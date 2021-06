Az örömhír által erősítve – Győrben is fogható a Magyar Katolikus Rádió műsora

Immár Győr és Mosonmagyaróvár körzetében is fogható a Magyar Katolikus Rádió műsora. Erről tájékoztatta a sajtó képviselőit Radetzky András vezérigazgató-helyettes június 15-én. Az eseményen jelen volt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Pergel Elza, Győr város alpolgármestere, valamint Szikora József, a rádió főszerkesztője.

2021. június 17. 11:29

„Sokszor kérdezték már tőlem, hogy mikor lehet majd Győrben is fogni a Magyar Katolikus Rádiót. Sok ember vágya teljesült azzal, hogy a Katolikus Rádió hangja most Győrben is megszólalt” – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke. Ez a rádió – ahogyan azt a szlogenje is megfogalmazza – valóban örömhírt szeretne hirdetni. A társadalmi, a kulturális és a lelkiélet területén egyaránt igyekszik megismertetni azokat az értékeket, melyeket a Katolikus Egyház képvisel.

A katolikus rádió nem egy rámenős rádió, tiszteli a másik ember véleményét, sokoldalúan mutatja be a körülöttünk zajló eseményeket. Műsorai minden emberhez szólnak, erősítik a személyiséget és a közösségeket is. „A Magyar Katolikus Rádió mindeddig nem kapott országos kiterjedésű frekvenciát, annak ellenére, hogy az általa képviselt értékrendnek lenne létjogosultsága arra, hogy az egész országban szóljon” – mutatott rá Veres András püspök. Erre azért is szükség lenne, mert nem csak a vallásos emberek hallgatják a műsorát. „Kívánom, hogy a katolikus rádió érezze otthon magát Győrött” – zárta beszédét Veres András megyéspüspök, az MKPK elnöke.

Pergel Elza, Győr város alpolgármestere úgy fogalmazott, hogy a rádiózás a reneszánszát éli, sokan hallgatnak rádiót és egyre több rádióadó sugározza a műsorát. A Magyar Katolikus Rádió győri megjelenése hiánypótló, hiszen fontos, hogy a keresztény értékrend, a Katolikus Egyház üzenete minél több emberhez eljusson.

Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a rádió műsorszerkezetének mintegy keretét adják az imádságos és liturgikus műsorok, ám emellett kulturális és természettudományos adásokat, rádió- és hangjátékokat, komoly- és könnyűzenei összeállításokat is sugároznak. A rádió az Egyház hírei mellett a világ eseményeiről is rendszeresen beszámol.

Radetzky András vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a Magyar Katolikus Rádió a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa több frekvenciapályázatán is nyert, így most már huszonkét analóg FM-frekvencián hallgatható az adása. Emellett műsorai podcaston, illetve mobiltelefon-alkalmazás segítségével is elérhetők.

Baranyai Béla

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurir