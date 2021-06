A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs

Megtartotta alakuló ülését a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs, a keddi ülés témája a gyerekek nyári táboroztatása volt - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a tanácskozás után újságírókkal.

2021. június 15. 11:37

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője sajtótájékoztatót tart az operatív törzs alakuló ülése után 2021. június 15-én. MTI/Soós Lajos

Megtartotta alakuló ülését a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs, a keddi ülés témája a gyerekek nyári táboroztatása volt - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a tanácskozás után újságírókkal.

Novák Katalin, aki az operatív törzs vezetője is, sajtótájékoztatóján elmondta, a járvány előtti évekhez hasonlóan idén minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés az Erzsébet-táborok iránt. Annak érdekében, hogy egyetlen gyereket se kelljen visszautasítani, félmilliárd forint többletforrást biztosítanak ezekre a táborokra - tette hozzá.

A miniszter közlése szerint idén a napközis táborok mellett ottalvós táborokat is lehet szervezni, így a nyári szünet tíz hetében 110 ezer gyerek töltheti a szünidő egy részét Erzsébet-táborokban.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Novák Katalin beszámolt arról is, hogy a járványidőszak alatt felújították az Erzsébet-táborokat. A zánkait téliesítették is, Fonyódligetre pedig augusztus 1-jétől jurtatábort szerveznek.



Hozzátette: a táborokra a mindenkori járványügyi szabályok irányadók, és garantálják, hogy csak olyan felnőttek vehetnek részt a táborokban, akiknek van védettségi igazolványuk.



Kitért arra: az erdélyi Erzsébet-táborba az idén nem utaztatnak magyarországi gyerekeket, oda erdélyi magyar gyerekeket várnak.



A miniszter elmondta, a grémium azt javasolta, hogy a köznevelési intézmények augusztus utolsó hetében is szervezhessenek táborokat. Úgy látják, indokolt az eredeti rendelkezés felülvizsgálata - tette hozzá.



Novák Katalin azt mondta, hogy a nagyfokú átoltottság teszi lehetővé az élet újraindulását. Biztonságra és szabadságra van szükségük az embereknek, ezt segíti a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs - fogalmazott. Jelezte, ma Magyarországon több vakcina van, mint amennyire szükség van, ez jelenti a garanciát az élet újraindítására.



A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs - Novák Katalin beszámolója szerint - hetente ülésezik majd, és a kormányzati szereplőkön kívül a kulturális és turisztikai élet képviselői, az országos tisztifőorvos, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete révén a civilek is képviseltetik magukat benne.

MTI