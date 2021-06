Közvetve majdnem mindenkit érint a minimálbér összege

Több millió magyar állampolgár jövedelme emelkedne, ha a minimálbér összege egy vagy két lépcsőben kétszázezer forintra nőne.

2021. június 16. 13:46

A csaknem húszszázalékos emelés közvetett hatására a bérminimum is hasonló mértékben emelkedne, így a magasabb keresetű munkavállalók bérfelzárkózása is gyorsul. Emellett számos juttatás, például a gyed vagy a táppénz számítási alapja a kötelező legkisebb bér, így az ellátások összege is érdemben nőne.

Legkorábban az ősszel kezdődő bértárgyalásokon rajzolódhat ki, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett cél, vagyis a kétszázezer forintos minimálbér hány lépésben érhető el, és a jelentős emeléshez milyen egyéb, elsősorban a kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések társulhatnak.

A miniszterelnök kiemelte: csak úgy érhető el egy vagy két lépcsőben a kétszázezer forintos kötelező legkisebb bér, hogy az emelés ne sodorja veszélybe a kisebb vállalkozások működését. Ehhez például az adócsökkentés lehet a hatékony lépés.

Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy a minimálbérről és a garantált bérminimumról a szociális partnereknek, vagyis a szakszervezeteknek és a munkáltatóknak kell egyezségre jutniuk.

Már sejthető ugyanakkor a felek szándéka: a 2016-ban megkötött, jelentős béremelést és adócsökkentést tartalmazó, 2022-ben lejáró bérmegállapodást követően ismét egy hason­lóan nagy horderejű, érdemi keresetfelzárkózást generáló, hosszú távú egyez­ség megkötése.

Egy ilyen megállapodás részeként elképzelhető, hogy akár már 2022-ben kétszázezer forintra nőjön a minimálbér a jelenlegi 167 400 forintról.

Ehhez egy lépésben 19,5 százalékos emelésről kellene ősszel megegyezniük a képviseleteknek. Nem lenne példátlan a legkisebb bérek ekkora horderejű emelése: 2017-ben a garantált bérminimum 25 százalékkal, a minimálbér pedig 15 százalékkal nőtt.

A kötelező legkisebb kereset csaknem húszszázalékos emelése a munkavállalók kis részét érintené közvetlenül, mindössze öt-hét százalékát.

A közvetett hatása ugyanakkor rendkívül szerteágazó, akár több millió magyar állampolgár érdemi életszínvonal-emelkedéséhez járulhat hozzá.

A bruttó 33 ezer forintos emelés közvetlenül 250 ezer, hivatalosan minimálbérért dolgozó munkavállalót érint. Magyarország kétféle minimálbért alkalmaz. Ha a minimálbér egy vagy két lépcsőben csaknem húsz százalékkal nőne, várhatóan a magasabb összegű, az idén bruttó 219 ezer forintos, immár mintegy egymillió munkavállalót érintő garantált bérminimum is majdnem ekkora mértékben emelkedne.

Ez csaknem 45 ezer forintos bruttó béremelést eredményezne a bérminimumért foglalkoztatottaknál. Ebben az esetben már az ennél magasabb kereseti kategóriákban is emelniük kellene a munkáltatóknak.

A kétszázezres minimálbér tovagyűrűző hatásait is figyelembe véve akár kétmillió munkavállaló fizetése nőne, hazánk pedig jelentős előnyre tenne szert a régiós bérversenyben is.

A minimálbér érdemi emelése nem csak a munkavállalók jövedelmi helyzetét javítaná, mivel a kötelező legkisebb bér számos szociális juttatás számítási alapja.

A mindenkori minimálbér befolyásolja például a gyed, így a nagyszülői gyed, a táppénz, az álláskeresési járadék vagy éppen bizonyos betegségekhez kapcsolódóan a munkavállalói adóalap-csökkentő kedvezmény összegét is.

A gyed például nem lehet magasabb, mint a minimálbér kétszeresének a hetven százaléka, vagyis idén 234 ezer forint. Ha a minimálbér kétszázezer forint lenne, akkor a gyed összegének plafonja elérné a 280 ezer forintot, tehát több kisgyermekes szülő havonta akár ötvenezer forinttal többől gazdálkodhatna.

Szintén a minimálbér határozza meg a bizonyos betegségek – például a cukorbetegség vagy egyes anyagcserezavarok – után érvényesíthető adóalap-csökkentés mértékét. A kétszázezer forintra emelkedő minimálbérrel az érintetteknél éves szinten a jelenleginél akár harmincezer forinttal több pénz maradhat.

Sokakat érint a táppénz, amelynek napi összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincadát, vagyis most 11 130 forintot. A csaknem húszszázalékos minimálbér-emeléssel a táppénz összegének napi plafonja 13 400 forintra nőne.

