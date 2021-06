Négy háza is van a BLM társalapítójának

Patrisse Cullors, a Black Lives Matter (BLM, A fekete életek számítanak) mozgalom társalapítójának botrányos költekezése miatt egyre több BLM-csoport követel nagyobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot a globális szervezettől. Az Associated Press (AP) hírügynökség beszámolója szerint a BLM 2020-ban, Floyd tragédiájának évében kilencvenmillió dollár adományt kapott. A mozgalom társalapítójáról pedig kiderült, hogy négy vidéki háznak is tulajdonosa, amelyek összesen mintegy hárommillió dollárt érnek. Bírálói szerint az ingatlanokat a nonprofit szervezet pénzéből vásárolta az aktivista–derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

2021. június 14. 11:45

Csaknem duplájára nőtt a hozzánk csatlakozó helyi BLM-csoportok száma. Néhány ezek közül saját nyilatkozatot is tett, hogy visszhangozza követeléseinket – írja a BLM 10, vagyis a mozgalom 2013-ban elsőként megalakult tíz csoportjának szervezete. Hozzátették: tavaly novemberben kritikát fogalmaztak meg arról, hogy miként kezeli a BLM a pénzügyeit, ám ennek csupán annyi eredménye lett, hogy a Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGN, Black Lives Matter Globális Hálózat Alapítvány) eltávolította a honlapjáról a bíráló csoportok nevét.

A helyi csoportok elégedetlenségét az sem tudta csillapítani, hogy Cullors nemrég benyújtotta a lemondását. A társalapítóról ugyanis kiderült, hogy négy vidéki háznak is tulajdonosa, amelyek összesen mintegy hárommillió dollárt érnek. Bírálói szerint az ingatlanokat a nonprofit szervezet pénzéből vásárolta az aktivista. Cullors, aki képzett marxistának vallja magát, természetesen tagadja ezt.

Olyan jobboldali támadások értek, amelyek megpróbáltak rossz színben feltüntetni – közölte az őt ért vádakról. Cullors azt is cáfolta, hogy a lemondásának köze van a gyanús költekezéseihez, hiszen már több mint egy éve fontolgatja távozását a szervezettől.

A 37 éves nő két másik társával együtt csaknem nyolc évvel ezelőtt alapította meg a BLMGN nonprofit szervezetet a fekete bőrű amerikaiak ellen elkövetett igazságtalanságokkal szemben. A BLM-mozgalom tavaly vált széles körben is ismertté, miután zavargások törtek ki a fekete George Floyd tragikus halálát követően. Az Associated Press (AP) hírügynökség beszámolója szerint a BLM 2020-ban, Floyd tragédiájának évében kilencvenmillió dollár adományt kapott, ám abból semmit sem látott például Michael Brown családja, annak ellenére, hogy a fiú 2014-es meggyilkolása után a mozgalom országos tüntetéseket szervezett. Nem alamizsnáért könyörgünk, hanem azt kérjük, ami jár nekünk – mondták a rokonok, feltéve a kérdést, hogy ki kapja és mire költi a szervezet pénzét.

