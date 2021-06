Orbán: Három veszély fenyegeti az országot, a népvándorlás, a járványok és Gyurcsány

A Magyar Nemzet információi szerint Orbán Viktor nem fogta vissza magát idei évadzáró beszédében Debrecenben. A Fidesz-KDNP frakció kihelyezett ülésén a kormányfő nyomatékosan kijelentette: a járvány és a bevándorlás mellett a legnagyobb veszély, ami fenyegeti az országot, az az, ha Gyurcsány újra a hatalom közelébe kerül.

2021. június 16. 21:45

Megtartotta évadzáró beszédét Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP pártszövetség kihelyezett frakcióülésén Debrecenben. A Magyar Nemzet információi szerint a képviselők minden eddiginél jobban várták a miniszterelnök beszédét, aki az egyik legszenvedélyesebb előadását tartotta. Mi mással kezdhette volna Magyarország miniszterelnöke összegzését, mint a járványhelyzettel? Orbán Viktor nem köntörfalazott, összegzése szerint az elmúlt egy évben súlyos nemzetközi válság volt, nem csak egészségügyi de gazdasági is, mely súlyosan érintette a családokat, szétzúzta a hagyományos emberi kapcsolatokat. Egyszerre volt tehát egészségügyi, gazdasági és szociális válság – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor ugyanakkor nem szűkölködött a dicsérő szavakkal sem, véleménye szerint Magyarország ezt a tripla válságot európai és világszinten is kiemelkedően jól kezelte, szerinte megnyertük az európai oltási versenyt, Európában Magyarországot tekinti a legjobban átoltott országnak. A kormányfő megerősítette, a sike res oltásnak vannak gazdasági eredményei is, mert az országot egy-másfél hónappal korábban tudtuk újraindítani más európai országokhoz képest, ez a gazdasági növekedésben minimum 1 százalékos többletet jelent. A beadott oltások száma lehetővé tette, hogy a gazdaságot újraindítsák. Megis mételte az elmúlt hetek hatalmas bejelentéseit, hogy egyetlen képviselő se felejtse el: ahhoz, hogy a gazdaság 2022 elejére visszatérjen a válság előtti szintjéhez, 5,1 százalékos növekedés kell idén. Ennél magasabb növekedés esetén, minimum 5,5 százaléknál csökkenteni jelentősen tudják a munkát terhelő adókat, 200 ezer forintra tudják emelni a minimálbért, nyugdíj-prémiumot kapnak idén a nyugdíjasok, és jövőre folytatják a 13. havi nyugdíj visszaépítését. A miniszterelnök hangsúlyozta, lesz családi adóvisszatérítés, februárban visszaadják a gyermeket nevelő családoknak azt az adót, amit 2021-ben befizettek és a dolgozó fiatalok adóját is eltörölték, a pénz, amit megkeresnek, az náluk is marad. Orbán beszédének egyik legpikánsabb része a résztvevők szerint az volt, amikor a Fidesz elnöke a közelgő választások kapcsán útba igazította a képviselőket és harcra szólította társait. A miniszterelnök szerint a kampányban elég, ha az igazat mondják a jelöltek, ami nem más, mint hogy valójában a Gyurcsány a Főnök. A Fidesz elnöke szerint Ő az igazi ellenfél, Karácsony és a többiek csak epizódszereplők. „Gyurcsány osztja a szerepeket, az ő kezében van minden, ezt ne felejtsétek el! Mi tudjuk az igazságot, de azt mindenkinek meg kell tudnia! „ – ez a mondat mindenkibe beleégett, mondta a Magyar Nemzet egyik forrása. Orbán Viktor ezt követően megismételte, hogy szerinte nagyon fontos, hogy emlékeztessék az embereket arra, milyen ember Gyurcsány – ezzel a jelenlévők is mind határozottan egyetértettek. Nem finomkodott a szavakkal, Orbán szerint ha Gyurcsány Ferenc visszatér, a baloldal újra megemeli az adókat, különösen a gyerekesekét, beengedik a migránsokat és megemelik a rezsit. A Fidesznek ezt kell megakadályoznia. Természetesen ha ellenfél, akkor Budapest főpolgármestere, a miniszterelnöki babérokra törő Karácsony sem maradhatott ki, aki Orbán Viktor szerint csak egy epizódszereplő a Gyurcsány-show-ban. A miniszterelnök szavai mely szerint Karácsonynak nem a Fidesszel van vitája, hanem a való élettel, a múltjában rejlő hazugságokkal, a nyelvtudás hiányával és a városvezetéssel, nagy derültséget váltott ki a hallgatóságból.

MNO