Karácsony tolmáccsal sem mond igazat

A főpolgármester többek között arról beszélt, hogy egyeztet a budapestiekkel a közlekedési beruházásokról. Mindez éles ellentétben áll a valósággal.

2021. június 16. 10:53

Karácsony Gergely egy török lapnak adott videóinterjúja a politikus nyelvvizsgabotránya miatt került az érdeklődés homlokterébe, ám nyelvtudásbeli hiányosságai mellett az ott tett megállapításai is figyelemre méltóak. A főpolgármester többek között arról beszélt, hogy van egy zöldprogramja, és egyeztet a budapestiekkel a közlekedési beruházásokról. Mindez éles ellentétben áll a valósággal.

Karácsony Gergely a Medyascope.tv-nek adott interjúja a főpolgármester nyelvvizsgabotránya kapcsán került az érdeklődés fókuszába. A török portálnak adott nyilatkozat a nyilvánosságra kerülésekor nem kapott nagyobb figyelmet idehaza, ám ez aligha véletlen: a beszélgetés során Karácsony tolmácson keresztül kommunikált az őt angolul kérdező török riporterrel, így adva bizonyítékát hiányos nyelvtudásának. A beszélgetés azonban nemcsak ebből a szempontból érdekes, hiszen Karácsony igyekezett jelentősen megszépíteni a valóságot a török nézőknek.

– Én egy zöldprogrammal nyertem meg a választást, és az elmúlt évben számos intézkedésünk volt, ami ezt szolgálta. Számos megörökölt beruházást újraterveztünk, sok ezer fát mentettünk meg, rengeteg parkot újítottunk fel, és elindítottuk a pesti oldal villamoshálózatának a komplex fejlesztését – emelte ki az interjúban Karácsony.

Az állítás tényszerűségét megvizsgálva komoly problémákba ütközünk. A pesti villamoshálózat fejlesztése valóban elindult – döcög –, ám azt nem tudni, hogy mire gondolt a főpolgármester, amikor azt mondta: rengeteg parkot újítottak fel. Valójában egyetlen ilyen park sincs, a felújított parkok száma konkrétan nulla.

Erre a legjobb példa a „Városháza park”, amely Karácsony választási ígérete szerint a budapestieké lesz, ám eddig egy kapavágás sem történt, a másfél hektáros terület kétharmada jelenleg is az önkormányzat hivatali parkolójaként szolgál.

A „megörökölt beruházás újratervezéseként” pedig Karácsony alighanem a Lánchíd-projektre gondolt, amely mintegy ötmilliárddal drágult meg a fővárosi önkormányzat szerencsétlenkedése miatt.

A fák megmentéséről tett nyilatkozata pedig a legújabb fejlemények kapcsán még vitathatóbb: a napokban betonozták le a Lánchíd budai hídfőjénél levő virágágyásokat.

Az interjúban a főpolgármester arról beszélt, hogy „egy más típusú politikai vezetést kezdtünk el kialakítani, ami folyamatosan interakcióban van a polgárokkal, a választókat minden döntésünkről informáljuk és megkérdezzük”. A valóság azt mutatja, hogy számos projekt kapcsán a „kérdések” fázisában elakadtak a dolgok, így például az előbb említett Városháza park esetében is: valóban kiírtak egy online konzultációt 2020 áprilisában, azóta lényegében nem történt semmi.

A polgárokkal való interakció szintén sajátosan alakult: ez jellemzően a Gyurcsány korábbi kommunikációs szakembere, Gál J. Zoltán által írt és fővárosi közpénzből folyamatosan hirdetett Facebook-posztokon keresztül történik, amelyekben azt magyarázza el a főpolgármester a budapestieknek, hogy mi miért nem az ő hibája – és miért a kormányé.

„Nagy a kockázat, hogy hiába lesz EU-s támogatás, ezek nem érkeznek meg oda, ahol igazán szükség van rá” – mondta a főpolgármester az interjúban, amely azonban szintén éles ellentétben áll a valósággal, ugyanis Karácsony és stábja azt kommunikálja hónapok óta, hogy Budapest „lerohasztása” a cél. Ezzel szemben a következő uniós ciklusban érkező támogatásokból ezermilliárdok juthatnak majd Budapestnek, amelyek elosztásáról a kabinet fog dönteni. Ráadásul a főváros sosem látott beruházásdömping helyszíne volt az elmúlt évtizedben: lényegében az összes fontosabb nagyobb köztér megújult.

„Budapesten a koalíció nagyon szilárd, és nincsenek olyan viták, amelyek blokkolnák a hatékony kormányzást” – állította Karácsony, ami a valóság jelentős megszépítése. A konfliktusok folyamatosak az egyes pártok között, például Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere nyílt háborút vív az MSZP-vel, amely lejárató mémekkel bombázza a kerületvezetőt. De a Momentum kapcsán érdemes kiemelni Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettest is, aki a korrupciós ügyek – többek között az esetleges kispesti visszaélések – feltárásával kampányolt 2019-ben, és többek között azzal, hogy „korrupciós forródrótot” indítanak a Városházán. Ebből eddig semmi sem valósult meg.

Az interjúban a főpolgármester arról is beszélt, hogy a közlekedési – és más – beruházások kapcsán részletesen felmérik az emberek igényeit. Ennek szintén pontos ellenpéldáját mutatja a körúti biciklisávok rajtaütésszerű megvalósítása: lényegében előzetes bejelentés nélkül, egyik napról a másikra elvettek egy sávot az autósoktól egy gyengén kihasznált biciklisáv létesítésére, amely az eddig is komoly belvárosi dugókat tovább súlyosbította. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy jellemezte a helyzetet hétfői országgyűlési felszólalásában:

„Autósüldözés zajlik a fővárosban, amely nem lesz jobb hely, ha osztályharcos tempóval egymás ellen hangolják az autósokat, a kerékpárosokat és a gyalogosokat.”

Titoktartás kötelezi Karácsony tolmácsait, nehogy további hazugságok derüljenek ki

Titoktartásra hivatkozva elutasította az Origo megkeresését Karácsony Gergely egyik tolmácsa. A lap cikkében azt írja: csak azt szerették volna csak megtudni, hogy milyen a közös munka a főpolgármesterrel, illetve igaz-e, miszerint Karácsony egyáltalán nem tud angolul. Az, hogy nincs középfokú nyelvvizsgája, bár korábban azt állította, már bebizonyosodott. Azután, hogy kiderült, Gyurcsány Ferenc jelöltje nem beszél semmilyen nyelven, hazugságspirálba került.

Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

Sajnos ezekre a kérdésekre nem tudok válaszolni, mert a titoktartás kötelez – így reagált Karácsony Gergely egyik tolmácsa, miután az Origo telefonon feltette neki kérdéseit. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy nem egyedül van ebben a helyzetben: vélhetően kollégái is így jártak. A jelek szerint Karácsony titoktartási szerződést íratott alá a tolmácsaival annak érdekében, nehogy kitudódjon valami angoltudásának hiányáról.

A portálon azt írják, még május 20-án fordultak közérdekű adatigényléssel a fővárosi önkormányzathoz annak érdekében, hogy kiderüljön, az angolul nem tudó városvezető megválasztását követően hány tolmácsot alkalmazott, és mennyi közpénz ment el fordítási tevékenységre. Mivel a vonatkozó szerződéseket is kikérték, így minden bizonnyal szerepelni fognak azokban a titoktartási kitételek is. Bár az adatigénylés folyamatban volt, a főváros inkorrekt módon nyilvánosságra hozott (pontosabban elrejtett) egy, az önkormányzat fordítási és tolmácsolási költségeit részletező listát hivatalos oldalán, a Budapest.hu-n. Ebből kiderült, hogy a főváros erre a célra az Interlex Communications Kft.-val szerződött, így a cég biztosította a tolmácsokat a főpolgármester nemzetközi találkozóin, megbeszélésein. Az összesítés szerint a főpolgármester legalább tizenhat alkalommal vette igénybe angol nyelvű tolmács segítségét, ami összesen 3,2 millió forintjába került a fővárosnak. Arról nem is beszélve, hogy más nyelven segédkező fordítókra is több mint félmillió forint elment, pedig feltehetően ezt is meg lehetett volna spórolni, ha Karácsony tud angolul.

Ugyanakkor a főváros tájékoztatója feltűnően hiányos volt: több fontos tétel is kimaradhatott a tolmácslistából. Az Origo tíz olyan eseményt is talált, ahol az angolul nem tudó Karácsony Gergelynek igénybe kellett vennie tolmács szolgáltatását, ezek mégsem szerepelnek az összesítésben. Többek között nem került be az Excel-táblázatba, hogy Karácsony tárgyalt a londoni polgármesterrel, telefonon egyeztetett a volt amerikai nagykövettel, és interjút adott a Time magazinnak.

