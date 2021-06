Nagykövet a tehetségek felfedezéséhez

2021. június 18. 08:41

Monszpart Zsolt és Kubinyi Júlia – emet.gov.hu

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő küldetése népszerűsítéséhez tiszteletbeli nagykövetet választ. A poszt betöltésére Kubinyi Júlia Junior Prima díjas (2013) magyar előadóművészt, népdalénekest, a Népművészet Ifjú Mesterét (2012) tartják legalkalmasabbnak. A művésznőt Monszpart Zsolt, a Támogatáskezelő főigazgatója kérte fel, őt kérdezte a Gondola.



– Főigazgató úr, intézményük célja, hogy a kultúra, az egészségügy, a tehetséggondozás, az ifjúságpolitika, a sport és a köznevelés területén valamennyi kincs kiaknázható legyen, s minden már meglévő érték mindannyiunk közös értékévé váljék. Hogyan segítheti mindezt nagykövetként egy tehetséges fiatal népdalénekes?

– Kubinyi Júlia közismert munkássága hitelesen tükrözi a Támogatáskezelő kiemelt céljait, hiszen a művésznő egy személyben testesíti meg a kultúrát, a tehetséget és az ifjúságot, amelyek könnyen ötvözhetők a köznevelés vagy éppen az egészségügy területeivel. A művésznő részesült korábbi pályázatainkban, így életpályája sikerének egy parányi mértékben a Támogatáskezelő is formálója volt. Nagyon fontos számunkra történelmi hagyományaink ápolása, kulturális értékeink gondozása, ebben a művésznő kiemelkedő példa, saját életpályája, hitvallása révén. Kubinyi Júlia tiszteletbeli nagykövetként ezért is kiváló választás a Támogatáskezelő küldetésének népszerűsítéséhez.

– Eddigi tapasztalatai szerint a művelődés, a művészet, a tehetséggondozás, a sport területén mekkora az a kincs, amely még homályban van, s amelynek fölfedezését, hasznosulását a támogatáskezelő szervezet elősegítheti?

– A kincskeresés évszázadokra visszamenő tevékenysége az emberiségnek, és sosem tudhatjuk pontosan annak mennyiségét. A Támogatáskezelő feladata, hogy ezek felfedezését, hasznosulását a leghatékonyabb és legkorszerűbb eszközökkel támogassa a pályázatok kezelése mentén. A kormányzat a mi szervezetünk közreműködésével 335 Md Forinttal segítette a kiemelkedő tehetségeket az elmúlt 4 évben. Sokszor megható történeteknek lehetünk tanúi és nagy szavakat használva: „világra szóló” sikerekhez adunk támogatást, segítjük magánszemélyek, illetve szervezetek fejlődését, csodáinak megvalósulását.

– A támogatáskezelő hogyan segítheti elő, hogy a már meglévő, esetleg rejtett értékek mellett új kincsek is keletkezzenek, sokasodjanak?

– Fő feladatunk a pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés és elszámoltatás magas színvonalon történő hatékony és eredményes végrehajtása. Ennek köszönhetően a Támogatáskezelő számtalan helyen ott van a „terepen” szakértőivel, munkatársaival. A Nemzeti Kulturális Alap 22 Kollégiuma közel 150 szakértővel dolgozik, így a kultúra területén közvetlen híreket, impulzusokat kapunk a szakma képviselőitől. Több olyan pályázatot jelentetünk meg minden évben, ahol kifejezetten a tehetségek felfedezése, tovább segítése a pályázat célja. Igy tartjuk rajta a tehetségkutatás ütőerén a kezünket. Háttérintézményként szorosan együttműködünk az EMMI-vel, javaslatainkkal, ötleteinkkel is igyekszünk hozzájárulni a rejtett kincsek feltárásához.

– A nem külföldről tőzsdespekulációból pénzelt, hanem hazai forrásokból, hazai célokért fáradozó civil szervezetek miket tehetnek azért, hogy a támogatáskezelő közérthetően, minél szélesebb körben megismertethesse a közvéleménnyel az intézményben folyó munkát és törekvéseket?

– Nagy erővel dolgozunk azon, hogy a Támogatáskezelő tevékenységét és közfeladatainak hasznosságát a köztudatba építsük, ismertségét erősítsük, hiszen egyik kiemelt célunk, hogy ügyfél-, és szolgáltatáscentrikus, hatékony és eredményes kormányzati háttérintézményként működjünk elsősorban az EMMI szakpolitikai feladatainak végrehajtása során. Kollégáink szaktudással állnak készséggel rendelkezésre a hozzájuk kérdéssel fordulókhoz beleértve a civil szervezeteket is, folyamatosan frissítjük a www.emet.gov.hu oldalunkon található információkat, az elmúlt időszak egyik példaértékű sikere a Hírlevelünk megjelenése, amely rendszeres időközönként biztosít hasznos információkat a regisztrált érdeklődők számára, közösségi média felületeken szólítjuk meg a fiatalabb generációt például a pályázati lehetőségeket is fókuszba állítva. Törekvésünk, – és ebben tud a segítségünkre lenni többek között a Balassi Kard Művészeti Alapítvány is –, hogy megannyi kommunikációs csatornán szélesítsük a Támogatáskezelő sikeres tevékenységének és ennek következtében megszülető eredményeknek a megismertetését mind a szakmai mind pedig a privát szférában egyaránt.

Molnár Pál

gondola