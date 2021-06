Kásler: bizakodásra van okunk a járvánnyal szemben

Kásler Miklós miniszter a Zala megyei Nagypáliban elmondta: sajnálatos körülmény, hogy nem teljesek az ismereteink a vírusról, ezért kaphat teret a nagyvilágban és Magyarországon is számtalan tévképzet.

2021. június 18. 17:39

Köcse Tibor polgármester (b) díszpolgári címet ad át Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének a Zala megyei Nagypáliban

Fotó: MTI/Varga György

Ha növelni tudjuk az átoltottságot és nem jelennek meg olyan vírusmutánsok, amelyek megkerülik az immunválaszt, akkor véglegesen megnyertük ezt a maratoni futást - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere pénteken a Zala megyei Nagypáliban.

Kásler Miklós a koronavírus-járványról és a rákgyógyításról szóló rendezvényen - amelyen díszpolgári címet is átvett a település vezetőjétől - arról beszélt, senki nem tudja ma még, hogy mi lesz a koronavírussal. Sajnálatos körülmény, hogy nem teljesek az ismereteink a vírusról, ezért kaphat teret a nagyvilágban és Magyarországon is számtalan tévképzet.



A vírussal szembeni küzdelemben "bizakodásra van okunk" - fogalmazott Kásler Miklós, aki Oliver Cromwell angol hadvezér és államférfi ismert mondására utalva azt is hozzátette, "bízzunk a Jóistenben, de tartsuk szárazon a puskaport".

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond a Zala megyei Nagypáliban tartott rendezvényen, ahol díszpolgári címet vett át Köcse Tibor polgármestertől (b) 2021. június 18-án. MTI/Varga György

MTI