Sokszínűbb kenyérkínálat – már megvan a vásárlóerő

A magyar emberek szerencsére egyre inkább a minőség alapján választanak pékterméket, és egyre kevésbé az ár a meghatározó a döntésükben. Tudatosabban vásárolnak, odafigyelnek, milyen összetevőkből készül például a kenyér.

2021. június 15. 08:54

A X. Szent István napi Kenyérverseny föltételei közt az idén változás volt: lehetett élesztő hozzáadásával és anélkül is készíteni a kovászt. A Magyar Élelmiszerkönyvi előírás jelenleg egyértelműen fogalmaz a kovász meghatározásánál (élesztő hozzáadásával készül), de egyrészről a szabályozás módosítása az Élelmiszerkönyvi Bizottság napirendjén kiemelt témaként szerepel a Pékszövetség javaslatára, másrészt a fogyasztók igénye a spontán erjedésű kovásszal készült termékek iránt nőtt a pandémia időszaka alatt. Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét kérdezte a Gondola.

Septe József



– Elnök úr, miből gondolja, hogy a magyar sütőipar jelentős átalakulás előtt áll, amit már a fogyasztók is érzékelni fognak?



– Egy több éve tartó folyamat, amiről beszélünk. A fogyasztók ebből annyit fognak érzékelni, hogy több olyan kis pékség lesz, ahol egyedi, a vásárlói igényekre jobban reflektáló termékkínálatot találnak. Reményeink szerint – és ezért a Pékszövetség mindent meg is tesz – több szakbolt lesz. A helyben sütött termékek száma is vélhetően növekedni fog.



– Hogyan áll elő az a vásárlóerő, amelynek köszönhetően az 5-6 nagyüzem mellett azoknak a pékségeknek lesz esélye a talpon maradásra és a gazdaságos működésre, akik egyedi termékekkel, magas minőséggel szolgálják ki a vásárlókat?

– Ez a vásárlóerő már megvan. A magyar emberek szerencsére egyre inkább a minőség alapján választanak pékterméket, és egyre kevésbé az ár a meghatározó a döntésükben. Tudatosabban vásárolnak, odafigyelnek, milyen összetevőkből készül például a kenyér. A pandémia alatti kovászolási lendület ezt tovább erősítette. A sütőipar is folyamatosan fejleszt, a technológiai újításoknak köszönhetően is jó minőségű áru kerül a boltokba. A pékségeknek, főként kisebb közösségekben meg van a lehetősége, hogy azonnal reagáljon a vásárlói igényeire.

Kenyérverseny

– Minek köszönhető, hogy a Szent István napi Kenyérversenyen a rutinos, évek óta versenyző pékek mellett az idén sok új jelentkező is volt, akik remek termékekkel szép eredményeket tudtak elérni?

– A szabályok lazításának köszönhető ez. Eddig kötelező volt vállalni a részvételt az augusztus 20-i, állami ünnepségekhez kapcsolódó Magyar Ízek Utcáján, ahol a Magyar Pékszövetség az egyik főszervező. Ahhoz, hogy ott egy pékség helyt tudjon állni, komoly szervezettségre, és főleg komoly termelőkapacitásra van szükség. Sok kis pékség, ahol egyébként kiváló kenyerek sülnek, nem tudta felvállalni, hogy otthon és a budapesti rendezvényen is helyt álljon augusztus 20-án három napon keresztül. Ezt a kötelezettséget az idén kivettük, bár jó szívvel ajánljuk a nyerteseknek, hogy ha segítséggel is, de feltétlen vegyenek részt a MIU-n, hiszen rengeteg lehetőséget nyújt egy pékség számára is.

Molnár Pál

gondola