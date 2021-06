EURO-2020 - Bravúros döntetlen a világbajnok ellen

A társházigazda magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal szombaton a Puskás Arénában a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában.

Utoljára frissítve: 2021. június 19. 19:11

2021. június 19. 18:09

A találkozón Fiola Attila góljával a magyarok szereztek vezetést az első félidő hosszabbításában, a franciák pedig a folytatásban Antoine Griezmann találatával egyenlítettek.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese első pontját szerezte meg a kontinenstornán, ezzel megmaradt az esélye a továbbjutás kiharcolására. A franciáknak ez volt a 18. veretlenül megvívott tétmérkőzésük, mérlegük ezeken 14 győzelem mellett négy döntetlen, és - minden versenysorozatot figyelembe véve - 528 perc után kaptak újra gólt.

Fiola a legutóbbi négy válogatott fellépésén immár másodszor talált be, miközben előtte 33 meccsen eredménytelen volt.

A magyarok a csoportkört záró harmadik fordulóban jövő szerdán a németek vendégeként lépnek pályára Münchenben.



Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Magyarország-Franciaország 1-1 (1-0)



Budapest, Puskás Aréna, 55 998 néző, v.: Michael Oliver (angol)

gólszerzők: Fiola (45+2.), illetve Griezmann (66.)

sárga lap: Botka (52.), illetve Pavard (10.)



Magyarország: Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Nagy Á. - Nego, Kleinheisler (Lovrencsics, 84.), Schäfer (Cseri, 75.), Fiola - Szalai Á. (Nikolics, 26.), Sallai



Franciaország: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Kanté, Pogba (Tolisso, 76.), Rabiot (Dembélé, 57.; Lemar, 87.) - Griezmann, Benzema (Giroud, 76.), Mbappé

I. félidő:

45+2. perc: egy remek magyar támadás végén a tizenhatos előtt keresztbe futó Sallai megelőzte védőjét és a bal oldalon felérő Fiola elé tálalt, akit a tizenhatoson belül Varane már nem mert szerelni, a Fehérvár játékosa pedig nyolc méterről, jobbal a rövid sarokba lőtt Lloris mellett (1-0).

Fiola Attila (k) gólja a labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Franciaország mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. június 19-én. MTI/Illyés Tibor

II. félidő:

66. perc: Lloris hatalmas kirúgására Mbappé csapott le, két magyar védő között megtartotta a labdát, majd középre adott, ahol Orbán lábáról az érkező Griezmann elé pattant a labda, a Barcelona sztárja pedig kapásból a bal sarokba lőtt (1-1).



A magyar válogatott az 1982-es világbajnokság csoportköre óta először találkozott tétmérkőzésen a világbajnoki cím védőjével: akkor a magyarok Alicantéban 4-1-re kaptak ki az argentinoktól.

A perzselő meleg ellenére a magyar szurkolótábor már bő egy órával a találkozó kezdete előtt elfoglalta helyét a hazai kapu mögött: a pályára előbb kifutó francia csapatot hangos füttyszóval, a kezdés előtt 50 perccel megérkező magyarokat óriási tapsviharral fogadta. A másik kapu mögötti területen többségben voltak a kék mezes drukkerek: a francia fanatikusok láthatóan szép számmal utaztak el Budapestre.

Magyar oldalon Nagy Ádám 50. válogatott mérkőzésén szerepelt, míg a túloldalon Antoine Griezmann a francia nemzeti csapatban sorozatban 50. összecsapásán lépett pályára.

Az első 15 percben javarészt kirajzolódott, hogy a magyarok elsősorban a szabadrúgások kiharcolására játszanak, a francia térfél jobb oldaláról kétszer is végezhettek el pontrúgást, de ezekből nem alakult ki gólszerzési lehetőség. Az ellenfél 12 perc után vette át először a kezdeményezést, és rögtön két nagy helyzetet is kialakított: Benzema lövésénél Gulácsi védett szépen, Mbappé pedig nyolc méterről a bal oldali kapufa mellé fejelt. A 30. perchez közeledve ismét ők ketten puskáztak el két lehetőséget, Benzema ziccerben kapu mellé lőtt, Mbappé pedig borzasztó lövést eresztett el az ötös sarkáról, miután négy magyar védőt is kicselezett. A félidő végéhez közeledve még inkább erősödött a francia nyomás, a ráadás perceiben azonban Sallai és Fiola összjátékának végén utóbbi megszerezte a vezetést a magyaroknak, a gól után pedig felrobbant a hangorkán a Puskás Arénában.

A szünet után nagy nyomás alá helyezték a franciák a magyar kaput, Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai pedig elsősorban gyors ellentámadások vezetésére rendezkedtek be. Az idő előre haladtával a franciáknál egyre gyakoribbá váltak a kisebb-nagyobb technikai hibák, miközben a magyarok gyakran nagyszerű passzokkal, és remek egyéni megoldásokkal járatták a labdát.

A félidő feléhez közeledve kis túlzással a semmiből egyenlített a francia csapat, ugyanakkor ez nem szegte kedvét a magyar válogatottnak, amely olykor hősiesen védekezve, olykor kiválóan játszva tartotta a döntetlent.

A hajrában újabb gól már nem esett, a magyar válogatott megérdemelten szerzett pontot a világbajnok franciákkal szemben, a lefújás után pedig még hosszú percekig a közönséggel együtt ünnepelte a remek eredményt.

A két együttesnek ez volt a 23. egymás elleni összecsapása, 12 magyar és 8 francia siker mellett a szombati volt a harmadik döntetlen.

Az első félidőben lecserélt csapatkapitány, Szalai Ádám ütést kapott a fejére, amelytől megszédült, ezért kényszerült a lecserélésére Marco Rossi. Az ilyenkor szokásos egészségügyi vizsgálatok elvégzését követően várhatóak további részletek a Mainz játékosáról.

Marco Rossi: A játékosaim ma elképesztőek voltak, csak köszönetet mondhatunk nekik

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elismerően nyilatkozott játékosairól a világbajnok Franciaország elleni 1–1-es döntetlent követően, külön kiemelve a szív fontosságát.

„A fiúk nagyon jó mérkőzést játszottak, taktikailag kiemelkedőt nyújtottak, megfelelő bátorsággal és szívvel tették. Csak köszönetet mondhatunk nekik. Manapság nagyon sok edző meg van győződve arról, hogy a taktikájuk miatt tud a csapat nyerni. Nem! Mindig a játékosok a főszereplők. A fiúk ma elképesztőek voltak.”

„Olyan játékosaink vannak, akik tényleg elkötelezettek, keményen dolgoznak minden nap a gyengeségeiken, hogy fejlődjenek. Megvannak a korlátaink, de bizakodva nézhetünk a jövőbe.”

„Amikor 2018 szeptemberében először Telikbe érkeztem, temetői hangulat fogadott. Akkor azt mondtam a fiúknak, akit meghívok a válogatottba, olyan szívvel küzdjön, mint amit ma is láttunk a pályán. Néha van, hogy 3-0-ra veszítünk, néha döntetlen, néha győzelem a vége, de a szív a legfontosabb dolog a futballban, a válogatottban ez hatványozottan igaz.”

„A mai egy olyan nap volt, amikor az Úr talán ránk nézett fentről” – zárta értékelését a szövetségi kapitány.

Griezmann nehéznek nevezte a magyarok elleni meccset

Nem aggódik a továbbjutást illetően Antoine Griezmann, aki a franciák egyenlítő gólját szerezte szombaton a magyar labdarúgó-válogatott elleni Eb-mérkőzésen.

„Megvan a keretünk, láthattuk, hogy amikor Ousmane (Dembélé) pályára lépett, más lett a játék” – nyilatkozott a BeIn Sportnak a Puskás Arénában játszott,1-1-gyel zárult szombati összecsapás után, ugyanakkor kiemelte, hogy „még a magyarok ellen is nehéz” eredményesen játszani, így nagyon jól fel kell készülniük a portugálokkal szembeni zárásra.

Véleménye szerint a francia kispadon olyan játékosok ülnek, akik adott esetben képesek hozzátenni a csapat teljesítményéhez a szükséges pluszt.

Fontos, hogy hátul stabilak maradjunk, mint voltunk a németek ellen, és mint ahogy ezen a mérkőzésen is, egy kicsi hibától eltekintve – hangsúlyozta.

Karim Benzemával való játékkapcsolatát illetően úgy fogalmazott, még csak negyedszerre játszanak együtt, folytatni kell a munkát.

„Bízom az egész keretben, azokban, akik kezdenek és azokban is, akik csereként lépnek pályára” – tette hozzá.

Fiola könnyek közt nyilatkozott, Sallai, Nagy és Kleinheilser a közönséget dicsérte

A magyar válogatott szombaton 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok és Eb-ezüstérmes franciákkal. , a találkozó után a magyar gólszerző, Fiola Attila élete legszebb napjának nevezte a mait, Nagy Ádám a szép eredmény ellenére félig üresnek érzi a poharat, Kleinheilser László a közönséget dicsérte, míg Sallai Roland és Nego Loic büszke, hogy kiadták magukból a maximumot.

Fiola Attila: “Az egész pályafutásom leforgott előttem, a családom és a barátaim, akik mindig mellettem álltak. Nagyszerű eredményt értünk el, büszke vagyok a csapatra és a szurkolókra. Ez életem egyik, ha nem a legszebb napja volt. Itt volt az egész családom, és remélem, hogy nagyon büszkék voltak rám. Nem tudok mit mondani, nagyon boldog vagyok. Támadásban, az első félidőben sokkal jobb futballt tudtunk játszani, meg is volt az eredménye, elképesztő volt a mai nap. A mester kérte, hogy forgassuk minél többet a játékot, mert öt védővel játszottunk és a széle általában üres szokott lenni, főként a négy védőjük mellett ez könnyen megtörténhet. Abban a szituációban pont kaptam egy keresztlabdát és láttam, hogy Sala (Sallai Roland) lép felém, Pavard viszont kilépett, így befejeltem neki egyérintővel és próbáltam a második labdára rámenni. Sala jól visszapörgette, én meg jól el tudtam menni, onnantól kezdve az volt a fejemben, hogy kaput találjak. Próbáltam higgadtan megoldani, mert tudtuk, hogy nem lesz sok lehetőségünk a mérkőzésen, persze egy 30-40 méteres sprint után ezt nehéz megoldani. Örülök, hogy ilyen nyugodt voltam és ilyen szépen meg tudtam oldani a helyzetet.”

Nagy Ádám: “Nagyon boldogok vagyunk, de picit keserédes számomra ez a mai, mert félig üresnek érzem a poharat. Sokkal bátrabban és tudatosabban játszottunk, mint az első meccsen. Most úgy tudunk Münchenbe menni a németek ellen, hogy ki-ki mérkőzést játszhatunk a továbbjutásért, jó mérkőzés lesz.”

Sallai Roland: “Köszönjük szépen a támogatást a közönségnek, ismét fantasztikusak voltak. Az egész mérkőzéshez nagyon jól állt hozzá az egész csapat, megint kiadtuk magunkból a maximumot, úgyhogy büszkék lehetünk.”

Kleinheilser László: “Ez a csapatnak és számomra is hihetetlen élmény. Le a kalappal a srácok és a szurkolók előtt, hiszen nélkülük ez nem sikerült volna. Nem volt veszteni valónk, így készültünk a meccsre. Végig nagyon jól játszottunk. Bízom benne, ez nagy erőt ad a németek elleni összecsapásra és jó eredményt érünk el.”

Nego Loic: “Ha úgy is érzem, a mai meccset megnyerhettük volna, nagyon boldog vagyok, mert nagy erőfeszítéseket tettünk ezért az eredményért. Talán mindenkit nagyon büszkévé tettünk ma délután és igen, mondhatom, hogy méltán örülhetünk. Őszintén mondjuk meg, hogy ez egy nagyon erős ellenfél volt, hisz a világ legjobb csapata ellen játszottunk, de tudtuk azt is, ha mindent beleteszünk, szívből küzdünk, akkor bármi megtörténhet. Az első félidőt megnyertük, de 90 perig tart egy mérkőzés. Így is csak örülhetek ennek az eredménynek.”

MTI - m4sport.hu