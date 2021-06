Megszűnt a börtönzsúfoltság hazánkban

Az elmúlt években végrehajtott jelentős fejlesztések nyomán megszűnt a hazai büntetés-végrehajtási (bv-) intézetek zsúfoltsága - jelentette ki a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pénteken Budapesten.

2021. június 18. 11:21

Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka sajtótájékoztatót tart az elmúlt években végrehajtott fejlesztésekről a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi úti épületében 2021. június 18-án. MTI/Máthé Zoltán

Tóth Tamás a sajtótájékoztatón hozzátette: ez azt jelenti, hogy az újonnan épített, illetve kibővített épületek átadásának köszönhetően ma 96 százalékos a hazai bv-intézetek telítettsége.

Az elmúlt négy évben végrehajtott, összesen 150 milliárd forint értékű fejlesztés keretében egyebek mellett átadtak egy új bv-intézetet, bővítettek tíz objektumot, megújult a büntetés-végrehajtás informatikai rendszere, járműparkja és biztonságtechnikai eszközparkja - mondta a vezérőrnagy.

Csontos Gergely István alezredes bemutatja az elítéltek elektronikus ügyintézését segítő informatikai rendszert az elmúlt években végrehajtott fejlesztésekről tartott sajtótájékoztatón a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi úti épületében 2021. június 18-án. MTI/Máthé Zoltán

Emlékeztetett arra, hogy a börtönrendszer évtizedes problémája volt az intézetek túltelítettsége, ezért létesítettek több ezer új férőhelyet. Az igazi áttörés - folytatta - 2020-ban volt, amikor 100 százalék alá csökkent a telítettségi mutató, ami 2013-ban még 146 százalék volt; 2019-ben új börtönt adtak át Kiskunhalason, 2020-ban pedig további 10 börtönt bővítettek.



Az építési munkálatok döntő többségét fogvatartottak végezték - fűzte hozzá.



Tájékoztatása szerint 2020 őszén készült el a bv új egészségügyi központja. A tököli rabkórház kiváltására épült, 194 ággyal rendelkező intézmény országos szinten biztosítja a fogvatartottak kórházi és járóbeteg-szakellátását.



A parancsnok hangsúlyozta, hogy a férőhelybővítés mellett a börtönöket biztonságtechnikailag is modernizálták; a 2019-ben elkezdődött fejlesztéseknek köszönhetően mára az összes hazai bv-intézet egységes, modern biztonságtechnikai eszközparkkal rendelkezik: több ezer új beltéri és kültéri kamera, több száz kézi fémkereső, több tucat kapukeretes fémkereső, csomagvizsgáló berendezés, illetve speciális jelzőberendezés biztosítja a fegyintézetek rendjét. A büntetés-végrehajtás újonnan létrehozott műveleti központja a rendkívüli események gyors és hatékony felszámolását támogatja - sorolta az eredményeket.



A gépjárműpark több mint 300 új szolgálati járművel bővült 2016 óta, illetve korszerűsítették valamennyi börtön konyháját, és megújultak az irodák, az öltözők, a konditermek is - tette hozzá.



Tóth Tamás kiemelte, hogy üzembe helyezték a kifejezetten a büntetés-végrehajtási feladatok ellátására kifejlesztett úgynevezett SAFE-rendszert. Az applikációnak köszönhetően a felügyelők okoseszközeikkel a börtönön belül bárhol és bármikor elérhetik a fogvatartottakra vonatkozó legfontosabb adatokat.



Ez utóbbi projekt eredményeként a börtönfolyosókon megjelentek az úgynevezett KIOSZK berendezések is. Ezek a vandálbiztos táblagépek elektronikus ügyintézési pontokként szolgálnak a fogvatartottak számára; ezek használatával nyújthatják be panaszaikat, kérelmeiket, ami kiváltja a papíralapú ügyintézést. Szintén kiépültek a távmeghallgatási rendszer végpontjai valamennyi bv-intézetben - ismertette.



Végül hangsúlyozta, hogy Európában egyedülálló módon Magyarországon megvalósult az intézményekben fogvatartott csaknem 18 ezer elítélt teljes foglalkoztatása. Ez azt jelenti, hogy minden munkaképes fogvatartott dolgozik a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságaiban vagy képzésen vesz részt.



Ennek nyomán az intézményhálózat az alapvető élelmiszerek csaknem 100 százalékát megtermeli önmaga számára, illetve az állattenyésztésen és növénytermesztésen túl készítenek használati tárgyakat is - mondta Tóth Tamás.



A fejlesztéseket egy úgynevezett okoskiadványban is összefoglalták; a kézikönyvben elhelyezett chipre csatlakozva online tartalmak is megtekinthetők.



Az is elhangzott, hogy a büntetés-végrehajtás 2018-ban a szervezeti, 2021-ben pedig a toborzó weboldalával nyert díjat az év honlapja pályázaton.



MTI