamely területen, annak sajnálatos mód ugyancsak a fővárosiak látják kárát.

A főpolgármester eddigi karrierjével kapcsolatban sorozatban kellemetlen kérdések merülnek fel, amelyekre Karácsony nem tud hiteles válaszokat adni, egyre inkább belebonyolódik ezekbe az ügyekbe – utalt Mráz arra a hazugságspirálra, amibe a gyurcsányista miniszterelnök-jelölt az Economist globalista üzleti lapnak adott interjúja miatt került nyelvvizsgabotránya, az egyetemi karrierjét érintő kérdések, valamint a diplomaszerzése kapcsán.

Közismert, Karácsony saját bevallása szerint csupán egy 2000-ben szerzett, nyelvi lektorátusi papírral bír, nyelvvizsgáztatók szerint e dokumentum manapság egy alapfokú bizonyítványnak felel meg. Emiatt kérdéses, miként tölthetett be adjunktusi pozíciót a Corvinus Egyetemen, s miként sze­rezhetett diplomát. A Nézőpont elemzője szerint a baloldali városvezető érdekelt lenne abban, hogy vizsgálat induljon, ami lezárhatná vesszőfutását, de egyelőre ezt elkerüli, helyette inkább váltogatja a kitérő és a magabiztos stílust.

Mráz felidézte a kínai Fudan Egyetem leendő területén történt utcanév-változtatásokat. A politikának néha része a szórakoztatás, ám a történet felfedi Karácsony geopolitikai gondolkodását: megválasztása esetén konfliktuskereső politikát folytatna, szemben a jelenlegi kormánnyal, amely arra törekszik, hogy a nagyhatalmak ne ellenségként tekintsenek hazánkra.

Ráadásul ezen akció a közterek elnevezésének rendjét megsértve történt, ami sokat mond arról, hogy a városvezető mit gondol a jogállamiságról – fűzte hozzá az elemző. Rámutatott: Karácsonynak a „szakterülete” az, hogy áldozatként tudjon feltűnni, pénzhiányt kiált, és ezzel megpróbálja elkerülni, hogy számon kérjék rajta korábbi ígéreteit.

A városvezető a választási kampányában ugyan élhetőbb, zöldebb fővárosról beszélt, az elmúlt másfél esztendő azonban ennek ellenkezőjét bizonyította. Karácsony dilettáns döntéseket hoz, Budapesten egyre többször alakulnak ki hatalmas torlódások, például a szinte egy időben elindított felújítások vagy az indokolatlan kerékpársávok miatt. A dugókban ülve egyre többen bosszankodnak, érződik a protesthangulat is a városvezetővel szemben.

A V4NA nemzetközi hírügynökség arról írt, ismét terítéken van a fővárosi dugódíj bevezetése. Londonban és Isztambulban egyébként korábban már tárgyalt Karácsony a polgármesterrel. Londonban van dugódíj, a török nagyvárosban viszont elálltak az ötlettől, azzal az indoklással, hogy káoszt okozna. Nálunk szintén túlterhelhetné a tömegközlekedést az intézkedés.

Karácsonynak a zöldpolitikával is meggyűlik a baja, ennek eklatáns példája a Clark Ádám téri virágágyás „ideiglenesnek” ígért leaszfaltozása. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a nagy felzúdulást előidéző eset kapcsán meg is jegyezte közösségi oldalán: „A Lánchídnál lévő virágágyások túlélték a kommunista évtizedeket, de nem élték túl a baloldali zöldpolitikát. Még a T–34-es tankok is megkímélték őket 1956-ban” – emlékeztetett a megoszott fotókkal Dömötör.

Említésre méltó az az érthetetlen főpolgármesteri döntés is, hogy elkordonozták a Hableány áldozatainak emlékművét. Míg Budapest nap mint nap gigantikus autóspihenővé válik, Karácsony Gergely már csak a Gyurcsány-show-val foglalkozik, szombaton például választási programjáról beszélt. Hollik István, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy rea­-gált: a 99 Mozgalom programja semmi újdonságot nem tartalmaz a korábban bemutatott baloldali programhoz képest, amit a bukott kormányfő „tollba mondott”.

Magyar Hírlap